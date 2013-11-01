【J２採点】松本２-１岐阜｜同点弾の高崎、ビッグセーブ連発の村山を高評価！
カテゴリ：Jリーグ
2017年10月31日
岐阜は最終ラインの甘さが目立った。
10月29日／14：03／松本平広域公園総合球技場／8,982人
松本 ２-１ 岐阜
前半 ０-０
後半 ２-１
得点者／松本＝高崎（63分）、パウリーニョ（75分） 岐阜＝田中（50分）
【採点理由】
同点のFK弾で重苦しい雰囲気を一掃した松本の高崎を文句なしのMOMとした。ビッグセーブを連発した村山も高く評価。岐阜は不用意なファウルがセットプレーからの失点に直結したほか、最終ラインの甘さが目立った。
【チーム採点】
松本 6.5
岐阜 5.5
【MAN OF THE MATCH】
高崎寛之（松本）
【松本｜選手採点】
GK
16 村山智彦 6.5
DF
３ 田中隼磨 ６
31 橋内優也 ６
４ 飯田真輝 ６
33 安川 有 ６
24 那須川将大 6.5
MF
14 パウリーニョ 6.5
５ 岩間雄大 5.5（15分OUT）
10 工藤浩平 ６（90＋２分OUT）
20 石原崇兆 5.5（61分OUT）
FW
９ 高崎寛之 6.5
交代出場
MF
７ 武井択也 ６（15分IN）
FW
19 山本大貴 ６（61分IN）
DF
６ 安藤 淳 ―（90＋２分IN）
監督
反町康治 ６
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル ６
DF
17 大本祐槻 5.5
２ 阿部正紀 5.5
５ 青木 翼 5.5
26 磐瀬 剛 5.5
MF
23 小野悠斗 5.5（84分OUT）
10 庄司悦大 ６
６ シシーニョ 5.5
FW
７ 田中パウロ淳一 ６（76分OUT）
14 風間宏矢 5.5（84分OUT）
11 古橋亨梧 5.5
交代出場
FW
19 薮内健人 ―（76分IN）
MF
28 永島悠史 ―（84分IN）
FW
24 難波宏明 ―（84分IN）
監督
大木 武 5.5
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