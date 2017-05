【J２採点】岡山×横浜FC｜岡山がホームで首位の横浜FCを撃破！

J2リーグ・15節

5月21日/13:03/シティライトスタジアム/8,650人

岡山 2-1 横浜FC

前半 1-0

後半 1-1

得点者/岡山=豊川(38分)、久木田(59分) 横浜FC=新井(85分)



【採点理由】

横浜FCは全体的にミスが目立ち、試合終盤までパフォーマンスが高まらず低評価。岡山は全体的に運動量を保って戦い抜き、ゴールを決めた豊川&久木田、ビッグセーブを見せた一森らを評価。MOMは左足で2ゴールを演出したパク・ヒョンジンを選出した。



【チーム採点】

岡山 6.5

横浜FC 5



【MAN OF THE MATCH】

パク・ヒョンジン(岡山)



【岡山|選手採点】

GK

22 一森 純 6.5



DF

3 久木田紳吾 6.5

39 篠原弘次郎 6

14 喜山康平 6



MF

21 加地 亮 6

5 渡邊一仁 6

27 塚川考輝 6(77分OUT)

17 パク・ヒョンジン 6.5 MAN OF THE MATCH



FW

8 石毛秀樹 6(85分OUT)

30 豊川雄太 6.5(86分OUT)

16 関戸健二 6



交代出場

FW

20 藤本佳希 -(77分IN)



MF

10 大竹洋平 -(85分IN)



DF

4 近藤徹志 -(86分IN)



監督

長澤 徹 6



【横浜FC|選手採点】

GK

1 高丘陽平 5.5



DF

16 新井純平 6

5 西河翔吾 5.5

20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5

3 田所 諒 6



MF

30 小宮山尊信 6

8 佐藤謙介 5

6 中里崇宏 5

7 野村直輝 5.5(HT OUT)



FW

19 ジョン・チュングン 5(65分OUT)

14 イバ 5.5(76分OUT)



交代出場

MF

13 野崎陽介 5.5(HT IN)



FW

39 大久保哲哉 5(65分IN)



FW

9 津田知宏 -(76分IN)



監督

中田仁司 5.5