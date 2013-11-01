【J２採点】松本×金沢｜個の力を発揮して１得点・１アシストの石原が最高評価
カテゴリ：Jリーグ
2017年07月31日
PKにつながる高精度パスを供給した當間も高く評価。
J２リーグ・25節
７月29日／18：00／松本平広域公園総合球技場／11,001人
松本 ４-０ 金沢
前半 ０-０
後半 ４-０
得点者／松本＝安川（51分）、石原（55分）、高崎（70分）、山本（77分） 金沢＝なし
【採点理由】
大量得点＆無失点と完勝した松本は全員が及第点以上の出来。個の力で１得点・１アシストをマークした石原がMOMで、最終ラインからの高精度パスで２本のPKを引き出した當間ら守備陣も高く評価した。
【チーム採点】
松本 6.5
金沢 ５
【MAN OF THE MATCH】
石原崇兆（松本）
【松本｜選手採点】
GK
21 鈴木智幸 ６
DF
３ 田中隼磨 6.5
31 橋内優也 6.5
４ 飯田真輝 ６
18 當間建文 ７
33 安川有 6.5
MF
５ 岩間雄大 ６
10 工藤浩平 ６
14 パウリーニョ ６（90分OUT）
FW
９ 高崎寛之 6.5（82分OUT）
20 石原崇兆 ７（71分OUT）MAN OF THE MATCH
交代出場
FW
19 山本大貴 6.5（71分IN）
FW
39 ダヴィ －（82分IN）
MF
７ 武井択也 －（90分IN）
監督
反町康治 6.5
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 5.5
DF
28 石田崚真 4.5
39 庄司朋乃也 ５
３ 作田裕次 ５
15 宮崎幾笑 ５
MF
10 中美慶哉 5.5
５ 太田康介 ５（58分OUT）
６ 大橋尚志 ５
11 杉浦恭平 5.5（74分OUT）
FW
９ 佐藤洸一 5.5
19 垣田裕暉 5.5（74分OUT）
交代出場
MF
４ 小柳達司 5.5（58分 IN）
FW
14 金子昌広 5.5（74分IN）
FW
30 山﨑雅人 5.5（74分IN）
監督
柳下正明 ５
７月29日／18：00／松本平広域公園総合球技場／11,001人
松本 ４-０ 金沢
前半 ０-０
後半 ４-０
得点者／松本＝安川（51分）、石原（55分）、高崎（70分）、山本（77分） 金沢＝なし
【採点理由】
大量得点＆無失点と完勝した松本は全員が及第点以上の出来。個の力で１得点・１アシストをマークした石原がMOMで、最終ラインからの高精度パスで２本のPKを引き出した當間ら守備陣も高く評価した。
【チーム採点】
松本 6.5
金沢 ５
【MAN OF THE MATCH】
石原崇兆（松本）
【松本｜選手採点】
GK
21 鈴木智幸 ６
DF
３ 田中隼磨 6.5
31 橋内優也 6.5
４ 飯田真輝 ６
18 當間建文 ７
33 安川有 6.5
MF
５ 岩間雄大 ６
10 工藤浩平 ６
14 パウリーニョ ６（90分OUT）
FW
９ 高崎寛之 6.5（82分OUT）
20 石原崇兆 ７（71分OUT）MAN OF THE MATCH
交代出場
FW
19 山本大貴 6.5（71分IN）
FW
39 ダヴィ －（82分IN）
MF
７ 武井択也 －（90分IN）
監督
反町康治 6.5
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 5.5
DF
28 石田崚真 4.5
39 庄司朋乃也 ５
３ 作田裕次 ５
15 宮崎幾笑 ５
MF
10 中美慶哉 5.5
５ 太田康介 ５（58分OUT）
６ 大橋尚志 ５
11 杉浦恭平 5.5（74分OUT）
FW
９ 佐藤洸一 5.5
19 垣田裕暉 5.5（74分OUT）
交代出場
MF
４ 小柳達司 5.5（58分 IN）
FW
14 金子昌広 5.5（74分IN）
FW
30 山﨑雅人 5.5（74分IN）
監督
柳下正明 ５
Facebookでコメント
-
サッカーダイジェスト８月10日号
７月27日発売 1993－2017
Jリーグ最強助っ人ランキング
クラブダイジェストはガンバ！
-
ワールドサッカーダイジェストVol.488
７月20日発売 欧州主要クラブ
開幕フォーメーション大予想
ピケ独占インタビュー！
-
-
高校サッカーダイジェストVol.21
７月12日発売 夏の決定版!!
インターハイ選手名鑑
男子出場全55チームを網羅
1100選手の顔写真＆データ満載
-