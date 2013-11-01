【J２採点】群馬１-１京都｜勝負強さを発揮した高井、大黒の存在は目立ったが…
カテゴリ：Jリーグ
2017年11月09日
両チームともにパフォーマンスは低調。
11月５日／19：03／正田醤油スタジアム群馬／2,912人
群馬 １−１ 京都
前半 １-０
後半 ０-１
得点者／群馬＝高井（23分PK） 京都＝大黒（85分）
【採点理由】
最下位が決定した群馬と、J１昇格プレーオフ進出の可能性が消えた京都。消化試合のため、両チームともにパフォーマンスは全体的に低調。いずれも勝負強さを発揮した群馬の高井、京都の大黒の存在が目立った。
【チーム採点】
群馬 5.5
京都 5.5
【MAN OF THE MATCH】
高井和馬（群馬）
【群馬｜選手採点】
GK
１ 清水慶記 5.5
DF
２ 舩津徹也 5.5
４ 坪内秀介 ６
43 ヨ・ソンヘ ５
５ 阿部 巧 5.5
MF
37 吉田直矢 ６（70分OUT）
27 出岡大輝 5.5（70分OUT）
28 岡庭裕貴 ５
FW
９ 山岸祐也 ５
26 高井和馬 ６
33 カン・スイル ５
交代出場
DF
20 パク・ゴン ５（70分IN）
MF
７ 高橋駿太 ５（70分IN）
監督
森下仁志 ５
【京都｜選手採点】
GK
21 清水圭介 ６
DF
６ 本多勇喜 5.5
15 染谷悠太 5.5
26 下畠翔吾 5.5（HTOUT）
30 石櫃洋祐 5.5
MF
５ 吉野恭平 ５
14 仙頭啓矢 5.5
18 望月嶺臣 ５（61分OUT）
22 小屋松知哉 ５
FW
13 岩崎悠人 5.5
16 イ・ヨンジェ ５（56分OUT）
交代出場
MF
20 伊東 俊 5.5（HTIN）
FW
31 大黒将志 ６（56分IN）
FW
19 大野耀平 5.5（61分IN）
監督
布部陽功 5.5
取材・文：伊藤寿学（フリーライター）
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