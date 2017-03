【J２採点】岡山×熊本｜土壇場で追いつかれ…岡山の今季初勝利はお預け

J2リーグ・2節

3月5日/14:03/シティライトスタジアム/10,286人

岡山 1-1 熊本

前半 0-0

後半 1-1

得点者/岡山=豊川(47分) 熊本=小谷(90分+2)



【採点理由】

MOMはスルーパスを届けて幾度も好機を演出した伊藤を選出。試合のイニシアチブを握った岡山の選手の評価が全体的に高く、熊本の選手は低い採点となった。



【チーム採点】

岡山 6

熊本 5.5



【MAN OF THE MATCH】

伊藤大介(岡山)



【岡山|採点・寸評】

GK

13 櫛引政敏 5



DF

2 澤口雅彦 6

39 篠原弘次郎 6

14 喜山康平 5.5



MF

21 加地 亮 6

5 渡邊一仁 6(90+4分OUT)

7 伊藤大介 6 MAN OF THE MATCH

17 パク・ヒョンジン 6



FW

30 豊川雄太 6(74分OUT)

20 藤本佳希 5.5

10 大竹洋平 6(65分OUT)





交代出場

MF

27 塚川孝輝 6(65分IN)



FW

11 三村 真 6(74分IN)



MF

16 関戸健二 -(90+4分IN)



監督

長澤 徹 5.5



【熊本|選手採点】

GK

30 佐藤昭大 6



DF

2 黒木晃平 5.5

23 小谷祐喜 6

4 園田拓也 5.5

7 片山奨典 6



MF

17 岡本賢明 5(67分OUT)

6 村上 巧 5

20 上里一将 5

39 嶋田慎太郎 5



FW

10 平繁龍一 5(62分OUT)

14 田中達也 5(78分OUT)



交代出場

FW

36 巻誠一郎 6(62分IN)



MF

19 八久保颯 5.5(67分IN)



MF

26 光永祐也 -(78分IN)



監督

清川浩行 5.5