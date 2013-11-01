【J２採点】徳島２-３水戸｜そつなく３得点を挙げた水戸が乱打戦を制す

J２リーグ・39節

10月28日／14：03／鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム／3,915人

徳島 ２-３ 水戸

前半 １-１

後半 １-２

得点者／徳島＝内田（33分）、島屋（90＋１分）水戸＝橋本（41分）、林（72分）、外山（86分）



【採点理由】

全得点に絡んだ水戸の橋本をMOMに選出。徳島は山﨑と杉本が攻撃の中心となったが、追撃は一歩及ばなかった。



【チーム採点】

徳島 ６

水戸 5.5



【MAN OF THE MATCH】

橋本晃司（水戸）



【徳島｜選手採点】

GK

31 長谷川徹 5.5



DF

４ 藤原広太朗 5.5

３ 大﨑玲央 5.5

20 キム・ジョンピル 5.5



MF

８ 岩尾 憲 ６

27 馬渡和彰 6.5

23 前川大河 ６（85分OUT）

26 杉本太郎 ６

19 内田裕斗 6.5（73分OUT）



FW

17 山﨑凌吾 ６

16 渡 大生 5.5



交代出場

MF

11 島屋八徳 6.5（73分IN）



MF

９ カルリーニョス ―（85分IN）



監督

リカルド・ロドリゲス ６





【水戸｜選手採点】

GK

21 笠原昂史 ６



DF

24 細川淳矢 ５

６ 内田航平 5.5

33 福井涼司 5.5



MF

11 橋本晃司 6.5

14 佐藤 祥 5.5

10 佐藤和弘 5.5

26 小島幹敏 5.5（64分OUT）

17 湯澤洋介 ６（66分OUT）



FW

８ 林 陵平 ６

38 前田大然 5.5（90分OUT）



交代出場

DF

20 今瀬淳也（64分IN）



MF

30 外山 凌 ６（66分IN）



MF

18 白井永地 ―（90分IN）



監督

西ヶ谷隆之 6.5



取材・文：松下浩太郎（フリーライター）

