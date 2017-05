【J２採点】金沢×福岡｜持ち味のすべてを出した福岡は「７」がふたり

J2リーグ・15節

5月21日/13:00/石川県西部緑地公園陸上競技場/3454人

金沢 0-5 福岡

前半 0-3

後半 0-2

得点者/金沢=なし 福岡=ウェリントン(18分、42分)、石津(24分)、松田(73分、87分)



【採点理由】

実力差が明確に表われた一戦。攻守両面で持ち味のすべてを出した福岡は全体的に高めの採点に。試合を決定づけたウェリントンをMOMに選出した。ほとんど何もできなかった金沢は全員が「6」に届かず。



【チーム採点】

金沢 4.5

福岡 7



【MAN OF THE MATCH】

ウェリントン(福岡)



【金沢|選手採点】

GK

23 白井裕人 5



DF

28 石田崚真 4.5

3 作田裕次 5

27 廣井友信 4.5(29分OUT)

15 宮崎幾笑 5.5



MF

24 大槻優平 5(HT OUT)

5 太田康介 5.5

6 大橋尚志 4.5

10 中美慶哉 5.5



FW

9 佐藤洸一 5.5

30 山崎雅人 5.5(65分OUT)



交代出場

DF

4 小柳達司 5(29分IN)



MF

11 杉浦恭平 5(HT IN)



FW

19 垣田裕暉 5(65分IN)



監督

柳下正明 5



【福岡|選手採点】

GK

23 杉山力裕 6



DF

5 實藤友紀 6

36 岩下敬輔 6.5

19 堤 俊輔 6



MF

3 駒野友一 6.5(81分OUT)

18 亀川諒史 6

7 三門雄大 6

33 山瀬功治 6.5

16 石津大介 6.5(70分OUT)



FW

21 ウィリアン・ポッピ 6(60分OUT)

17 ウェリントン 7 MAN OF THE MATCH



交代出場

DF

22 中村北斗 -(81分 IN)



MF

29 ジウシーニョ 6(60分IN)



FW

8 松田 力 7(70分IN)



監督

井原正巳 6.5