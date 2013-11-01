【J２採点】岡山×熊本｜土壇場で追いつかれ…岡山の今季初勝利はお預け

J２リーグ・２節

３月５日／14：03／シティライトスタジアム／10,286人

岡山 １-１ 熊本

前半 ０-０

後半 １-１

得点者／岡山＝豊川（47分） 熊本＝小谷（90分＋2）



【採点理由】

MOMはスルーパスを届けて幾度も好機を演出した伊藤を選出。試合のイニシアチブを握った岡山の選手の評価が全体的に高く、熊本の選手は低い採点となった。



【チーム採点】

岡山 ６

熊本 5.5



【MAN OF THE MATCH】

伊藤大介（岡山）



【岡山｜採点・寸評】

GK

13 櫛引政敏 ５



DF

２ 澤口雅彦 ６

39 篠原弘次郎 ６

14 喜山康平 5.5



MF

21 加地 亮 ６

５ 渡邊一仁 ６（90＋４分OUT)

７ 伊藤大介 ６ MAN OF THE MATCH

17 パク・ヒョンジン ６



FW

30 豊川雄太 ６（74分OUT）

20 藤本佳希 5.5

10 大竹洋平 ６（65分OUT)





交代出場

MF

27 塚川孝輝 ６（65分IN）



FW

11 三村 真 ６（74分IN）



MF

16 関戸健二 -（90＋４分IN）



監督

長澤 徹 5.5



【熊本｜選手採点】

GK

30 佐藤昭大 ６



DF

２ 黒木晃平 5.5

23 小谷祐喜 ６

４ 園田拓也 5.5

７ 片山奨典 ６



MF

17 岡本賢明 ５（67分OUT）

６ 村上 巧 ５

20 上里一将 ５

39 嶋田慎太郎 ５



FW

10 平繁龍一 ５（62分OUT）

14 田中達也 ５（78分OUT）



交代出場

FW

36 巻誠一郎 ６（62分IN）



MF

19 八久保颯 5.5（67分IN）



MF

26 光永祐也 -（78分IN）



監督

清川浩行 5.5