【J２採点】岡山×横浜FC｜岡山がホームで首位の横浜FCを撃破！

J２リーグ・15節

５月21日／13：03／シティライトスタジアム／8,650人

岡山 ２-１ 横浜FC

前半 １-０

後半 １-１

得点者／岡山=豊川（38分）、久木田（59分） 横浜FC＝新井（85分）



【採点理由】

横浜FCは全体的にミスが目立ち、試合終盤までパフォーマンスが高まらず低評価。岡山は全体的に運動量を保って戦い抜き、ゴールを決めた豊川＆久木田、ビッグセーブを見せた一森らを評価。MOMは左足で２ゴールを演出したパク・ヒョンジンを選出した。



【チーム採点】

岡山 6.5

横浜FC ５



【MAN OF THE MATCH】

パク・ヒョンジン（岡山）



【岡山｜選手採点】

GK

22 一森 純 6.5



DF

３ 久木田紳吾 6.5

39 篠原弘次郎 ６

14 喜山康平 ６



MF

21 加地 亮 ６

５ 渡邊一仁 ６

27 塚川考輝 ６（77分OUT)

17 パク・ヒョンジン 6.5 MAN OF THE MATCH



FW

８ 石毛秀樹 ６（85分OUT）

30 豊川雄太 6.5（86分OUT)

16 関戸健二 ６



交代出場

FW

20 藤本佳希 -（77分IN）



MF

10 大竹洋平 -（85分IN）



DF

４ 近藤徹志 -（86分IN）



監督

長澤 徹 ６



【横浜FC｜選手採点】

GK

１ 高丘陽平 5.5



DF

16 新井純平 ６

５ 西河翔吾 5.5

20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5

３ 田所 諒 ６



MF

30 小宮山尊信 ６

８ 佐藤謙介 ５

６ 中里崇宏 ５

７ 野村直輝 5.5（HT OUT）



FW

19 ジョン・チュングン ５（65分OUT）

14 イバ 5.5（76分OUT）



交代出場

MF

13 野崎陽介 5.5（HT IN）



FW

39 大久保哲哉 ５（65分IN）



FW

９ 津田知宏 -（76分IN）



監督

中田仁司 5.5

