【J２採点】松本２-１岐阜｜同点弾の高崎、ビッグセーブ連発の村山を高評価！

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年10月31日

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岐阜は最終ラインの甘さが目立った。

J２リーグ・39節
10月29日／14：03／松本平広域公園総合球技場／8,982人
松本　２-１　岐阜
前半 ０-０
後半 ２-１
得点者／松本＝高崎（63分）、パウリーニョ（75分）　岐阜＝田中（50分）
 
【採点理由】
同点のFK弾で重苦しい雰囲気を一掃した松本の高崎を文句なしのMOMとした。ビッグセーブを連発した村山も高く評価。岐阜は不用意なファウルがセットプレーからの失点に直結したほか、最終ラインの甘さが目立った。
 
【チーム採点】
松本　6.5
岐阜　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
高崎寛之（松本）
 
【松本｜選手採点】
GK
16　村山智彦　6.5
 
DF
３　田中隼磨　６
31　橋内優也　６
４　飯田真輝　６
33　安川　有　６
24　那須川将大　6.5
 
MF
14　パウリーニョ　6.5
５　岩間雄大　5.5（15分OUT）
10　工藤浩平　６（90＋２分OUT）
20　石原崇兆　5.5（61分OUT）
 
FW
９　高崎寛之　6.5
 
交代出場
MF
７　武井択也　６（15分IN）
 
FW
19　山本大貴　６（61分IN）
 
DF
６　安藤　淳　―（90＋２分IN）
 
監督
反町康治　６
 
 
【岐阜｜選手採点】
GK
25　ビクトル　６
 
DF
17　大本祐槻　5.5
２　阿部正紀　5.5
５　青木　翼　5.5
26　磐瀬　剛　5.5
 
MF
23　小野悠斗　5.5（84分OUT）
10　庄司悦大　６
６　シシーニョ　5.5
 
FW
７　田中パウロ淳一　６（76分OUT）
14　風間宏矢　5.5（84分OUT）
11　古橋亨梧　5.5
 
交代出場
FW
19　薮内健人　―（76分IN）
 
MF
28　永島悠史　―（84分IN）
 
FW
24　難波宏明　―（84分IN）
 
監督
大木 武　5.5
 
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岐阜
松本

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