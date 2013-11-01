【選手権予選】インハイ８強の旭川実が快勝！２年連続の本大会行きが決定！
カテゴリ：高校・ユース・その他
2017年10月30日
効果的に得点を重ね、旭川実は北海道大谷室蘭を撃破！
10月29日、北海道予選の決勝が行なわれ、旭川実と北海道大谷室蘭が対戦した。
序盤から押し気味に進めた旭川実は、前半終了間際の38分に河合悠人（２年）が先制弾。後半開始早々の42分には中田怜治（３年）が追加点を奪い、試合を優勢に進めた。その後は相手に攻め込まれる時間が増えたが、アディショナルタイムに金野修那（２年）がダメ押しゴール。終わってみれば３－０の快勝を収めた旭川実が２年連続６回目の出場権を手に入れた。
これで代表校は５道県で確定。来週は石川など９県で代表が決まる予定だ。
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都道府県別の決勝日程及び代表校は以下の通り。（10月29日現在）
【北海道・東北】
★北海道：北海道大谷室蘭（２年連続６回目）
★青 森：青森山田（21年連続23回目）
★岩 手：11月5日（日）
★秋 田：秋田商（３年連続43回目）
★宮 城：11月４日（土）
★山 形：羽黒（6年ぶり６度目）
★福 島：11月４日（土）
【関東】
★茨 城：11月19日（日）
★栃 木：11月４日（日）
★群 馬：11月23日（木・祝）
★千 葉：11月23日（木・祝）
★埼 玉：11月19日（日）
★東京Ａ：11月11日（土）
★東京Ｂ：11月11日（土）
★神奈川：12月３日（日）
★山 梨：11月18日（土）
【北信越・東海】
★長 野：11月４日（土）
★新 潟：11月12日（日）
★富 山：11月５日（日）
★石 川：11月4日（土）
★福 井：11月5日（日）
★静 岡：11月18日（土）
★愛 知：11月18日（土）
★岐 阜：11月11日（土）
★三 重：11月11日（土）
【近畿】
★滋 賀：11月18日（土）
★京 都：11月18日（土）
★奈 良：11月18日（土）
★和歌山：11月18日（土）
★大 阪：11月11日（土）
★兵 庫：11月12日（日）
【中国・四国】
★鳥 取：米子北（８年連続13回目）
★島 根：11月11日（土）
★岡 山：11月４日（土）
★広 島：11月19日（日）
★山 口：11月18日（土）
★香 川：11月11日（土）
★徳 島：11月12日（日）
★愛 媛：11月11日（土）
★高 知：11月12日（日）
【九州】
★福 岡：11月23日（木・祝）
★佐 賀：11月11日（土）
★長 崎：11月12日（日）
★大 分：11月12日（日）
★熊 本：11月19日（日）
★宮 崎：11月５日（日）
★鹿児島：11月12日（日）
★沖 縄：11月11日（土）
※日程は変更になる場合があります
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