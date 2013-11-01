【J２採点】徳島２-３水戸｜そつなく３得点を挙げた水戸が乱打戦を制す
カテゴリ：Jリーグ
2017年10月30日
敗れた徳島は、昇格プレーオフ圏外の７位へ後退。
10月28日／14：03／鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム／3,915人
徳島 ２-３ 水戸
前半 １-１
後半 １-２
得点者／徳島＝内田（33分）、島屋（90＋１分）水戸＝橋本（41分）、林（72分）、外山（86分）
【採点理由】
全得点に絡んだ水戸の橋本をMOMに選出。徳島は山﨑と杉本が攻撃の中心となったが、追撃は一歩及ばなかった。
【チーム採点】
徳島 ６
水戸 5.5
【MAN OF THE MATCH】
橋本晃司（水戸）
【徳島｜選手採点】
GK
31 長谷川徹 5.5
DF
４ 藤原広太朗 5.5
３ 大﨑玲央 5.5
20 キム・ジョンピル 5.5
MF
８ 岩尾 憲 ６
27 馬渡和彰 6.5
23 前川大河 ６（85分OUT）
26 杉本太郎 ６
19 内田裕斗 6.5（73分OUT）
FW
17 山﨑凌吾 ６
16 渡 大生 5.5
交代出場
MF
11 島屋八徳 6.5（73分IN）
MF
９ カルリーニョス ―（85分IN）
監督
リカルド・ロドリゲス ６
【水戸｜選手採点】
GK
21 笠原昂史 ６
DF
24 細川淳矢 ５
６ 内田航平 5.5
33 福井涼司 5.5
MF
11 橋本晃司 6.5
14 佐藤 祥 5.5
10 佐藤和弘 5.5
26 小島幹敏 5.5（64分OUT）
17 湯澤洋介 ６（66分OUT）
FW
８ 林 陵平 ６
38 前田大然 5.5（90分OUT）
交代出場
DF
20 今瀬淳也（64分IN）
MF
30 外山 凌 ６（66分IN）
MF
18 白井永地 ―（90分IN）
監督
西ヶ谷隆之 6.5
取材・文：松下浩太郎（フリーライター）
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