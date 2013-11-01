【J２採点】松本２-１岐阜｜同点弾の高崎、ビッグセーブ連発の村山を高評価！

J２リーグ・39節

10月29日／14：03／松本平広域公園総合球技場／8,982人

松本 ２-１ 岐阜

前半 ０-０

後半 ２-１

得点者／松本＝高崎（63分）、パウリーニョ（75分） 岐阜＝田中（50分）



【採点理由】

同点のFK弾で重苦しい雰囲気を一掃した松本の高崎を文句なしのMOMとした。ビッグセーブを連発した村山も高く評価。岐阜は不用意なファウルがセットプレーからの失点に直結したほか、最終ラインの甘さが目立った。



【チーム採点】

松本 6.5

岐阜 5.5



【MAN OF THE MATCH】

高崎寛之（松本）



【松本｜選手採点】

GK

16 村山智彦 6.5



DF

３ 田中隼磨 ６

31 橋内優也 ６

４ 飯田真輝 ６

33 安川 有 ６

24 那須川将大 6.5



MF

14 パウリーニョ 6.5

５ 岩間雄大 5.5（15分OUT）

10 工藤浩平 ６（90＋２分OUT）

20 石原崇兆 5.5（61分OUT）



FW

９ 高崎寛之 6.5



交代出場

MF

７ 武井択也 ６（15分IN）



FW

19 山本大貴 ６（61分IN）



DF

６ 安藤 淳 ―（90＋２分IN）



監督

反町康治 ６





【岐阜｜選手採点】

GK

25 ビクトル ６



DF

17 大本祐槻 5.5

２ 阿部正紀 5.5

５ 青木 翼 5.5

26 磐瀬 剛 5.5



MF

23 小野悠斗 5.5（84分OUT）

10 庄司悦大 ６

６ シシーニョ 5.5



FW

７ 田中パウロ淳一 ６（76分OUT）

14 風間宏矢 5.5（84分OUT）

11 古橋亨梧 5.5



交代出場

FW

19 薮内健人 ―（76分IN）



MF

28 永島悠史 ―（84分IN）



FW

24 難波宏明 ―（84分IN）



監督

大木 武 5.5

