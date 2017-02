【高円宮杯】プレミアリーグの日程を発表！青森山田の黒田監督は「優勝チームはたいてい残留争いを…」

日本サッカー協会は2月24日、「高円宮杯U-18サッカーリーグ2017 プレミアリーグ」の日程を発表した。開幕は4月8日で、EAST・WESTともに第1節はセントラル開催となる。やはり注目は、ディフェンディング・チャンピオンの青森山田だ。昨年度は年末のチャンピオンシップ初制覇に続いて、高校選手権でも初優勝を飾り見事2冠を達成。記者会見に臨んだ黒田剛監督は「おかげさまで忙しくさせてもらってまして、まだちゃんとチームが見れていない状況です」と語り、「だからでしょうか。前年度の優勝チームはたいてい残留争いをしている」とジョークを飛ばし、会場の笑いを誘った。それでも、「去年の選手たちに比べて貧弱で、お利口さんが多い。どれくらいやんちゃにしていけるかですね。個々の自己主張がどれほどのものなのか。雪が解ける頃にどうなっているか。楽しみにしています」と期待を寄せた。開幕戦ではプリンスリーグ関東の王者・浦和ユースの挑戦を受ける。そのほかの開幕戦では、FW久保建英とMF平川怜のU-17日本代表コンビを擁するタレント軍団、FC東京U-18が清水ユースと対戦。WEST王者の広島ユースは阪南大高と、實好礼忠新監督が率いるG大阪ユースは福岡U-18とあいまみえる。EASTとWESTの各参加チーム(★=新規参入)と大会日程、開幕戦のカードは以下の通りだ。【プレミアリーグEAST】青森山田(青森)、鹿島ユース(茨城)、浦和ユース(埼玉)★、大宮ユース(埼玉)、柏U-18(千葉)、市立船橋(千葉)、FC東京U-18(東京)、横浜ユース(神奈川)、清水ユース(静岡)、京都U-18(京都)【プレミアリーグWEST】G大阪ユース(大阪)、C大阪U-18(大阪)、阪南大高(大阪)★、神戸U-18(兵庫)、神戸弘陵(兵庫)、米子北(鳥取)★、広島ユース(広島)、福岡U-18(福岡)★、東福岡(福岡)、大津(熊本)【大会日程】第1節:4月8日(土)・9日(日)第2節:4月15日(土)・16日(日)第3節:4月22日(土)・23日(日)第4節:4月29日(土)・30日(日)第5節:5月6日(土)・7日(日)第6節:6月24日(土)・25日(日)第7節:7月1日(土)・2日(日)第8節:7月8日(土)・9日(日)第9節:7月15日(土)・16日(日)第10節:8月26日(土)・27日(日)第11節:9月2日(土)・3日(日)第12節:9月9日(土)・10日(日)第13節:9月16日(土)・17日(日)・18日(月)第14節:9月23日(土)・24日(日)第15節:10月7日(土)・8日(日)・9日(月)第16節:11月25日(土)・26日(日)第17節:12月2日(土)・3日(日)第18節:12月10日(日)【開幕戦対戦カード】EAST4/8 10:30 大宮ユース vs 横浜ユース4/8 13:00 FC東京U-18 vs 清水ユース4/9 10:30 浦和ユース vs 青森山田4/9 13:00 柏U-18 vs 京都U-184/9 15:30 市立船橋 vs 鹿島ユース※会場はすべて味の素スタジアム西競技場WEST4/8 10:30 C大阪U-18 vs 大津①4/8 13:00 神戸U-18 vs 米子北①4/8 15:30 G大阪ユース vs 福岡U-18②4/9 10:00 神戸弘陵 vs 東福岡②4/9 12:30 阪南大高 vs 広島ユース②※会場は①=キンチョウスタジアム、②=ヤンマースタジアム長居