【J２採点】岡山×横浜FC｜岡山がホームで首位の横浜FCを撃破！

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年05月23日

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岡山が連敗ストップ。横浜FCは７試合ぶりに敗れて首位陥落。

J２リーグ・15節
５月21日／13：03／シティライトスタジアム／8,650人
岡山　２-１　横浜FC
前半 １-０
後半 １-１
得点者／岡山=豊川（38分）、久木田（59分）　横浜FC＝新井（85分）
 
【採点理由】
横浜FCは全体的にミスが目立ち、試合終盤までパフォーマンスが高まらず低評価。岡山は全体的に運動量を保って戦い抜き、ゴールを決めた豊川＆久木田、ビッグセーブを見せた一森らを評価。MOMは左足で２ゴールを演出したパク・ヒョンジンを選出した。
 
【チーム採点】
岡山　6.5
横浜FC　５
 
【MAN OF THE MATCH
パク・ヒョンジン（岡山）
 
【岡山｜選手採点】 
GK
22　一森 純　6.5
 
DF
３　久木田紳吾　6.5
39　篠原弘次郎　６
14　喜山康平　６

MF
21　加地 亮　６
５　渡邊一仁　６
27　塚川考輝　６（77分OUT)
17　パク・ヒョンジン　6.5　MAN OF THE MATCH
 
FW
８　石毛秀樹　６（85分OUT）
30　豊川雄太　6.5（86分OUT)
16　関戸健二　６
 
交代出場
FW
20　藤本佳希　-（77分IN）　

MF
10　大竹洋平　-（85分IN）
 
DF
４　近藤徹志　-（86分IN）

監督
長澤　徹　６ 
 
【横浜FC｜選手採点】
GK
１　高丘陽平　5.5
 
DF
16　新井純平　６
５　西河翔吾　5.5
20　カルフィン・ヨン・ア・ピン　5.5
３　田所 諒　６
 
MF
30　小宮山尊信　６
８　佐藤謙介　５
６　中里崇宏　５
７　野村直輝　5.5（HT OUT）
 
FW
19　ジョン・チュングン　５（65分OUT）
14　イバ　5.5（76分OUT）

交代出場
MF
13　野崎陽介　5.5（HT IN）
 
FW
39　大久保哲哉　５（65分IN）
 
FW
９　津田知宏　-（76分IN）
 
監督
中田仁司　5.5
 

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