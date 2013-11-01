【J２採点】松本×金沢｜個の力を発揮して１得点・１アシストの石原が最高評価

J２リーグ・25節

７月29日／18：00／松本平広域公園総合球技場／11,001人

松本 ４-０ 金沢

前半 ０-０

後半 ４-０

得点者／松本＝安川（51分）、石原（55分）、高崎（70分）、山本（77分） 金沢＝なし



【採点理由】

大量得点＆無失点と完勝した松本は全員が及第点以上の出来。個の力で１得点・１アシストをマークした石原がMOMで、最終ラインからの高精度パスで２本のPKを引き出した當間ら守備陣も高く評価した。



【チーム採点】

松本 6.5

金沢 ５



【MAN OF THE MATCH】

石原崇兆（松本）



【松本｜選手採点】

GK

21 鈴木智幸 ６



DF

３ 田中隼磨 6.5

31 橋内優也 6.5

４ 飯田真輝 ６

18 當間建文 ７

33 安川有 6.5



MF

５ 岩間雄大 ６

10 工藤浩平 ６

14 パウリーニョ ６（90分OUT）



FW

９ 高崎寛之 6.5（82分OUT）

20 石原崇兆 ７（71分OUT）MAN OF THE MATCH



交代出場

FW

19 山本大貴 6.5（71分IN）



FW

39 ダヴィ －（82分IN）



MF

７ 武井択也 －（90分IN）



監督

反町康治 6.5



【金沢｜選手採点】

GK

23 白井裕人 5.5



DF

28 石田崚真 4.5

39 庄司朋乃也 ５

３ 作田裕次 ５

15 宮崎幾笑 ５



MF

10 中美慶哉 5.5

５ 太田康介 ５（58分OUT）

６ 大橋尚志 ５

11 杉浦恭平 5.5（74分OUT）



FW

９ 佐藤洸一 5.5

19 垣田裕暉 5.5（74分OUT）



交代出場

MF

４ 小柳達司 5.5（58分 IN）



FW

14 金子昌広 5.5（74分IN）



FW

30 山﨑雅人 5.5（74分IN）



監督

柳下正明 ５