【J２採点】湘南×京都│90＋１分、岡本拓也が劇的決勝ゴール!!

J２リーグ・19節

６月17日／19：03／Shonan BMW スタジアム平塚／9,050人

湘南 １-０ 京都

前半 ０-０

後半 １-０

得点者／湘南＝岡本(90＋１分）京都＝なし



【採点理由】

序盤から互いに激しい攻防を展開した一戦。ゴール前での粘り強い守備もあり、なかなか決め切れないなか、MOMはアディショナルタイム弾で勝負を決めた岡本を選出。京都は12試合ぶりの敗戦を喫した。



【チーム採点】

湘南 6.5

京都 ６



【MAN OF THE MATCH】

岡本拓也（湘南）



【湘南｜選手採点】

GK

１ 秋元陽太 6.5



DF

36 岡本拓也 6.5

13 山根視来 6.5

４ アンドレ・バイア 6.5

29 杉岡大暉 6.5



MF

６ 石川俊輝 6.5

５ 秋野央樹 6.5

８ 山田直輝 ６（70分OUT）



FW

17 端戸 仁 ６

９ ジネイ ６（82分OUT）

28 石原広教 5.5（HT OUT）



交代出場

DF

30 島村 毅 6.5（HT IN）



FW

19 表原玄太 ６（70分IN）



FW

11 藤田祥史 ―（82分IN）



監督

曺 貴裁 6.5





【京都｜選手採点】

GK

１ 菅野孝憲 ６



DF

３ 高橋祐治 ６

６ 本多勇喜 5.5

15 染谷悠太 ６（74分OUT）

26 下畠翔吾 ６（84分OUT）

30 石櫃洋祐 ６



MF

５ 吉野恭平 5.5

22 小屋松知哉 5.5



FW

９ ケヴィン・オリス ６（81分OUT）

13 岩崎悠人 5.5

31 大黒将志 5.5



交代出場

FW

10 エスクデロ競飛王 5.5（74分IN）



FW

16 イ・ヨンジェ ―（81分IN）



DF

17 牟田雄祐 ―（84分IN）



監督

布部陽功 ６



取材・文：隈元大吾（フリーライター）

