【J２採点】岡山×横浜FC｜岡山がホームで首位の横浜FCを撃破！
カテゴリ：Jリーグ
2017年05月23日
岡山が連敗ストップ。横浜FCは７試合ぶりに敗れて首位陥落。
J２リーグ・15節
５月21日／13：03／シティライトスタジアム／8,650人
岡山 ２-１ 横浜FC
前半 １-０
後半 １-１
得点者／岡山=豊川（38分）、久木田（59分） 横浜FC＝新井（85分）
【採点理由】
横浜FCは全体的にミスが目立ち、試合終盤までパフォーマンスが高まらず低評価。岡山は全体的に運動量を保って戦い抜き、ゴールを決めた豊川＆久木田、ビッグセーブを見せた一森らを評価。MOMは左足で２ゴールを演出したパク・ヒョンジンを選出した。
【チーム採点】
岡山 6.5
横浜FC ５
【MAN OF THE MATCH】
パク・ヒョンジン（岡山）
【岡山｜選手採点】
GK
22 一森 純 6.5
DF
３ 久木田紳吾 6.5
39 篠原弘次郎 ６
14 喜山康平 ６
MF
21 加地 亮 ６
５ 渡邊一仁 ６
27 塚川考輝 ６（77分OUT)
17 パク・ヒョンジン 6.5 MAN OF THE MATCH
FW
８ 石毛秀樹 ６（85分OUT）
30 豊川雄太 6.5（86分OUT)
16 関戸健二 ６
交代出場
FW
20 藤本佳希 -（77分IN）
MF
10 大竹洋平 -（85分IN）
DF
４ 近藤徹志 -（86分IN）
監督
長澤 徹 ６
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 5.5
DF
16 新井純平 ６
５ 西河翔吾 5.5
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5
３ 田所 諒 ６
MF
30 小宮山尊信 ６
８ 佐藤謙介 ５
６ 中里崇宏 ５
７ 野村直輝 5.5（HT OUT）
FW
19 ジョン・チュングン ５（65分OUT）
14 イバ 5.5（76分OUT）
交代出場
MF
13 野崎陽介 5.5（HT IN）
FW
39 大久保哲哉 ５（65分IN）
FW
９ 津田知宏 -（76分IN）
監督
中田仁司 5.5
５月21日／13：03／シティライトスタジアム／8,650人
岡山 ２-１ 横浜FC
前半 １-０
後半 １-１
得点者／岡山=豊川（38分）、久木田（59分） 横浜FC＝新井（85分）
【採点理由】
横浜FCは全体的にミスが目立ち、試合終盤までパフォーマンスが高まらず低評価。岡山は全体的に運動量を保って戦い抜き、ゴールを決めた豊川＆久木田、ビッグセーブを見せた一森らを評価。MOMは左足で２ゴールを演出したパク・ヒョンジンを選出した。
【チーム採点】
岡山 6.5
横浜FC ５
【MAN OF THE MATCH】
パク・ヒョンジン（岡山）
【岡山｜選手採点】
GK
22 一森 純 6.5
DF
３ 久木田紳吾 6.5
39 篠原弘次郎 ６
14 喜山康平 ６
MF
21 加地 亮 ６
５ 渡邊一仁 ６
27 塚川考輝 ６（77分OUT)
17 パク・ヒョンジン 6.5 MAN OF THE MATCH
FW
８ 石毛秀樹 ６（85分OUT）
30 豊川雄太 6.5（86分OUT)
16 関戸健二 ６
交代出場
FW
20 藤本佳希 -（77分IN）
MF
10 大竹洋平 -（85分IN）
DF
４ 近藤徹志 -（86分IN）
監督
長澤 徹 ６
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 5.5
DF
16 新井純平 ６
５ 西河翔吾 5.5
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5
３ 田所 諒 ６
MF
30 小宮山尊信 ６
８ 佐藤謙介 ５
６ 中里崇宏 ５
７ 野村直輝 5.5（HT OUT）
FW
19 ジョン・チュングン ５（65分OUT）
14 イバ 5.5（76分OUT）
交代出場
MF
13 野崎陽介 5.5（HT IN）
FW
39 大久保哲哉 ５（65分IN）
FW
９ 津田知宏 -（76分IN）
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