【J２採点】岡山×熊本｜土壇場で追いつかれ…岡山の今季初勝利はお預け

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェスト編集部

2017年03月07日

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熊本はアウェーで貴重な勝点１を奪い４位。岡山はまだ勝利がなく20位。

J２リーグ・２節
３月５日／14：03／シティライトスタジアム／10,286人
岡山　１-１　熊本
前半　０-０
後半　１-１
得点者／岡山＝豊川（47分）　熊本＝小谷（90分＋2）
 
【採点理由】
MOMはスルーパスを届けて幾度も好機を演出した伊藤を選出。試合のイニシアチブを握った岡山の選手の評価が全体的に高く、熊本の選手は低い採点となった。
 
【チーム採点】
岡山　６
熊本　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
伊藤大介（岡山）
 
【岡山｜採点・寸評】 
GK
13　櫛引政敏　５
 
DF
２　澤口雅彦　６
39　篠原弘次郎　６
14　喜山康平　5.5

MF
21　加地　亮　６
５　渡邊一仁　６（90＋４分OUT)
７　伊藤大介　６ 　MAN OF THE MATCH
17　パク・ヒョンジン　６
 
FW
30　豊川雄太　６（74分OUT）
20　藤本佳希　5.5
10　大竹洋平　６（65分OUT)


交代出場
MF
27　塚川孝輝　６（65分IN）
 
FW
11　三村　真　６（74分IN）
 
MF
16　関戸健二　-（90＋４分IN）
 
監督
長澤 徹　5.5
 
【熊本｜選手採点】
GK
30　佐藤昭大　６

DF
２　黒木晃平　5.5
23　小谷祐喜　６
４　園田拓也　5.5
７　片山奨典　６
 
MF
17　岡本賢明　５（67分OUT）
６　村上 巧　５
20　上里一将　５
39　嶋田慎太郎　５
 
FW
10　平繁龍一　５（62分OUT）
14　田中達也　５（78分OUT）
 
交代出場
FW
36　巻誠一郎　６（62分IN）
 
MF
19　八久保颯　5.5（67分IN）
 
MF
26　光永祐也　-（78分IN）

監督
清川浩行　5.5
関連ワード
J2
岡山
熊本

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