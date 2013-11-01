【選手権予選】インハイ８強の旭川実が快勝！２年連続の本大会行きが決定！

カテゴリ：高校・ユース・その他

高校サッカーダイジェスト編集部

2017年10月30日

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効果的に得点を重ね、旭川実は北海道大谷室蘭を撃破！

インターハイでは静岡学園などを撃破し、ベスト８まで駒を進めた。冬はどこまで勝ち上がれるか要注目だ。写真：松尾祐希（サッカーダイジェストWEB）

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　旭川実が大舞台への挑戦権を手に入れた。

　10月29日、北海道予選の決勝が行なわれ、旭川実と北海道大谷室蘭が対戦した。
 
　序盤から押し気味に進めた旭川実は、前半終了間際の38分に河合悠人（２年）が先制弾。後半開始早々の42分には中田怜治（３年）が追加点を奪い、試合を優勢に進めた。その後は相手に攻め込まれる時間が増えたが、アディショナルタイムに金野修那（２年）がダメ押しゴール。終わってみれば３－０の快勝を収めた旭川実が２年連続６回目の出場権を手に入れた。

　これで代表校は５道県で確定。来週は石川など９県で代表が決まる予定だ。

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　都道府県別の決勝日程及び代表校は以下の通り。（10月29日現在）
 
【北海道・東北】
北海道：北海道大谷室蘭（２年連続６回目）
★青　森：青森山田（21年連続23回目）
★岩　手：11月5日（日）
★秋　田：秋田商（３年連続43回目）
★宮　城：11月４日（土）
★山　形：羽黒（6年ぶり６度目）
★福　島：11月４日（土）
 
【関東】
★茨　城：11月19日（日）
★栃　木：11月４日（日）
★群　馬：11月23日（木・祝）
★千　葉：11月23日（木・祝）
★埼　玉：11月19日（日）
★東京Ａ：11月11日（土）
★東京Ｂ：11月11日（土）
★神奈川：12月３日（日）
★山　梨：11月18日（土）
 
【北信越・東海】
★長　野：11月４日（土）
★新　潟：11月12日（日）
★富　山：11月５日（日）
★石　川：11月4日（土）
★福　井：11月5日（日）
★静　岡：11月18日（土）
★愛　知：11月18日（土）
★岐　阜：11月11日（土）
★三　重：11月11日（土）
 
【近畿】
★滋　賀：11月18日（土）
★京　都：11月18日（土）
★奈　良：11月18日（土）
★和歌山：11月18日（土）
★大　阪：11月11日（土）
★兵　庫：11月12日（日）
 
【中国・四国】
★鳥　取：米子北（８年連続13回目）
★島　根：11月11日（土）
★岡　山：11月４日（土）
★広　島：11月19日（日）
★山　口：11月18日（土）
★香　川：11月11日（土）
★徳　島：11月12日（日）
★愛　媛：11月11日（土）
★高　知：11月12日（日）
 
【九州】
★福　岡：11月23日（木・祝）
★佐　賀：11月11日（土）
★長　崎：11月12日（日）
★大　分：11月12日（日）
★熊　本：11月19日（日）
★宮　崎：11月５日（日）
★鹿児島：11月12日（日）
★沖　縄：11月11日（土）

※日程は変更になる場合があります

次ページ女子は14校の出場が既に決定済み。11月18日には東海で代表が決まる予定だ！

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