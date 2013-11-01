【J２採点】熊本０-２長崎｜熊本出身の澤田が躍動！ 長崎が自動昇格圏の２位に浮上

J２リーグ・39節

10月28日／14:03／えがお健康スタジアム／7,635人

熊本 ０-２ 長崎

前半 ０-２

後半 ０-０

得点者／熊本＝なし 長崎＝田上（27分）、香川（31分）



【採点理由】

積極的な仕掛けから２アシストを記録した長崎の澤田をMOMに。前線で基準点として十分に機能していたファンマも高評価に。



【チーム採点】

熊本 ５

長崎 6.5



【MAN OF THE MATCH】

澤田 崇（長崎）



【熊本｜選手採点】

GK

１ 畑 実 ６



DF

23 小谷祐喜 ５（72分OUT）

５ 植田龍仁朗 ５

４ 園田拓也 5.5



MF

２ 黒木晃平 ５

38 上村周平 5.5

24 木村祐志 5.5

７ 片山奨典 ５（62分OUT）



FW

39 嶋田慎太郎 5.5

９ 安 柄俊 5.5

19 八久保颯 5.5（88分OUT）



交代出場

MF

14 田中達也 5.5（62分IN）



FW

11 グスタボ 5.5（72分IN）



FW

36 巻誠一郎 ―（88分IN）



監督

池谷友良 5.5





【長崎｜選手採点】

GK

１ 増田卓也 ６



DF

13 乾 大知 ６

４ 髙杉亮太 ６

５ 田上大地 6.5



MF

６ 前田悠佑 6.5

15 島田 譲 ６（68分OUT）

28 翁長 聖 5.5

35 香川勇気 ６

19 澤田 崇 ７（88分OUT）

７ 幸野志有人 ６（72分OUT）



FW

９ ファンマ 6.5



交代出場

MF

26 碓井鉄平 ６（68分IN）



MF

20 中村慶太 ６（72分IN）



FW

37 平松 宗 ―（88分IN）



監督

高木琢也 6.5



取材・文：井芹貴志（フリーライター）

