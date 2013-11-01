【J２採点】熊本０-２長崎｜熊本出身の澤田が躍動！ 長崎が自動昇格圏の２位に浮上

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年11月01日

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基準点として機能したファンマも高評価に。

J２リーグ・39節
10月28日／14:03／えがお健康スタジアム／7,635人
熊本　０-２　長崎
前半 ０-２
後半 ０-０
得点者／熊本＝なし　長崎＝田上（27分）、香川（31分）
 
【採点理由】
積極的な仕掛けから２アシストを記録した長崎の澤田をMOMに。前線で基準点として十分に機能していたファンマも高評価に。
 
【チーム採点】
熊本　５
長崎　6.5
 
【MAN OF THE MATCH
澤田　崇（長崎）
 
【熊本｜選手採点】
GK
１　畑　実　６
 
DF
23　小谷祐喜　５（72分OUT）
５　植田龍仁朗　５
４　園田拓也　5.5
 
MF
２　黒木晃平　５
38　上村周平　5.5
24　木村祐志　5.5
７　片山奨典　５（62分OUT）
 
FW
39　嶋田慎太郎　5.5
９　安　柄俊　5.5
19　八久保颯　5.5（88分OUT）
 
交代出場
MF
14　田中達也　5.5（62分IN）
 
FW
11　グスタボ　5.5（72分IN）
 
FW
36　巻誠一郎　―（88分IN）
 
監督
池谷友良　5.5
 
 
【長崎｜選手採点】
GK
１　増田卓也　６
 
DF
13　乾　大知　６
４　髙杉亮太　６
５　田上大地　6.5
 
MF
６　前田悠佑　6.5
15　島田　譲　６（68分OUT）
28　翁長　聖　5.5
35　香川勇気　６
19　澤田　崇　７（88分OUT）
７　幸野志有人　６（72分OUT）
 
FW
９　ファンマ　6.5
 
交代出場
MF
26　碓井鉄平　６（68分IN）
 
MF
20　中村慶太　６（72分IN）
 
FW
37　平松　宗　―（88分IN）
 
監督
高木琢也　6.5
 
取材・文：井芹貴志（フリーライター）
 
関連ワード
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熊本
長崎

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