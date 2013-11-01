【J２採点】松本×金沢｜個の力を発揮して１得点・１アシストの石原が最高評価

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェスト編集部

2017年07月31日

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PKにつながる高精度パスを供給した當間も高く評価。

J２リーグ・25節
７月29日／18：00／松本平広域公園総合球技場／11,001人
松本　４-０　金沢
前半　０-０
後半　４-０
得点者／松本＝安川（51分）、石原（55分）、高崎（70分）、山本（77分） 金沢＝なし
 
【採点理由】
大量得点＆無失点と完勝した松本は全員が及第点以上の出来。個の力で１得点・１アシストをマークした石原がMOMで、最終ラインからの高精度パスで２本のPKを引き出した當間ら守備陣も高く評価した。
 
【チーム採点】
松本　6.5
金沢　５
 
【MAN OF THE MATCH
石原崇兆（松本）
 
【松本｜選手採点】
GK
21　鈴木智幸　６
 
DF
３　田中隼磨　6.5
31　橋内優也　6.5
４　飯田真輝　６
18　當間建文　７
33　安川有　　6.5
 
MF
５　岩間雄大　６
10　工藤浩平　６
14　パウリーニョ　６（90分OUT）
 
FW
９　高崎寛之　6.5（82分OUT）
20  石原崇兆　７（71分OUT）MAN OF THE MATCH
 
交代出場
FW
19　山本大貴　6.5（71分IN）
 
FW
39　ダヴィ　－（82分IN）
 
MF
７　武井択也　－（90分IN）
 
監督
反町康治　6.5
 
【金沢｜選手採点】
GK
23　白井裕人　5.5
 
DF
28　石田崚真　4.5
39　庄司朋乃也　５
３　作田裕次　５
15　宮崎幾笑　５
 
MF
10　中美慶哉　5.5
５　太田康介　５（58分OUT）
６　大橋尚志　５
11　杉浦恭平　5.5（74分OUT）
 
FW
９　佐藤洸一　5.5
19  垣田裕暉　5.5（74分OUT）
 
交代出場
MF
４　小柳達司　5.5（58分 IN）
 
FW
14  金子昌広　5.5（74分IN）
 
FW
30  山﨑雅人　5.5（74分IN）
 
監督
柳下正明　５

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