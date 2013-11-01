【J２採点】岡山×熊本｜土壇場で追いつかれ…岡山の今季初勝利はお預け
カテゴリ：Jリーグ
2017年03月07日
熊本はアウェーで貴重な勝点１を奪い４位。岡山はまだ勝利がなく20位。
J２リーグ・２節
３月５日／14：03／シティライトスタジアム／10,286人
岡山 １-１ 熊本
前半 ０-０
後半 １-１
得点者／岡山＝豊川（47分） 熊本＝小谷（90分＋2）
【採点理由】
MOMはスルーパスを届けて幾度も好機を演出した伊藤を選出。試合のイニシアチブを握った岡山の選手の評価が全体的に高く、熊本の選手は低い採点となった。
【チーム採点】
岡山 ６
熊本 5.5
【MAN OF THE MATCH】
伊藤大介（岡山）
【岡山｜採点・寸評】
GK
13 櫛引政敏 ５
DF
２ 澤口雅彦 ６
39 篠原弘次郎 ６
14 喜山康平 5.5
MF
21 加地 亮 ６
５ 渡邊一仁 ６（90＋４分OUT)
７ 伊藤大介 ６ MAN OF THE MATCH
17 パク・ヒョンジン ６
FW
30 豊川雄太 ６（74分OUT）
20 藤本佳希 5.5
10 大竹洋平 ６（65分OUT)
交代出場
MF
27 塚川孝輝 ６（65分IN）
FW
11 三村 真 ６（74分IN）
MF
16 関戸健二 -（90＋４分IN）
監督
長澤 徹 5.5
【熊本｜選手採点】
GK
30 佐藤昭大 ６
DF
２ 黒木晃平 5.5
23 小谷祐喜 ６
４ 園田拓也 5.5
７ 片山奨典 ６
MF
17 岡本賢明 ５（67分OUT）
６ 村上 巧 ５
20 上里一将 ５
39 嶋田慎太郎 ５
FW
10 平繁龍一 ５（62分OUT）
14 田中達也 ５（78分OUT）
交代出場
FW
36 巻誠一郎 ６（62分IN）
MF
19 八久保颯 5.5（67分IN）
MF
26 光永祐也 -（78分IN）
監督
清川浩行 5.5
３月５日／14：03／シティライトスタジアム／10,286人
岡山 １-１ 熊本
前半 ０-０
後半 １-１
得点者／岡山＝豊川（47分） 熊本＝小谷（90分＋2）
【採点理由】
MOMはスルーパスを届けて幾度も好機を演出した伊藤を選出。試合のイニシアチブを握った岡山の選手の評価が全体的に高く、熊本の選手は低い採点となった。
【チーム採点】
岡山 ６
熊本 5.5
【MAN OF THE MATCH】
伊藤大介（岡山）
【岡山｜採点・寸評】
GK
13 櫛引政敏 ５
DF
２ 澤口雅彦 ６
39 篠原弘次郎 ６
14 喜山康平 5.5
MF
21 加地 亮 ６
５ 渡邊一仁 ６（90＋４分OUT)
７ 伊藤大介 ６ MAN OF THE MATCH
17 パク・ヒョンジン ６
FW
30 豊川雄太 ６（74分OUT）
20 藤本佳希 5.5
10 大竹洋平 ６（65分OUT)
交代出場
MF
27 塚川孝輝 ６（65分IN）
FW
11 三村 真 ６（74分IN）
MF
16 関戸健二 -（90＋４分IN）
監督
長澤 徹 5.5
【熊本｜選手採点】
GK
30 佐藤昭大 ６
DF
２ 黒木晃平 5.5
23 小谷祐喜 ６
４ 園田拓也 5.5
７ 片山奨典 ６
MF
17 岡本賢明 ５（67分OUT）
６ 村上 巧 ５
20 上里一将 ５
39 嶋田慎太郎 ５
FW
10 平繁龍一 ５（62分OUT）
14 田中達也 ５（78分OUT）
交代出場
FW
36 巻誠一郎 ６（62分IN）
MF
19 八久保颯 5.5（67分IN）
MF
26 光永祐也 -（78分IN）
監督
清川浩行 5.5