【J２採点】湘南×京都│90＋１分、岡本拓也が劇的決勝ゴール!!

カテゴリ：Jリーグ

隈元大吾

2017年06月19日

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耐えて勝利を呼び込んだ湘南の守備陣は全員及第点以上。

J２リーグ・19節
６月17日／19：03／Shonan BMW スタジアム平塚／9,050人
湘南　１-０　京都
前半 ０-０
後半 １-０
得点者／湘南＝岡本(90＋１分）京都＝なし
 
【採点理由】
序盤から互いに激しい攻防を展開した一戦。ゴール前での粘り強い守備もあり、なかなか決め切れないなか、MOMはアディショナルタイム弾で勝負を決めた岡本を選出。京都は12試合ぶりの敗戦を喫した。
 
【チーム採点】
湘南　6.5
京都　６
 
【MAN OF THE MATCH
岡本拓也（湘南）
 
【湘南｜選手採点】
GK
１　秋元陽太　6.5
 
DF
36　岡本拓也　6.5　
13　山根視来　6.5
４　アンドレ・バイア　6.5
29　杉岡大暉　6.5
 
MF
６　石川俊輝　6.5
５　秋野央樹　6.5
８　山田直輝　６（70分OUT）
 
FW
17　端戸　仁　６
９　ジネイ　６（82分OUT）
28　石原広教　5.5（HT OUT）
 
交代出場
DF
30　島村　毅　6.5（HT IN）
 
FW
19　表原玄太　６（70分IN）
 
FW
11　藤田祥史　―（82分IN）
 
監督
曺　貴裁　6.5
 
 
【京都｜選手採点】
GK
１　菅野孝憲　６
 
DF
３　高橋祐治　６
６　本多勇喜　5.5
15　染谷悠太　６（74分OUT）
26　下畠翔吾　６（84分OUT）
30　石櫃洋祐　６
 
MF
５　吉野恭平　5.5
22　小屋松知哉　5.5
 
FW
９　ケヴィン・オリス　６（81分OUT）
13　岩崎悠人　5.5
31　大黒将志　5.5
 
交代出場
FW
10　エスクデロ競飛王　5.5（74分IN）
 
FW
16　イ・ヨンジェ　―（81分IN）
 
DF
17　牟田雄祐　―（84分IN）
 
監督
布部陽功　６
 
取材・文：隈元大吾（フリーライター）
 

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J2
京都
湘南

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