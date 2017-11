内田篤人の来場も決定！ アディダスがストリートサッカーイベントを開催

これまで数々のストリートカルチャーを生みだしてきた渋谷と原宿。この2つの街のプライドを懸けたフットボールイベント『PREDATOR presents TANGO LEAGUE SHIBUYA vs HARAJUKU』を、アディダスが12月23日(土・祝)にSHIBUYA CASTにて開催する。本イベントは、「渋谷」と「原宿」の2チームに分かれ、東京で開催中の「TANGO LEAGUE」所属プレーヤーなどからなる10チーム(うち2チームは一般募集、2チームはキッズプレーヤー)による3対3のストリートフットボール大会となる。今回、特別ゲストとして内田篤人の他、フットボールにおけるレジェンドたちも登場予定となっており、さらにフリースタイルフットボーラーのTOKURAによるフリースタイル・フットボールショーを実施し、来場者を盛り上げる催しも盛り沢山となっている。優勝したチームには、ストリートグラフィティアーティストの澁谷忠臣氏が優勝チームを描いたイラストを大型のストリートボードに掲出するほか、最新のウェアとスパイクのキットを贈呈される。現在、一般参加チームとキッズチームの参加を募っており、自信のあるプレーヤーは、ぜひ参加しよう。また、当日はアディダスより11月29日(水)に発売となった最新モデル “SKYSTALKER PACK(スカイストーカー パック)”のPREDATOR 18を履いてプレーできる。同スパイクは、アディダスのフットボールスパイクの代名詞ともいえるPREDATORが最新のテクノロジーによってさらなる進化を遂げ、ボールコントロール性を保ちながら軽量化を実現し、あらゆる場面に応じたボールコントロールプレーヤーを可能にするモデルとなっている。ポール・ポグバ、メスト・エジル、内田篤人、清武弘嗣、岩崎悠人らが着用する「PREDATOR 18」を、この機会に体感してみよう。【大会概要】・タイトル:PREDATOR presents TANGO LEAGUE SHIBUYA vs HARAJUKU・主催:アディダス ジャパン株式会社・日時:2017年12月23日(土・祝)14:30~19:30(開場・予選会受付:14:30~14:50、一般参加予選:15:00~17:00、開会式:17:10~17:20、本選:17:25~18:30、エキシビジョンマッチ:18:35~19:25)・会場:SHIBUYA CAST.(〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-23-21 )・参加チーム数:KIDS:2チーム/一般参加:2チーム/招待TANGOリーガー:6チーム(※全10 チームの中から予選にて本戦進出2チームを決定)・参加方法:申込みは抽選方法によって当選。詳しくは下記HPより・試合形式:7 分1 本勝負の3vs3 フットボール・参加対象者:満18 歳以上 ※1、2部共通、高校生不可(招待チームは除く)(1部:1チームあたり最少3名、最大5名/2部:個人参加)・参加・観覧費:無料・受付場所:SHIBUYA CAST.(〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-23-21)※観覧スペースあり※予定は変更になる場合があります【エントリー情報】応募期間:2017年11月29日(水)10:00から2017年12月10日(日)23:59まで募集チーム数:10 チーム(SHIBUYA:5チーム、HARAJUKU:5チーム)当選特典:イベント特製チームユニフォーム(SHIBUYA or HARAJUKU)抽選方法:厳正なる抽選の上、当選者を決定いたします。当選案内:当選チーム・当選者のみ2017年12月13日(水)23:59までにメールにてご案内をお送りいたします。※当選チームは代表者の方へご連絡いたします。