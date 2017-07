【J２採点】松本×金沢｜個の力を発揮して１得点・１アシストの石原が最高評価

J2リーグ・25節

7月29日/18:00/松本平広域公園総合球技場/11,001人

松本 4-0 金沢

前半 0-0

後半 4-0

得点者/松本=安川(51分)、石原(55分)、高崎(70分)、山本(77分) 金沢=なし



【採点理由】

大量得点&無失点と完勝した松本は全員が及第点以上の出来。個の力で1得点・1アシストをマークした石原がMOMで、最終ラインからの高精度パスで2本のPKを引き出した當間ら守備陣も高く評価した。



【チーム採点】

松本 6.5

金沢 5



【MAN OF THE MATCH】

石原崇兆(松本)



【松本|選手採点】

GK

21 鈴木智幸 6



DF

3 田中隼磨 6.5

31 橋内優也 6.5

4 飯田真輝 6

18 當間建文 7

33 安川有 6.5



MF

5 岩間雄大 6

10 工藤浩平 6

14 パウリーニョ 6(90分OUT)



FW

9 高崎寛之 6.5(82分OUT)

20 石原崇兆 7(71分OUT)MAN OF THE MATCH



交代出場

FW

19 山本大貴 6.5(71分IN)



FW

39 ダヴィ -(82分IN)



MF

7 武井択也 -(90分IN)



監督

反町康治 6.5



【金沢|選手採点】

GK

23 白井裕人 5.5



DF

28 石田崚真 4.5

39 庄司朋乃也 5

3 作田裕次 5

15 宮崎幾笑 5



MF

10 中美慶哉 5.5

5 太田康介 5(58分OUT)

6 大橋尚志 5

11 杉浦恭平 5.5(74分OUT)



FW

9 佐藤洸一 5.5

19 垣田裕暉 5.5(74分OUT)



交代出場

MF

4 小柳達司 5.5(58分 IN)



FW

14 金子昌広 5.5(74分IN)



FW

30 山﨑雅人 5.5(74分IN)



監督

柳下正明 5