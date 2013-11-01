【Jリーグ最新移籍動向】川崎がブラジル人アタッカーとの移籍期間満了を発表…

J１の川崎フロンターレは12月１日、今季期限付き移籍で加入していたMFハイネルとの移籍期間満了に伴い、来季の契約を更新しないことを発表した。ハイネルは今季リーグ14試合に出場し、１得点を挙げている。持ち前のドリブル突破などでスタンドを沸かせたが、１シーズンでの契約終了となった。



札幌では、DF増川隆洋とMF石井謙伍のベテランふたりが契約を更新せず、退団が決まった。増川は今季１試合・０得点、石井は４試合・０得点にとどまっていた。



J２では鳥栖から山形に期限付き移籍していた太田徹郎が移籍期間の満了に伴い退団が決定。鳥栖も契約満了を発表し、来季は新天地でのプレーを余儀なくされている。また京都の長身FWケヴィン・オリスも今季限りで退団。192センチの体躯を活かしたプレーでJ２のDF陣に脅威を与えてきたが、クラブは契約を更新しないことを発表している。



一方、水戸は来季の新加入選手として、日体大DFのンドカ・ボニフェイスの内定を発表。183センチ・89キロのパワフルな肉体を活かしたハードなディフェンスが持ち味だ。



12月１日までのJ１・J２の移籍動向は以下の通り。



J１・J２移籍動向一覧

☆＝新人 ※１＝期限付き移籍 ※２＝レンタル復帰 ※３＝レンタル終了



J１

■北海道コンサドーレ札幌

加入

FW 藤村 怜（18）←札幌U-18☆



退団

DF 増川隆洋（38）→未定

MF 石井謙伍（31）→未定



■ベガルタ仙台

加入

DF 常田克人（20）←大分 ※２

FW ジャーメイン良（22）←流通経済大☆



退団 未発表



■鹿島アントラーズ

加入

GK 沖 悠哉（18）←鹿島ユース☆

MF 山口一真（21）←阪南大☆



退団 未発表



■浦和レッズ

加入

DF 橋岡大樹（18）←浦和ユース☆

MF 井澤春輝（18）←浦和ユース☆

MF 荻原拓也（18）←浦和ユース☆

MF 柴戸 海（22）←明治大☆



退団

MF 井澤春輝（18）→徳島※２ ※トップ昇格後期限付き移籍





■大宮アルディージャ

加入

MF 奥抜侃志（18）←大宮ユース

FW 佐相壱明（18）←昌平高



退団 未発表



■柏レイソル

加入

GK 猿田遥己（18）←柏U-18☆

DF 中川 創（18）←柏U-18☆

DF 宮本駿晃（18）←柏U-18☆

MF 田中 陸（18）←柏U-18☆



退団 未発表



■FC東京

加入

MF 品田愛斗（18）←FC東京U-18☆

MF 平川 怜（17）←FC東京U-18※プロ契約済み

FW 矢島輝一（22）←中央大☆

FW 原 大智（18）←FC東京U-18☆

FW 久保建英（16）←FC東京U-18※プロ契約済み



退団

DF 徳永悠平（34）→長崎

MF 石川直宏（36）→引退



■川崎フロンターレ

加入

MF 可児壮隆（26）←FC今治※２

MF 守田英正（22）←流通経済大☆

MF 脇坂泰斗（22）←阪南大☆



退団

MF ハイネル（27）→未定※３



■横浜Ｆ・マリノス

加入

DF 生駒 仁（18）←鹿児島城西高☆

DF 西山大雅（18）←横浜ユース☆

MF 堀 研太（18）←横浜ユース☆

MF 山田康太（18）←横浜ユース☆

FW 町野修斗（18）←履正社高☆



退団 未発表



■ヴァンフォーレ甲府

加入

DF 入間川景太（18）←甲府U-18☆

MF 荒木 翔（22）←国士舘大☆

FW 太田修介（21）←日体大☆



退団

DF 土屋征夫（43）→未定

MF 石原克哉（39）→引退

MF オリヴァー・ボザニッチ（28）→未定



■アルビレックス新潟

加入

DF 渡部泰基（18）←前橋育英高☆

MF 戸嶋祥郎（22）←筑波大☆

FW 渡辺新太（22）←流通経済大☆



退団

GK 稲田康志（32）→未定

MF 本間 勲（36）→引退

MF 成岡 翔（33）→未定



■清水エスパルス

加入

GK 新井栄聡（22）←流通経済大☆

DF 伊藤研太（18）←清水ユース☆

MF 滝 裕太（18）←清水ユース☆

MF 西村恭史（18）←興国高☆

FW 平墳 迅（18）←清水ユース☆

FW 髙橋大悟（18）←神村学園高☆



退団

MF 杉山浩太（32）→引退



■ジュビロ磐田

加入

MF 伊藤洋輝（18）←磐田U-18☆

FW 中野誠也（22）←筑波大☆



退団 未発表



■ガンバ大阪

加入

DF 山口竜弥（17）←東海大相模高☆

DF 松田 陸（18）←前橋育英高☆

MF 福田湧矢（18）←東福岡高☆

MF 芝本 蓮（18）←G大阪ユース☆

FW 白井陽斗（18）←G大阪ユース☆



退団

GK 藤ヶ谷陽介（36）→引退



■セレッソ大阪

加入

GK 永石拓海（21）←福岡大☆

FW 中島元彦（18）←C大阪U-18☆

FW 山田寛人（17）←C大阪U-18☆



退団 未発表



■ヴィッセル神戸

加入

DF 宮 大樹（21）←びわこ成蹊スポーツ大☆

MF 郷家友太（18）←青森山田高☆

FW 佐々木大樹（18）←神戸U-18☆



退団 未発表



■サンフレッチェ広島

加入

GK 大迫敬介（18）←広島ユース☆ ※プロ契約済み

MF 川村拓夢（18）←広島ユース☆

MF 川井 歩（18）←広島ユース☆



退団

MF ミキッチ（37）→未定



■サガン鳥栖

加入 未発表



退団

MF 太田徹郎（28）→未定