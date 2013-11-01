【プレミアリーグ】移籍一覧（７月６日更新）。アーセナルがクラブ史上最高額でラカゼットを獲得！

現地時間７月５日、アーセナルがFWアレクサンドル・ラカゼットの獲得を発表した。2022年までの５年契約で、リヨンに支払った移籍金は5300万ユーロ（約63億6000万円）。最大で700万ユーロ（約８億4000万円）のボーナスがプラスされるビッグディールで、これは13年夏にレアル・マドリーからメスト・エジルを獲得した際の4700万ユーロ（約56億4600万円）を上回るクラブ史上最高額だ。



同じく大きな商談をまとめたのが、レスターだ。セビージャのスペイン代表MFビセンテ・イボーラを1500万ユーロ（約18億円）で獲得した。得点力とリーダーシップを兼ね備えた長身のセントラルMFで、緊急時にはCBにも対応可能だけにオプションとしても有用だろう。



ようやく重い腰を上げたのが、最短の１年でプレミアに返り咲いたニューカッスルだ。スペインのエイバルから26歳のフランス人CBフロリアン・ルジューヌを移籍金1000万ユーロ（約12億円）で迎えている。ここから本格的に動き出すか。



そのニューカッスル以上に積極的な動きを見せている昇格組が、ここにきて５人の新戦力を新たに加えたハッダーズフィールド。とりわけ期待が大きいのは、1300万ユーロ（約15億6000万円）でモンペリエから獲得したベナン代表の長身CFステーブ・ムニエだ。昨シーズンは持ち前の高さを活かして14ゴールを挙げている点取り屋である。さらに、往年の名MFポール・インスの息子であるトム・インスの補強、マンチェスター・シティからレンタル中だったMFアーロン・ムーイの完全移籍も決まり、45年ぶりとなるトップリーグでの戦いに向けて着々と準備を整えている。



プレミアリーグでここまでに決まった夏の移籍は、以下の通り。



■チェルシー（16-17シーズン優勝）

獲得

ウィリー・カバジェロ（←マンチェスター・Ｃ／移籍金ゼロ）



放出

GK アスミール・ベゴビッチ（→ボーンマス／移籍金1150万€）

DF ジョン・テリー（→アストン・ビラ／移籍金ゼロ）

DF ネイサン・アケー（→ボーンマス／移籍金2280万€）



■トッテナム（16-17シーズン２位）

獲得

なし



放出

なし



■マンチェスター・シティ（16-17シーズン３位）

獲得

GK エデルソン（←ベンフィカ／移籍金4000万€）

MF ベルナルド・シウバ（←モナコ／移籍金5000万€）



放出

GK ウィリー・カバジェロ（→チェルシー／移籍金ゼロ）

DF パブロ・サバレタ（→ウェストハム／移籍金ゼロ）

DF バカリ・サーニャ（→未定）

DF ガエル・クリシ（→未定）

MF ヘスス・ナバス（→未定）



■リバプール（16-17シーズン４位）

獲得

MF モハメド・サラー（←ローマ／移籍金4200万€）

FW ドミニク・ソランキ（←チェルシー／移籍金ゼロ）



放出

GK アレックス・マニンガー（→引退）



■アーセナル（16-17シーズン５位）

獲得

DF セアド・コラシナツ（←シャルケ／移籍金ゼロ）

FW アレクサンドル・ラカゼット（←リヨン／移籍金5300万€） NEW！



放出

FW ヤヤ・サノゴ（→未定）



■マンチェスター・ユナイテッド（16-17シーズン６位）

獲得

DF ヴィクトル・リンデロフ（←ベンフィカ／移籍金3500万€）



放出

FW ズラタン・イブラヒモビッチ（→未定）



■エバートン（16-17シーズン７位）

獲得

GK ジョーダン・ピックフォード（←サンダーランド／移籍金2850万€）

DF マイケル・キーン（←バーンリー／移籍金2850万€）

MF ダフィ・クラーセン（←アヤックス／移籍金2700万€）

FW サンドロ・ラミレス（←マラガ／移籍金600万€）



放出

FW アルナ・コネ（→シバススポル／移籍金ゼロ）

FW コナー・マカレニー（→フリートウッド／移籍金ゼロ）



■サウサンプトン（16-17シーズン８位）

獲得

DF ヤン・ベドナレク（←レフ・ポズナン＝POR／移籍金600万€）



放出

DF マルティン・カセレス（→未定）

DF クコ・マルティナ（→未定）

MF ロイド・イスグローブ（→バーンリー／移籍金ゼロ）

MF ハリソン・リード（→ノーリッジ／レンタル）

FW ジェイ・ロドリゲス（→WBA／移籍金1370万€）



■ボーンマス（16-17シーズン９位）

獲得

GK アスミール・ベゴビッチ（←チェルシー／移籍金1150万€）

DF ネイサン・アケー（←ボーンマス／移籍金2280万€）

FW ジャーメイン・デフォー（←サンダーランド／移籍金ゼロ）

FW コナー・マハニー（←ブラックバーン／移籍金不明） NEW！



放出

MF ジャック・ウィルシェア（→アーセナル／レンタル終了）



■ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン（16-17シーズン10位）

獲得

FW ジェイ・ロドリゲス（←サウサンプトン／移籍金1370万€）



放出

GK ジャック・ローズ（→未定）

MF ダレン・フレッチャー（→ストーク／移籍金ゼロ）



■ウェストハム（16-17シーズン11位）

獲得

パブロ・サバレタ（←マンチェスター・Ｃ／移籍金ゼロ）



放出

DF ホーバル・ノルベイト（→ホッフェンハイム／移籍金700万€）

DF アルバロ・アルベロア（→引退）





■レスター（16-17シーズン12位）

獲得

DF ハリー・マグワイア（←ハル／移籍金1370万€）

MF ビセンテ・イボーラ（←セビージャ／移籍金1500万€） NEW！



放出

DF マルチン・ヴァシレフスキ（→未定）

DF モラ・ワゲ（→グラナダ／レンタル終了）

MF マイケル・ケイン（→未定）



■ストーク（16-17シーズン13位）

獲得

DF ジョシュ・タイモン（←ハル／移籍金ゼロ） NEW！

MF ダレン・フレッチャー（←WBA／移籍金ゼロ）



放出

GK シェイ・ギブン（→未定）

GK ダニエル・ベヒマン（→ワトフォード／移籍金ゼロ）

DF ブルーノ・マルティンス・インディ（→ポルト／レンタル終了）



■クリスタル・パレス（16-17シーズン14位）

獲得

なし



放出

DF エゼキエル・フライヤーズ（→バーンズリー／移籍金ゼロ）

MF マテュー・フラミニ（→未定）

FW ケシ・アッピアー（→ウインブルドン／移籍金ゼロ）

FW フレイザー・キャンベル（→未定）

FW ジョナサン・ベンテケ（→未定）



■スウォンジー（16-17シーズン15位）

獲得

GK エルウィン・ムルダー（←ヘーレンフェーン／移籍金ゼロ）

FW タミー・アブラハム（←［チェルシー]←ブリストル／レンタル） NEW！



放出

GK ゲアハルト・トレメル（→未定）

FW ボルハ・バストン（→マラガ／レンタル）



■バーンリー（16-17シーズン16位）

獲得

なし



放出

DF マイケル・キーン（→エバートン／移籍金2850万€）

MF ジョージ・ボイド（→シェフィールド・Ｗ／移籍金ゼロ）

MF ジョーイ・バートン（→未定）

MF マイケル・カイトリー（→未定）



■ワトフォード（16-17シーズン17位）

獲得

GK ダニエル・ベヒマン（←［ストーク］←バリー／移籍金ゼロ） NEW！

DF キコ・フェメニア（←アラベス／移籍金ゼロ） NEW！

DF ホルヘ・セグラ（←ウディネーゼ／レンタル）

MF ウィル・ヒューズ（←ダービー／移籍金910万€）



放出

GK レネ・ギルマーティン（→未定）

DF ファン・カミーロ・スニガ（→ナポリ／レンタル終了）

FW エムバイ・ニアング（→ミラン／レンタル終了）



■ニューカッスル（16-17シーズン２部１位）

獲得

DF フロリアン・ルジューヌ（←エイバル／移籍金1000万€） NEW！



放出

DF フルノン・アニタ（→未定）

MF ハリス・ヴクキッチ（→トゥベンテ／移籍金ゼロ）



■ブライトン（16-17シーズン２部２位）

獲得

GK マシュー・ライアン（←［バレンシア]←ヘンク／移籍金600万€）

MF パスカル・グロス（←インゴルシュタット／移籍金300万€）



放出

GK デイビッド・ストックデイル（→バーミンガム／移籍金ゼロ）

GK キャスパー・アンケルグレン（→引退）

DF ヴェーガルド・フォレン（→未定）



■ハッダーズフィールド（16-17シーズン２部５位）※プレーオフを勝ち抜き昇格

獲得

GK ヨナス・レスル（←マインツ／レンタル） NEW！

DF スコット・マローン（←フルアム／移籍金390万€） NEW！

MF ダニー・ウィリアムズ（←レディング／移籍金ゼロ） NEW！

FW ステーブ・ムニエ（←モンペリエ／移籍金1300万€） NEW！

FW トム・インス（←ダービー／移籍金910万€） NEW！

FW ロラン・ドゥポワトル（←ポルト／移籍金500万€）



放出

DF タレイク・ホームズ＝デニス（→ポーツマス／レンタル）



※レンタル復帰の選手、ユースが主戦場の選手は原則除く。［］＝レンタル元

