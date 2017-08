ローマが新背番号を発表！トッティの「10番」は？

ローマは現地時間8月15日、新シーズンに向けたスカッドリストと背番号を発表した。



25年に渡ってクラブの顔としてプレーし、昨シーズン限りで現役を引退したフランチェスコ・トッティの「10番」を誰が継承するのか。注目を集めたこのナンバーは、結局空き番号となった。



後継者候補のひとりとして名前が挙がったFWディエゴ・ペロッティが、「10番は好きな番号だけど、ローマのそれはフランチェスコのものだ。僕が要求することはない。(トッティへの)リスペクトを欠いているような気がする」と発言したように、よほどの選手じゃない限り、この重みのある番号を付けるのは憚れる、というのが本音だろう。



まだ移籍市場が開いており、ローマはリバプールに移籍したモハメド・サラーの後釜となる右ウイングの獲得を目論んでいるものの、その新戦力が10番となる可能性は極めて低いと言える。



そのほか、プレシーズンマッチでは13番だった新加入のDFアレクサンダル・コラロフがマンチェスター・シティ時代と同じ11番に決まったほか、ヴォイチェフ・シュチェスニー(現ユベントス)の退団で正守護神へと昇格したアリソンは、19番から1番に変更されている。



なお、レンタル移籍から復帰したFWファン・マヌエル・イトゥルベやDFレアンドロ・カスタン、MFウィリアム・ヴァンクール、DFノルベルト・ギョンベールなどは番号を与えられておらず、再放出が濃厚となった。



ローマの新背番号は以下の通り。



1アリソン(GK)

3ルカ・ペッレグリーニ(DF)

4ラジャ・ナインゴラン(MF)

5ファン・ジェズス(DF)

6ケビン・ストロートマン(MF)

7ロレンツォ・ペッレグリーニ(MF) NEW

8ディエゴ・ペロッティ(FW)

9エディン・ゼコ(FW)

11アレクサンダル・コラロフ(DF) NEW

12アンドレア・ロマニョーリ(GK)

15エクトル・モレーノ(DF) NEW

16ダニエレ・デ・ロッシ(MF)

17ジェンギズ・ウンデル(FW) NEW

18ボグダン・ロボンツ(GK)

20フェデリコ・ファシオ(DF)

21マクシム・ゴナロン(MF) NEW

22アブドゥラヒ・ヌラ(DF)

23グレゴワール・ドゥフレル(FW) NEW

24アレッサンドロ・フロレンツィ(MF)

25ブルーノ・ペレス(DF)

26リック・カルスドルプ(DF) NEW

28ウカシュ・スコルプスキ(GK)

30ジェルソン(MF)

32マルコ・トゥッミネロ(FW)

33エメルソン(DF)

44コスタス・マノラス(DF)

92ステファン・エル・シャーラウィ(FW)



文:ワールドサッカーダイジェスト編集部