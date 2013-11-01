【選手権予選】インハイ８強の旭川実が快勝！２年連続の本大会行きが決定！

旭川実が大舞台への挑戦権を手に入れた。10月29日、北海道予選の決勝が行なわれ、旭川実と北海道大谷室蘭が対戦した。序盤から押し気味に進めた旭川実は、前半終了間際の38分に河合悠人（２年）が先制弾。後半開始早々の42分には中田怜治（３年）が追加点を奪い、試合を優勢に進めた。その後は相手に攻め込まれる時間が増えたが、アディショナルタイムに金野修那（２年）がダメ押しゴール。終わってみれば３－０の快勝を収めた旭川実が２年連続６回目の出場権を手に入れた。これで代表校は５道県で確定。来週は石川など９県で代表が決まる予定だ。都道府県別の決勝日程及び代表校は以下の通り。（10月29日現在）★岩 手：11月5日（日）★宮 城：11月４日（土）★福 島：11月４日（土）★茨 城：11月19日（日）★栃 木：11月４日（日）★群 馬：11月23日（木・祝）★千 葉：11月23日（木・祝）★埼 玉：11月19日（日）★東京Ａ：11月11日（土）★東京Ｂ：11月11日（土）★神奈川：12月３日（日）★山 梨：11月18日（土）★長 野：11月４日（土）★新 潟：11月12日（日）★富 山：11月５日（日）★石 川：11月4日（土）★福 井：11月5日（日）★静 岡：11月18日（土）★愛 知：11月18日（土）★岐 阜：11月11日（土）★三 重：11月11日（土）★滋 賀：11月18日（土）★京 都：11月18日（土）★奈 良：11月18日（土）★和歌山：11月18日（土）★大 阪：11月11日（土）★兵 庫：11月12日（日）★島 根：11月11日（土）★岡 山：11月４日（土）★広 島：11月19日（日）★山 口：11月18日（土）★香 川：11月11日（土）★徳 島：11月12日（日）★愛 媛：11月11日（土）★高 知：11月12日（日）★福 岡：11月23日（木・祝）★佐 賀：11月11日（土）★長 崎：11月12日（日）★大 分：11月12日（日）★熊 本：11月19日（日）★宮 崎：11月５日（日）★鹿児島：11月12日（日）★沖 縄：11月11日（土）※日程は変更になる場合があります