【J２採点】湘南１-１町田｜交代選手が湘南の攻撃を活性化。MOMは同点ゴール演出の端戸に

J2リーグ・42節

11月19日/16:04/Shonan BMW スタジアム平塚

湘南 1-1 町田

前半 0-1

後半 1-0

得点者/湘南=山田(60分) 町田=中島(32分)



【採点理由】

互いに球際で譲らず、一進一退の様相を呈するなか、町田はセカンドボールを素早く拾って徐々に流れを手繰り、セットプレーから先制点を挙げる。対して湘南も後半、交代選手が攻撃を活性化し、同点に。ともにチャンスをつくり、粘り強く守る一戦は、ドローで決着した。



【チーム採点】

湘南 6

町田 6



【MAN OF THE MATCH】

端戸 仁(湘南)



【湘南|選手採点】

GK

1 秋元陽太 5.5



DF

13 山根視来 5(41分OUT)

4 アンドレ・バイア 6.5

29 杉岡大暉 6



MF

36 岡本拓也 6.5

16 齊藤未月 5.5(55分OUT)

5 秋野央樹 6

23 高山 薫 6.5(68分OUT)



FW

2 菊地俊介 6

9 ジネイ 6.5

8 山田直輝 6.5



交代出場

MF

14 藤田征也 6(41分IN)



FW

17 端戸 仁 6.5(55分IN)



MF

42 高橋 諒 6(68分IN)



監督

曺 貴裁 6





【町田|選手採点】

GK

21 髙原寿康 5.5



DF

35 大谷尚輝 6

5 深津康太 6

25 増田繁人 6

2 奥山政幸 6



MF

32 戸高弘貴 6.5

15 井上裕大 6

29 森村昂太 6(80分OUT)

18 平戸太貴 5.5(63分 OUT)



FW

30 中島裕希 6.5

7 吉田眞紀人 6(65分 OUT)





交代出場

FW

11 中村祐也 6(63分 IN)



FW

9 鈴木孝司 6(65分 IN)



FW

39 重松健太郎 ―(80分 IN)



監督

相馬直樹 6



取材・文:隈元大吾(フリーライター)