【J２採点】群馬１-１京都｜勝負強さを発揮した高井、大黒の存在は目立ったが…

カテゴリ：Jリーグ

伊藤寿学

2017年11月09日

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

両チームともにパフォーマンスは低調。

J２リーグ・40節
11月５日／19：03／正田醤油スタジアム群馬／2,912人
群馬　１−１　京都
前半 １-０
後半 ０-１
得点者／群馬＝高井（23分PK）　京都＝大黒（85分）
 
【採点理由】
最下位が決定した群馬と、J１昇格プレーオフ進出の可能性が消えた京都。消化試合のため、両チームともにパフォーマンスは全体的に低調。いずれも勝負強さを発揮した群馬の高井、京都の大黒の存在が目立った。
 
【チーム採点】
群馬　5.5
京都　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
高井和馬（群馬）
 
【群馬｜選手採点】
GK
１　清水慶記　5.5
 
DF
２　舩津徹也　5.5
４　坪内秀介　６
43　ヨ・ソンヘ　５
５　阿部　巧　5.5
 
MF
37　吉田直矢　６（70分OUT）
27　出岡大輝　5.5（70分OUT）
28　岡庭裕貴　５
 
FW
９　山岸祐也　５
26　高井和馬　６
33　カン・スイル　５
 
交代出場
DF
20　パク・ゴン　５（70分IN）
 
MF
７　高橋駿太　５（70分IN）
 
監督
森下仁志　　５
 
 
【京都｜選手採点】
GK
21　清水圭介　６
 
DF
６　本多勇喜　5.5
15　染谷悠太　5.5
26　下畠翔吾　5.5（HTOUT）
30　石櫃洋祐　5.5
 
MF
５　吉野恭平　５
14　仙頭啓矢　5.5
18　望月嶺臣　５（61分OUT）
22　小屋松知哉　５
 
FW
13　岩崎悠人　5.5
16　イ・ヨンジェ　５（56分OUT）
 
交代出場
MF
20　伊東　俊　5.5（HTIN）
 
FW
31　大黒将志　６（56分IN）
 
FW
19　大野耀平　5.5（61分IN）
 
監督
布部陽功　5.5
 
取材・文：伊藤寿学（フリーライター）
 
関連ワード
J2
京都
群馬

Facebookでコメント

サッカーダイジェストの最新号

  • 32234_ext_01_0.jpg定価：800円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト セレッソ大阪 優勝記念号
    11月９日発売     完全保存版
    セレッソ大阪悲願の初タイトル！
    ルヴァンカップ優勝記念号
    特製ジャンボポスター付き！     詳細はこちら

  • 32235_ext_01_0.jpg定価：580円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト サッカーダイジェスト11月23日号
    11月９日発売     ACL決勝直前ガイド
    浦和レッズ アジア制覇なるか!?
    J1全18クラブ「３大補強ポイント」
    クラブダイジェストは長崎！     詳細はこちら

  • 29740_ext_01_0.jpg定価：1,300円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト　　責任編集
    ９月８日発売     EUROPE SOCCER TODAY
    シーズン開幕号
    欧州選手名鑑の完全決定版！     詳細はこちら

  • 31955_ext_01_0.jpg定価：800円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト Vol.495
    11月２日発売     マンＣとマンＵ
    どっちが強い!?
    覇権を争う両雄を徹底比較
    特製WCCFカード付き！     詳細はこちら

  • 27686_ext_01_0.jpg定価：980円（税込）

    高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェストVol.21
    ７月12日発売     夏の決定版!!
    インターハイ選手名鑑
    男子出場全55チームを網羅
    1100選手の顔写真＆データ満載     詳細はこちら

>>広告掲載のお問合せ

ページトップへ

pixel?mid=00846a63b4c111422a673dd1fbdd898d24