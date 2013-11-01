【J２採点】群馬１-１京都｜勝負強さを発揮した高井、大黒の存在は目立ったが…

J２リーグ・40節

11月５日／19：03／正田醤油スタジアム群馬／2,912人

群馬 １−１ 京都

前半 １-０

後半 ０-１

得点者／群馬＝高井（23分PK） 京都＝大黒（85分）



【採点理由】

最下位が決定した群馬と、J１昇格プレーオフ進出の可能性が消えた京都。消化試合のため、両チームともにパフォーマンスは全体的に低調。いずれも勝負強さを発揮した群馬の高井、京都の大黒の存在が目立った。



【チーム採点】

群馬 5.5

京都 5.5



【MAN OF THE MATCH】

高井和馬（群馬）



【群馬｜選手採点】

GK

１ 清水慶記 5.5



DF

２ 舩津徹也 5.5

４ 坪内秀介 ６

43 ヨ・ソンヘ ５

５ 阿部 巧 5.5



MF

37 吉田直矢 ６（70分OUT）

27 出岡大輝 5.5（70分OUT）

28 岡庭裕貴 ５



FW

９ 山岸祐也 ５

26 高井和馬 ６

33 カン・スイル ５



交代出場

DF

20 パク・ゴン ５（70分IN）



MF

７ 高橋駿太 ５（70分IN）



監督

森下仁志 ５





【京都｜選手採点】

GK

21 清水圭介 ６



DF

６ 本多勇喜 5.5

15 染谷悠太 5.5

26 下畠翔吾 5.5（HTOUT）

30 石櫃洋祐 5.5



MF

５ 吉野恭平 ５

14 仙頭啓矢 5.5

18 望月嶺臣 ５（61分OUT）

22 小屋松知哉 ５



FW

13 岩崎悠人 5.5

16 イ・ヨンジェ ５（56分OUT）



交代出場

MF

20 伊東 俊 5.5（HTIN）



FW

31 大黒将志 ６（56分IN）



FW

19 大野耀平 5.5（61分IN）



監督

布部陽功 5.5



取材・文：伊藤寿学（フリーライター）

