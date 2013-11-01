【J２採点】湘南×京都│90＋１分、岡本拓也が劇的決勝ゴール!!
カテゴリ：Jリーグ
2017年06月19日
耐えて勝利を呼び込んだ湘南の守備陣は全員及第点以上。
J２リーグ・19節
６月17日／19：03／Shonan BMW スタジアム平塚／9,050人
湘南 １-０ 京都
前半 ０-０
後半 １-０
得点者／湘南＝岡本(90＋１分）京都＝なし
【採点理由】
序盤から互いに激しい攻防を展開した一戦。ゴール前での粘り強い守備もあり、なかなか決め切れないなか、MOMはアディショナルタイム弾で勝負を決めた岡本を選出。京都は12試合ぶりの敗戦を喫した。
【チーム採点】
湘南 6.5
京都 ６
【MAN OF THE MATCH】
岡本拓也（湘南）
【湘南｜選手採点】
GK
１ 秋元陽太 6.5
DF
36 岡本拓也 6.5
13 山根視来 6.5
４ アンドレ・バイア 6.5
29 杉岡大暉 6.5
MF
６ 石川俊輝 6.5
５ 秋野央樹 6.5
８ 山田直輝 ６（70分OUT）
FW
17 端戸 仁 ６
９ ジネイ ６（82分OUT）
28 石原広教 5.5（HT OUT）
交代出場
DF
30 島村 毅 6.5（HT IN）
FW
19 表原玄太 ６（70分IN）
FW
11 藤田祥史 ―（82分IN）
監督
曺 貴裁 6.5
【京都｜選手採点】
GK
１ 菅野孝憲 ６
DF
３ 高橋祐治 ６
６ 本多勇喜 5.5
15 染谷悠太 ６（74分OUT）
26 下畠翔吾 ６（84分OUT）
30 石櫃洋祐 ６
MF
５ 吉野恭平 5.5
22 小屋松知哉 5.5
FW
９ ケヴィン・オリス ６（81分OUT）
13 岩崎悠人 5.5
31 大黒将志 5.5
交代出場
FW
10 エスクデロ競飛王 5.5（74分IN）
FW
16 イ・ヨンジェ ―（81分IN）
DF
17 牟田雄祐 ―（84分IN）
監督
布部陽功 ６
取材・文：隈元大吾（フリーライター）
６月17日／19：03／Shonan BMW スタジアム平塚／9,050人
湘南 １-０ 京都
前半 ０-０
後半 １-０
得点者／湘南＝岡本(90＋１分）京都＝なし
【採点理由】
序盤から互いに激しい攻防を展開した一戦。ゴール前での粘り強い守備もあり、なかなか決め切れないなか、MOMはアディショナルタイム弾で勝負を決めた岡本を選出。京都は12試合ぶりの敗戦を喫した。
【チーム採点】
湘南 6.5
京都 ６
【MAN OF THE MATCH】
岡本拓也（湘南）
【湘南｜選手採点】
GK
１ 秋元陽太 6.5
DF
36 岡本拓也 6.5
13 山根視来 6.5
４ アンドレ・バイア 6.5
29 杉岡大暉 6.5
MF
６ 石川俊輝 6.5
５ 秋野央樹 6.5
８ 山田直輝 ６（70分OUT）
FW
17 端戸 仁 ６
９ ジネイ ６（82分OUT）
28 石原広教 5.5（HT OUT）
交代出場
DF
30 島村 毅 6.5（HT IN）
FW
19 表原玄太 ６（70分IN）
FW
11 藤田祥史 ―（82分IN）
監督
曺 貴裁 6.5
【京都｜選手採点】
GK
１ 菅野孝憲 ６
DF
３ 高橋祐治 ６
６ 本多勇喜 5.5
15 染谷悠太 ６（74分OUT）
26 下畠翔吾 ６（84分OUT）
30 石櫃洋祐 ６
MF
５ 吉野恭平 5.5
22 小屋松知哉 5.5
FW
９ ケヴィン・オリス ６（81分OUT）
13 岩崎悠人 5.5
31 大黒将志 5.5
交代出場
FW
10 エスクデロ競飛王 5.5（74分IN）
FW
16 イ・ヨンジェ ―（81分IN）
DF
17 牟田雄祐 ―（84分IN）
監督
布部陽功 ６
取材・文：隈元大吾（フリーライター）
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