【J２採点】熊本０-２長崎｜熊本出身の澤田が躍動！ 長崎が自動昇格圏の２位に浮上
カテゴリ：Jリーグ
2017年11月01日
基準点として機能したファンマも高評価に。
10月28日／14:03／えがお健康スタジアム／7,635人
熊本 ０-２ 長崎
前半 ０-２
後半 ０-０
得点者／熊本＝なし 長崎＝田上（27分）、香川（31分）
【採点理由】
積極的な仕掛けから２アシストを記録した長崎の澤田をMOMに。前線で基準点として十分に機能していたファンマも高評価に。
【チーム採点】
熊本 ５
長崎 6.5
【MAN OF THE MATCH】
澤田 崇（長崎）
【熊本｜選手採点】
GK
１ 畑 実 ６
DF
23 小谷祐喜 ５（72分OUT）
５ 植田龍仁朗 ５
４ 園田拓也 5.5
MF
２ 黒木晃平 ５
38 上村周平 5.5
24 木村祐志 5.5
７ 片山奨典 ５（62分OUT）
FW
39 嶋田慎太郎 5.5
９ 安 柄俊 5.5
19 八久保颯 5.5（88分OUT）
交代出場
MF
14 田中達也 5.5（62分IN）
FW
11 グスタボ 5.5（72分IN）
FW
36 巻誠一郎 ―（88分IN）
監督
池谷友良 5.5
【長崎｜選手採点】
GK
１ 増田卓也 ６
DF
13 乾 大知 ６
４ 髙杉亮太 ６
５ 田上大地 6.5
MF
６ 前田悠佑 6.5
15 島田 譲 ６（68分OUT）
28 翁長 聖 5.5
35 香川勇気 ６
19 澤田 崇 ７（88分OUT）
７ 幸野志有人 ６（72分OUT）
FW
９ ファンマ 6.5
交代出場
MF
26 碓井鉄平 ６（68分IN）
MF
20 中村慶太 ６（72分IN）
FW
37 平松 宗 ―（88分IN）
監督
高木琢也 6.5
取材・文：井芹貴志（フリーライター）
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