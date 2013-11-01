【J２採点】徳島２-３水戸｜そつなく３得点を挙げた水戸が乱打戦を制す

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年10月30日

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敗れた徳島は、昇格プレーオフ圏外の７位へ後退。

J２リーグ・39節
10月28日／14：03／鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム／3,915人
徳島　２-３　水戸
前半　１-１
後半　１-２
得点者／徳島＝内田（33分）、島屋（90＋１分）水戸＝橋本（41分）、林（72分）、外山（86分）
 
【採点理由】　
全得点に絡んだ水戸の橋本をMOMに選出。徳島は山﨑と杉本が攻撃の中心となったが、追撃は一歩及ばなかった。
 
【チーム採点】
徳島　６
水戸　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
橋本晃司（水戸）
 
【徳島｜選手採点】
GK
31　長谷川徹　5.5
 
 DF
４　藤原広太朗　5.5
３　大﨑玲央　5.5
20　キム・ジョンピル　5.5
 
 MF
８　岩尾　憲　６
27　馬渡和彰　6.5
23　前川大河　６（85分OUT）
26　杉本太郎　６
19　内田裕斗　6.5（73分OUT）
 
 FW 
17　山﨑凌吾　６
16　渡　大生　5.5
 
交代出場
MF
11　島屋八徳　6.5（73分IN）
 
MF
９　カルリーニョス　―（85分IN）
 
監督
リカルド・ロドリゲス　６
 

 【水戸｜選手採点】
GK
21　笠原昂史　６
 
DF
24　細川淳矢　５
６　内田航平　5.5
33　福井涼司　5.5
 
 MF
11　橋本晃司　6.5
14　佐藤　祥　5.5
10　佐藤和弘　5.5
26　小島幹敏　5.5（64分OUT）
17　湯澤洋介　６（66分OUT）
 
FW
８　林　陵平　６
38　前田大然　5.5（90分OUT）
 
交代出場
DF
20　今瀬淳也（64分IN）
 
MF
30　外山　凌　６（66分IN）
 
MF
18　白井永地　―（90分IN）
 
監督
西ヶ谷隆之　6.5
 
取材・文：松下浩太郎（フリーライター）
 
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J2
徳島
水戸

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