【J２採点】湘南×長崎│U-20W杯帰国直後、杉岡が異彩放つ

J2リーグ・17節

6月3日/16:03/Shonan BMW スタジアム平塚/7,670人

湘南 1-1 長崎

前半 0-0

後半 1-1

得点者/湘南=石川(58分)、長崎=中村(63分)



【採点理由】

湘南は前節の反省を活かして、両ゴール前での迫力を強めて臨み、主導権を握って先制点に結び付ける。しかし長崎も一瞬の隙を逃がさず追い付き、勝点1を分け合う。MOMの杉岡は攻守に溌剌としたプレーを見せた。



【チーム採点】

湘南 6

長崎 5.5



【MAN OF THE MATCH】

杉岡大暉(湘南)



【湘南|選手採点】

GK

1 秋元陽太 6



DF

36 岡本拓也 6

13 山根視来 5.5

4 アンドレ・バイア 6

29 杉岡大暉 6.5 MAN OF THE MATCH



MF

16 齊藤未月 6.5

5 秋野央樹 6(68分OUT)

6 石川俊輝 6.5



FW

8 山田直輝 6.5(77分OUT)

9 ジネイ 5.5(HT OUT)

11 藤田祥史 6



交代出場

MF

7 神谷優太 6.5(HT IN)



MF

14 藤田征也 5.5(68分IN)



FW

15 野田隆之介 ―(77分IN)



監督

曺 貴裁 6



【福岡|選手採点】

GK

1 増田卓也 5.5



DF

13 乾 大知 5.5

4 高杉亮太 6

23 北谷史孝 5(68分OUT)



MF

10 養父雄仁 6

16 宮本航汰 5.5(83分OUT)

3 飯尾竜太朗 6

28 翁長 聖 5.5

19 澤田 崇 6

8 木村 裕 5(62分OUT)



FW

20 中村慶太 6.5



交代出場

MF

17 古部健太 5.5(62分IN)



DF

2 田代真一 6(68分IN)



MF

7 幸野志有人 ―(83分IN)



監督

高木琢也 6





取材・文:隈元大吾(フリーライター)