【最新移籍動向】川崎が家長と舞行龍を獲得。大宮の泉澤がG大阪へ
カテゴリ：Jリーグ
2017年01月05日
「等々力のピッチでともに闘えることを楽しみにしています」（家長）
川崎が５日、大宮のMF家長昭博と新潟のDF舞行龍ジェームズの獲得を発表した。
家長は攻撃の中心を務め、大宮の５位躍進に大きく貢献。持ち前の高いキープ力とラストパスで攻撃を操るだけでなく、２年連続でふた桁得点をマークするなど高い得点力も示した。一方の舞行龍はカバーリング能力や足下の技術に優れたCB。今季は最終節でJ１残留を決めた新潟で22試合に出場した。
ふたりは川崎の公式HPを通して以下のようにコメントを残している。
「伝統ある川崎フロンターレの一員になることができ、心からうれしく光栄に思います。等々力のピッチでサポーターの皆様と共に闘えることを楽しみにしています」（家長）
「このチームの一員になれた事を嬉しく思います。今以上に変化した姿をサポーターの皆さんに見せたいです。チームの優勝に貢献できるように頑張ります」（舞行龍）
また、家長を放出した大宮は、MF泉澤仁の移籍も発表した。新天地はG大阪で、泉澤はG大阪の公式HPをとおして「１日でも早く、皆さんに認めていただけるように精いっぱい頑張ります」と意気込みを語った。
その他、１月５日時点での移籍動向は以下のとおり。
●札幌
【IN】
FW 金園英学（28歳）←仙台
MF キム・ミンテ（23歳）←仙台
MF チャナティップ・ソングラシン（23歳）←ムアントン・U（タイ）※2017年７月１日からの仮契約
DF 濱 大耀（18歳）←札幌U-18 ※新人
【OUT】
MF 上里一将（30歳）→熊本
MF イルファン（28歳）→未定
MF 堀米悠斗（22歳）→新潟
MF 神田夢実（22歳）→愛媛
MF 前 貴之（23歳）→山口
DF 櫛引一紀（23歳）→名古屋
DF 内山裕貴（21歳）→未定
●仙台
【IN】
FW 石原直樹（32歳）←浦和 ※レンタル
FW 平山相太（31歳）←FC東京
DF 増嶋竜也（31歳）←柏 ※レンタル
MF 中野嘉大（23歳）→川崎 ※レンタル
DF 永戸勝也（21歳）←法政大 ※新人
GK シュミット・ダニエル（24歳）←松本 ※レンタル復帰
【OUT】
FW ウイルソン（31歳）→甲府
FW 金園英学（28歳）→札幌
FW ハモン・ロペス（27歳）→柏
MF 杉浦恭平（27歳）→金沢
MF キム・ミンテ（23歳）→札幌
MF 水野晃樹（31歳）→未定
DF 渡部博文（29歳）→神戸
GK 六反勇治（29歳）→清水
●鹿島
【IN】
FW ペドロ・ジュニオール（29歳）←神戸
FW 金森健志（22歳）←福岡
MF レオ・シルバ（31歳）←新潟
MF 三竿雄斗（25歳）←湘南
MF 安部裕葵（17歳）←瀬戸内高 ※新人
DF 小田逸稀（18歳）←東福岡高 ※新人
【OUT】
FW 垣田裕暉（19歳）→金沢 ※レンタル
MF 大橋尚志（20歳）→金沢
DF ファン・ソッコ（27歳）→未定
GK 櫛引政敏（23歳）→岡山 ※レンタル
●浦和
【IN】
FW ラファエル・シルバ（24歳）←新潟
FW オナイウ阿道（21歳）←千葉
MF 菊池大介（25歳）←湘南
MF 長澤和輝（25歳）←千葉 ※レンタル復帰
MF 矢島慎也（22歳）←岡山 ※レンタル復帰
GK 福島春樹（23歳）←鳥取 ※レンタル復帰
【OUT】
FW 石原直樹（32歳）→仙台
DF 永田 充（33歳）→東京V
DF 加賀健一（33歳）→山形
GK 大谷幸輝（27歳）→新潟
●大宮
【IN】
MF 茨田陽生（25歳）←柏
MF 瀬川祐輔（22歳）←群馬
MF 山田 陸（18歳）←大宮ユース ※新人
DF 河面旺成（22歳）←明治大 ※新人
【OUT】
FW 川田拳登（19歳）→群馬 ※レンタル
MF 家長昭博（30歳）→川崎
MF 泉澤 仁（25歳）→G大阪
MF 小島幹敏（20歳）→水戸 ※レンタル
GK 川田修平（22歳）→栃木
●柏
【IN】
FW ハモン・ロペス（27歳）←仙台
FW 大島康樹（20歳）←富山 ※レンタル復帰
DF ユン・ソギョン（26歳）←ブレンビー（デンマーク）
DF 小池龍太（21歳）←山口
DF 橋口拓哉（22歳）←流通経済大 ※新人
DF 古賀太陽（17歳）←柏U-18 ※新人
【OUT】
FW 田中順也（29歳）→神戸
MF 太田徹郎（26歳）→未定
MF 茨田陽生（25歳）→大宮
MF 秋野央樹（22歳）→湘南 ※レンタル
DF 増嶋竜也（31歳）→仙台 ※レンタル
DF 湯澤聖人（23歳）→京都 ※レンタル
DF 山中亮輔（23歳）→横浜
GK 稲田康志（31歳）→新潟
●FC東京
【IN】
FW 大久保嘉人（34歳）←川崎
FW 永井謙佑（27歳）←名古屋
MF ハ・デソン（31歳）←名古屋 ※レンタル復帰
MF 内田宅哉（18歳）←FC東京U-18 ※新人
MF 鈴木喜丈（18歳）←FC東京U-18 ※新人
DF 山田将之（22歳）←法政大※新人
DF 岡崎 慎（18歳）←FC東京U-18 ※新人
GK 林 彰洋（29歳）←鳥栖
GK 大久保択生（27歳）←長崎
GK 波多野豪（18歳）←FC東京U-18 ※新人
GK 廣末 陸（18歳）←青森山田高 ※新人
【OUT】
FW 平山相太（31歳）→仙台
FW 林 容平（27歳）→大分
MF 羽生直剛（37歳）→千葉
MF 高橋秀人（29歳）→神戸
MF 野沢英之（22歳）→岐阜 ※レンタル移籍
GK 榎本達也（37歳）→引退
GK 秋元陽太（29歳）→湘南
GK 圍謙太朗（25歳）→C大阪
●川崎
【IN】
FW 知念 慶（21歳）←愛知学院大 ※新人
MF 家長昭博（30歳）←大宮
MF 阿部浩之（27歳）←G大阪
MF 田中 碧（18歳）←川崎U-18 ※新人
DF 舞行龍ジェームズ（28歳）←新潟
DF タビナス・ジェファーソン（18歳）←桐光学園高 ※新人
【OUT】
FW 大久保嘉人（34歳）→FC東京
MF 中野嘉大（23歳）→仙台 ※レンタル
MF 原川 力（23歳）→鳥栖 ※レンタル
GK 高木 駿（27歳）→大分
●横浜
【IN】
MF 吉尾海夏（18歳）←横浜ユース ※新人
DF 山中亮輔（23歳）←柏
DF 松原 健（23歳）←新潟
DF 高野 遼（21歳）←日本体育大 ※新人
GK 原田 岳（18歳／横浜ユース）
【OUT】
FW ラフィーニャ（29歳）→未定
DF 小林祐三（30歳）→鳥栖
●甲府
【IN】
FW ウイルソン（31歳）←仙台
FW ガブリエル（20歳）←サンパウロ（ブラジル）※レンタル
MF 兵働昭弘（34歳）←水戸
MF 島川俊郎（26歳）←山口
MF 堀米勇輝（24歳）←京都
MF 道渕諒平（22歳）←明治大 ※新人
MF 曽根田穣（22歳）←びわこ成蹊スポーツ大 ※新人
DF エデル・リマ（30歳）←アメリカ・ミネイロ（ブラジル）
DF 小出悠太（22歳）←明治大 ※新人
MF 若杉好輝（21歳）←サウルコス福井 ※レンタル復帰
【OUT】
FW 盛田剛平（40歳）→未定
FW ダヴィ（32歳）→未定
MF マルキーニョス・パラナ（39歳）→未定
MF ビリー・セレスキー（31歳）→未定
MF 吉野峻光（27歳）→未定
MF 稲垣 祥（25歳）→広島
DF 柴村直弥（34歳）→未定
DF 福田健介（32歳）→長崎
DF 渡邉将基（29歳）→未定
●新潟
【IN】
FW 矢野貴章（32歳）←名古屋
FW 平松 宗（24歳）←水戸 ※レンタル満了
FW 酒井宣福（24歳）←岡山 ※レンタル満了
FW 河田篤秀（24歳）←新潟・S（シンガポール）
MF 本間 勲（35歳）←栃木
MF ロメロ・フランク（29歳）←水戸 ※レンタル満了
MF 堀米悠斗（22歳）←札幌
MF 森 俊介（22歳）←関西学院大 ※新人
DF 川口尚紀（22歳）←新潟 ※レンタル復帰
DF 原 輝綺（18歳）←市立船橋高 ※新人
DF 長谷川巧（18歳）←新潟U-18 ※新人
GK 稲田康志（31歳）←柏
GK 大谷幸輝（27歳）←浦和
GK 小澤章人（24歳）←秋田
【OUT】
FW ラファエル・シルバ（24歳）→浦和
FW カリウ（20歳）→クリシューマ（20歳） ※レンタル満了
MF レオ・シルバ（31歳）→鹿島
MF 小林裕紀（28歳）→名古屋
MF 野津田岳人（22歳）→清水 ※レンタル満了→他クラブへ移籍
MF 宮崎幾笑（18歳）→金沢 ※レンタル
DF コルテース（29歳）→サンパウロ（ブラジル） ※レンタル満了
DF 舞行龍ジェームズ（28歳）→川崎
DF 松原 健（23歳）→横浜
●清水
【IN】
MF 野津田岳人（22歳）←清水←新潟 ※レンタル移籍←レンタル満了
DF 立田悠悟（18歳）←清水ユース ※新人
GK 六反勇治（29歳）←仙台
【OUT】
FW 澤田 崇（25歳）→長崎
MF 本田拓也（31歳）→山形
MF 石毛秀樹（22歳）→岡山 ※レンタル
DF 福村貴幸（25歳）→岐阜 ※レンタル
DF 川口尚紀（22歳）→新潟 ※レンタル満了
●磐田
【IN】
FW 川又堅碁（27歳）←名古屋
MF ムサエフ（27歳）←ナサフ・カルシ（ウズベキスタン）
MF 松本昌也（21歳）←大分
MF 針谷岳晃（18歳）←昌平高 ※新人
MF 藤川虎太朗（18歳）←東福岡高 ※新人
DF 高橋祥平（25歳）←神戸
GK 三浦龍輝（24歳）←長野
【OUT】
FW ジェイ（34歳）→未定
FW 森島康仁（29歳）→未定
FW 中村祐輝（29歳）→未定
MF 岡田 隆（32歳）→引退
DF 高木和道（36歳）→未定
DF パパドプーロス（31歳）→未定
DF 石田崚真（20歳）→金沢 ※レンタル移籍
GK 奥田達朗（28歳）→未定
●G大阪
【IN】
MF 泉澤 仁（25歳）←大宮
MF 井出遥也（22歳）←千葉
MF 高江麗央（18歳）←東福岡高 ※新人
MF 高 宇洋（18歳）←市立船橋高 ※新人
MF 食野亮太郎（18歳）←G大阪ユース ※新人
DF ペ・スンヨン（18歳）←ボイン高（韓国）※新人
【OUT】
MF 阿部浩之（27歳）→川崎
MF 大森晃太郎（24歳）→神戸
MF 内田達也（24歳）→東京V
DF 岩下敬輔（30歳）→福岡
DF 西野貴治（23歳）→千葉 ※レンタル
●C大阪
【IN】
FW 山根永遠（17歳）←広島ユース ※新人
MF 山内寛史（21歳）←早稲田大 ※新人
MF 大山武蔵（18歳）←札幌大谷高 ※新人
MF 斧澤隼輝（18歳）←C大阪U-18 ※新人
DF マテイ・ヨニッチ（25歳）←仁川ユナイテッド（韓国）
DF 舩木 翔（18歳）←C大阪U-18 ※新人
DF 森下怜哉（18歳）←C大阪U-18 ※新人
GK 圍謙太朗（25歳）←FC東京
GK 茂木 秀（17歳）←桐光学園高 ※新人
【OUT】
FW 玉田圭司（36歳）→名古屋
FW 田代有三（34歳）→未定
FW ベサルト・アブドゥラヒミ（26歳）→アスタナ（カザフスタン）※レンタル満了
FW 米澤令衣（20歳）→山口 ※レンタル移籍
MF 小暮大器（22歳）→愛媛
DF 中澤聡太（34歳）→未定
GK 北野貴之（34歳）→未定
GK 武田博行（33歳）→東京V ※レンタル移籍
●神戸
【IN】
FW 田中順也（29歳）←柏
MF 高橋秀人（29歳）←FC東京
MF 大森晃太郎（24歳）←G大阪
MF 野田 樹（18歳）←神戸U-18 ※新人
MF 向井章人（17歳）←神戸U-18 ※新人
MF 安井拓也（17歳）←神戸U-18 ※新人
DF 渡部博文（29歳）←仙台
DF 山口真司（20歳）←大分 ※レンタル復帰
GK 吉丸絢梓（20歳）←大分 ※レンタル復帰
GK 前川黛也（22歳）←関西大 ※新人
【OUT】
FW ペドロ・ジュニオール（29歳）→鹿島
FW 石津大介（26歳）→福岡 ※レンタル満了
DF 相馬崇人（34歳）→引退
DF 高橋祥平（25歳）→磐田
GK 山本海人（31歳）→千葉
GK 松澤香輝（24歳）→未定
●広島
【IN】
FW 工藤壮人（26歳）←バンクーバー・ホワイトキャップス（MLS）
MF フェリペ（26歳）←セアラ（ブラジル）
MF 稲垣 祥（25歳）←甲府
MF 松本泰志（18歳）←昌平高 ※新人
DF イヨハ理ヘンリー（18歳）←広島ユース ※新人
GK 中林洋次（30歳）←岡山
【OUT】
FW 佐藤寿人（34歳）→名古屋
MF 森﨑浩司（35歳）→引退
MF 宮原和也（20歳）→名古屋 ※レンタル移籍
GK 増田卓也（27歳）→長崎 ※レンタル移籍
●鳥栖
【IN】
FW 田川亨介（18歳）←鳥栖U-18 ※新人
MF 小川佳純（32歳）←名古屋
MF 原川 力（23歳）←川崎 ※レンタル
MF 石川啓人（18歳）←鳥栖U-18 ※新人
DF 小林祐三（31歳）←横浜
【OUT】
MF キム・ミヌ（26歳）→水原三星（韓国）
MF 岡本知剛（26歳）→松本
DF 小林久晃（37歳）→引退
DF 磯崎敬太（36歳）→引退
GK 林 彰洋（29歳）→FC東京
●名古屋
【IN】
FW 玉田圭司（36歳）←C大阪
FW 佐藤寿人（34歳）←広島
FW 押谷祐樹（27歳）←岡山
FW 永井 龍（25歳）←長崎
FW 杉本竜士（23歳）←東京V
FW 松本孝平（22歳）←国士舘大 ※新人
FW 深堀隼平（18歳）←名古屋U18 ※新人
MF ワシントン（30歳）←GEブラジル（ブラジル）
MF 小林裕紀（28歳）←新潟
MF フェリペ・ガルシア（26歳）←GEブラジル（ブラジル）
MF 八反田康平（26歳）←清水←大分 ※完全移籍←レンタル満了
MF 宮原和也（20歳）←広島 ※レンタル移籍
MF 梶山幹太（18歳）←名古屋U18 ※新人
DF シャルレス（28歳）←セアラー（ブラジル）
DF 内田健太（27歳）←愛媛
DF 櫛引一紀（23歳）←札幌 ※レンタル移籍
DF 宮地元貴（22歳）←慶応大 ※新人
【OUT】
FW 矢野貴章（32歳）→名古屋
FW 野田隆之介（28歳）→湘南
FW 川又堅碁（27歳）→磐田
FW 永井謙佑（27歳）→FC東京
FW 松田 力（25歳）→福岡
FW 小屋松知哉（21歳）→京都
FW グスタボ（20歳）→熊本
MF 明神智和（38歳）→長野
MF 小川佳純（32歳）→鳥栖
MF ハ・デソン（31歳）→FC東京 ※レンタル満了
MF イ・スンヒ（28歳）→浦項スティーラーズ
MF 森 勇人（21歳）→未定
DF 田中マルクス闘莉王（35歳）→未定
DF 竹内 彬（33歳）→大分
DF 安田理大（28歳）→未定
GK 西村弘司（32歳）→引退
家長は攻撃の中心を務め、大宮の５位躍進に大きく貢献。持ち前の高いキープ力とラストパスで攻撃を操るだけでなく、２年連続でふた桁得点をマークするなど高い得点力も示した。一方の舞行龍はカバーリング能力や足下の技術に優れたCB。今季は最終節でJ１残留を決めた新潟で22試合に出場した。
ふたりは川崎の公式HPを通して以下のようにコメントを残している。
「伝統ある川崎フロンターレの一員になることができ、心からうれしく光栄に思います。等々力のピッチでサポーターの皆様と共に闘えることを楽しみにしています」（家長）
「このチームの一員になれた事を嬉しく思います。今以上に変化した姿をサポーターの皆さんに見せたいです。チームの優勝に貢献できるように頑張ります」（舞行龍）
また、家長を放出した大宮は、MF泉澤仁の移籍も発表した。新天地はG大阪で、泉澤はG大阪の公式HPをとおして「１日でも早く、皆さんに認めていただけるように精いっぱい頑張ります」と意気込みを語った。
その他、１月５日時点での移籍動向は以下のとおり。
●札幌
【IN】
FW 金園英学（28歳）←仙台
MF キム・ミンテ（23歳）←仙台
MF チャナティップ・ソングラシン（23歳）←ムアントン・U（タイ）※2017年７月１日からの仮契約
DF 濱 大耀（18歳）←札幌U-18 ※新人
【OUT】
MF 上里一将（30歳）→熊本
MF イルファン（28歳）→未定
MF 堀米悠斗（22歳）→新潟
MF 神田夢実（22歳）→愛媛
MF 前 貴之（23歳）→山口
DF 櫛引一紀（23歳）→名古屋
DF 内山裕貴（21歳）→未定
●仙台
【IN】
FW 石原直樹（32歳）←浦和 ※レンタル
FW 平山相太（31歳）←FC東京
DF 増嶋竜也（31歳）←柏 ※レンタル
MF 中野嘉大（23歳）→川崎 ※レンタル
DF 永戸勝也（21歳）←法政大 ※新人
GK シュミット・ダニエル（24歳）←松本 ※レンタル復帰
【OUT】
FW ウイルソン（31歳）→甲府
FW 金園英学（28歳）→札幌
FW ハモン・ロペス（27歳）→柏
MF 杉浦恭平（27歳）→金沢
MF キム・ミンテ（23歳）→札幌
MF 水野晃樹（31歳）→未定
DF 渡部博文（29歳）→神戸
GK 六反勇治（29歳）→清水
●鹿島
【IN】
FW ペドロ・ジュニオール（29歳）←神戸
FW 金森健志（22歳）←福岡
MF レオ・シルバ（31歳）←新潟
MF 三竿雄斗（25歳）←湘南
MF 安部裕葵（17歳）←瀬戸内高 ※新人
DF 小田逸稀（18歳）←東福岡高 ※新人
【OUT】
FW 垣田裕暉（19歳）→金沢 ※レンタル
MF 大橋尚志（20歳）→金沢
DF ファン・ソッコ（27歳）→未定
GK 櫛引政敏（23歳）→岡山 ※レンタル
●浦和
【IN】
FW ラファエル・シルバ（24歳）←新潟
FW オナイウ阿道（21歳）←千葉
MF 菊池大介（25歳）←湘南
MF 長澤和輝（25歳）←千葉 ※レンタル復帰
MF 矢島慎也（22歳）←岡山 ※レンタル復帰
GK 福島春樹（23歳）←鳥取 ※レンタル復帰
【OUT】
FW 石原直樹（32歳）→仙台
DF 永田 充（33歳）→東京V
DF 加賀健一（33歳）→山形
GK 大谷幸輝（27歳）→新潟
●大宮
【IN】
MF 茨田陽生（25歳）←柏
MF 瀬川祐輔（22歳）←群馬
MF 山田 陸（18歳）←大宮ユース ※新人
DF 河面旺成（22歳）←明治大 ※新人
【OUT】
FW 川田拳登（19歳）→群馬 ※レンタル
MF 家長昭博（30歳）→川崎
MF 泉澤 仁（25歳）→G大阪
MF 小島幹敏（20歳）→水戸 ※レンタル
GK 川田修平（22歳）→栃木
●柏
【IN】
FW ハモン・ロペス（27歳）←仙台
FW 大島康樹（20歳）←富山 ※レンタル復帰
DF ユン・ソギョン（26歳）←ブレンビー（デンマーク）
DF 小池龍太（21歳）←山口
DF 橋口拓哉（22歳）←流通経済大 ※新人
DF 古賀太陽（17歳）←柏U-18 ※新人
【OUT】
FW 田中順也（29歳）→神戸
MF 太田徹郎（26歳）→未定
MF 茨田陽生（25歳）→大宮
MF 秋野央樹（22歳）→湘南 ※レンタル
DF 増嶋竜也（31歳）→仙台 ※レンタル
DF 湯澤聖人（23歳）→京都 ※レンタル
DF 山中亮輔（23歳）→横浜
GK 稲田康志（31歳）→新潟
●FC東京
【IN】
FW 大久保嘉人（34歳）←川崎
FW 永井謙佑（27歳）←名古屋
MF ハ・デソン（31歳）←名古屋 ※レンタル復帰
MF 内田宅哉（18歳）←FC東京U-18 ※新人
MF 鈴木喜丈（18歳）←FC東京U-18 ※新人
DF 山田将之（22歳）←法政大※新人
DF 岡崎 慎（18歳）←FC東京U-18 ※新人
GK 林 彰洋（29歳）←鳥栖
GK 大久保択生（27歳）←長崎
GK 波多野豪（18歳）←FC東京U-18 ※新人
GK 廣末 陸（18歳）←青森山田高 ※新人
【OUT】
FW 平山相太（31歳）→仙台
FW 林 容平（27歳）→大分
MF 羽生直剛（37歳）→千葉
MF 高橋秀人（29歳）→神戸
MF 野沢英之（22歳）→岐阜 ※レンタル移籍
GK 榎本達也（37歳）→引退
GK 秋元陽太（29歳）→湘南
GK 圍謙太朗（25歳）→C大阪
●川崎
【IN】
FW 知念 慶（21歳）←愛知学院大 ※新人
MF 家長昭博（30歳）←大宮
MF 阿部浩之（27歳）←G大阪
MF 田中 碧（18歳）←川崎U-18 ※新人
DF 舞行龍ジェームズ（28歳）←新潟
DF タビナス・ジェファーソン（18歳）←桐光学園高 ※新人
【OUT】
FW 大久保嘉人（34歳）→FC東京
MF 中野嘉大（23歳）→仙台 ※レンタル
MF 原川 力（23歳）→鳥栖 ※レンタル
GK 高木 駿（27歳）→大分
●横浜
【IN】
MF 吉尾海夏（18歳）←横浜ユース ※新人
DF 山中亮輔（23歳）←柏
DF 松原 健（23歳）←新潟
DF 高野 遼（21歳）←日本体育大 ※新人
GK 原田 岳（18歳／横浜ユース）
【OUT】
FW ラフィーニャ（29歳）→未定
DF 小林祐三（30歳）→鳥栖
●甲府
【IN】
FW ウイルソン（31歳）←仙台
FW ガブリエル（20歳）←サンパウロ（ブラジル）※レンタル
MF 兵働昭弘（34歳）←水戸
MF 島川俊郎（26歳）←山口
MF 堀米勇輝（24歳）←京都
MF 道渕諒平（22歳）←明治大 ※新人
MF 曽根田穣（22歳）←びわこ成蹊スポーツ大 ※新人
DF エデル・リマ（30歳）←アメリカ・ミネイロ（ブラジル）
DF 小出悠太（22歳）←明治大 ※新人
MF 若杉好輝（21歳）←サウルコス福井 ※レンタル復帰
【OUT】
FW 盛田剛平（40歳）→未定
FW ダヴィ（32歳）→未定
MF マルキーニョス・パラナ（39歳）→未定
MF ビリー・セレスキー（31歳）→未定
MF 吉野峻光（27歳）→未定
MF 稲垣 祥（25歳）→広島
DF 柴村直弥（34歳）→未定
DF 福田健介（32歳）→長崎
DF 渡邉将基（29歳）→未定
●新潟
【IN】
FW 矢野貴章（32歳）←名古屋
FW 平松 宗（24歳）←水戸 ※レンタル満了
FW 酒井宣福（24歳）←岡山 ※レンタル満了
FW 河田篤秀（24歳）←新潟・S（シンガポール）
MF 本間 勲（35歳）←栃木
MF ロメロ・フランク（29歳）←水戸 ※レンタル満了
MF 堀米悠斗（22歳）←札幌
MF 森 俊介（22歳）←関西学院大 ※新人
DF 川口尚紀（22歳）←新潟 ※レンタル復帰
DF 原 輝綺（18歳）←市立船橋高 ※新人
DF 長谷川巧（18歳）←新潟U-18 ※新人
GK 稲田康志（31歳）←柏
GK 大谷幸輝（27歳）←浦和
GK 小澤章人（24歳）←秋田
【OUT】
FW ラファエル・シルバ（24歳）→浦和
FW カリウ（20歳）→クリシューマ（20歳） ※レンタル満了
MF レオ・シルバ（31歳）→鹿島
MF 小林裕紀（28歳）→名古屋
MF 野津田岳人（22歳）→清水 ※レンタル満了→他クラブへ移籍
MF 宮崎幾笑（18歳）→金沢 ※レンタル
DF コルテース（29歳）→サンパウロ（ブラジル） ※レンタル満了
DF 舞行龍ジェームズ（28歳）→川崎
DF 松原 健（23歳）→横浜
●清水
【IN】
MF 野津田岳人（22歳）←清水←新潟 ※レンタル移籍←レンタル満了
DF 立田悠悟（18歳）←清水ユース ※新人
GK 六反勇治（29歳）←仙台
【OUT】
FW 澤田 崇（25歳）→長崎
MF 本田拓也（31歳）→山形
MF 石毛秀樹（22歳）→岡山 ※レンタル
DF 福村貴幸（25歳）→岐阜 ※レンタル
DF 川口尚紀（22歳）→新潟 ※レンタル満了
●磐田
【IN】
FW 川又堅碁（27歳）←名古屋
MF ムサエフ（27歳）←ナサフ・カルシ（ウズベキスタン）
MF 松本昌也（21歳）←大分
MF 針谷岳晃（18歳）←昌平高 ※新人
MF 藤川虎太朗（18歳）←東福岡高 ※新人
DF 高橋祥平（25歳）←神戸
GK 三浦龍輝（24歳）←長野
【OUT】
FW ジェイ（34歳）→未定
FW 森島康仁（29歳）→未定
FW 中村祐輝（29歳）→未定
MF 岡田 隆（32歳）→引退
DF 高木和道（36歳）→未定
DF パパドプーロス（31歳）→未定
DF 石田崚真（20歳）→金沢 ※レンタル移籍
GK 奥田達朗（28歳）→未定
●G大阪
【IN】
MF 泉澤 仁（25歳）←大宮
MF 井出遥也（22歳）←千葉
MF 高江麗央（18歳）←東福岡高 ※新人
MF 高 宇洋（18歳）←市立船橋高 ※新人
MF 食野亮太郎（18歳）←G大阪ユース ※新人
DF ペ・スンヨン（18歳）←ボイン高（韓国）※新人
【OUT】
MF 阿部浩之（27歳）→川崎
MF 大森晃太郎（24歳）→神戸
MF 内田達也（24歳）→東京V
DF 岩下敬輔（30歳）→福岡
DF 西野貴治（23歳）→千葉 ※レンタル
●C大阪
【IN】
FW 山根永遠（17歳）←広島ユース ※新人
MF 山内寛史（21歳）←早稲田大 ※新人
MF 大山武蔵（18歳）←札幌大谷高 ※新人
MF 斧澤隼輝（18歳）←C大阪U-18 ※新人
DF マテイ・ヨニッチ（25歳）←仁川ユナイテッド（韓国）
DF 舩木 翔（18歳）←C大阪U-18 ※新人
DF 森下怜哉（18歳）←C大阪U-18 ※新人
GK 圍謙太朗（25歳）←FC東京
GK 茂木 秀（17歳）←桐光学園高 ※新人
【OUT】
FW 玉田圭司（36歳）→名古屋
FW 田代有三（34歳）→未定
FW ベサルト・アブドゥラヒミ（26歳）→アスタナ（カザフスタン）※レンタル満了
FW 米澤令衣（20歳）→山口 ※レンタル移籍
MF 小暮大器（22歳）→愛媛
DF 中澤聡太（34歳）→未定
GK 北野貴之（34歳）→未定
GK 武田博行（33歳）→東京V ※レンタル移籍
●神戸
【IN】
FW 田中順也（29歳）←柏
MF 高橋秀人（29歳）←FC東京
MF 大森晃太郎（24歳）←G大阪
MF 野田 樹（18歳）←神戸U-18 ※新人
MF 向井章人（17歳）←神戸U-18 ※新人
MF 安井拓也（17歳）←神戸U-18 ※新人
DF 渡部博文（29歳）←仙台
DF 山口真司（20歳）←大分 ※レンタル復帰
GK 吉丸絢梓（20歳）←大分 ※レンタル復帰
GK 前川黛也（22歳）←関西大 ※新人
【OUT】
FW ペドロ・ジュニオール（29歳）→鹿島
FW 石津大介（26歳）→福岡 ※レンタル満了
DF 相馬崇人（34歳）→引退
DF 高橋祥平（25歳）→磐田
GK 山本海人（31歳）→千葉
GK 松澤香輝（24歳）→未定
●広島
【IN】
FW 工藤壮人（26歳）←バンクーバー・ホワイトキャップス（MLS）
MF フェリペ（26歳）←セアラ（ブラジル）
MF 稲垣 祥（25歳）←甲府
MF 松本泰志（18歳）←昌平高 ※新人
DF イヨハ理ヘンリー（18歳）←広島ユース ※新人
GK 中林洋次（30歳）←岡山
【OUT】
FW 佐藤寿人（34歳）→名古屋
MF 森﨑浩司（35歳）→引退
MF 宮原和也（20歳）→名古屋 ※レンタル移籍
GK 増田卓也（27歳）→長崎 ※レンタル移籍
●鳥栖
【IN】
FW 田川亨介（18歳）←鳥栖U-18 ※新人
MF 小川佳純（32歳）←名古屋
MF 原川 力（23歳）←川崎 ※レンタル
MF 石川啓人（18歳）←鳥栖U-18 ※新人
DF 小林祐三（31歳）←横浜
【OUT】
MF キム・ミヌ（26歳）→水原三星（韓国）
MF 岡本知剛（26歳）→松本
DF 小林久晃（37歳）→引退
DF 磯崎敬太（36歳）→引退
GK 林 彰洋（29歳）→FC東京
●名古屋
【IN】
FW 玉田圭司（36歳）←C大阪
FW 佐藤寿人（34歳）←広島
FW 押谷祐樹（27歳）←岡山
FW 永井 龍（25歳）←長崎
FW 杉本竜士（23歳）←東京V
FW 松本孝平（22歳）←国士舘大 ※新人
FW 深堀隼平（18歳）←名古屋U18 ※新人
MF ワシントン（30歳）←GEブラジル（ブラジル）
MF 小林裕紀（28歳）←新潟
MF フェリペ・ガルシア（26歳）←GEブラジル（ブラジル）
MF 八反田康平（26歳）←清水←大分 ※完全移籍←レンタル満了
MF 宮原和也（20歳）←広島 ※レンタル移籍
MF 梶山幹太（18歳）←名古屋U18 ※新人
DF シャルレス（28歳）←セアラー（ブラジル）
DF 内田健太（27歳）←愛媛
DF 櫛引一紀（23歳）←札幌 ※レンタル移籍
DF 宮地元貴（22歳）←慶応大 ※新人
【OUT】
FW 矢野貴章（32歳）→名古屋
FW 野田隆之介（28歳）→湘南
FW 川又堅碁（27歳）→磐田
FW 永井謙佑（27歳）→FC東京
FW 松田 力（25歳）→福岡
FW 小屋松知哉（21歳）→京都
FW グスタボ（20歳）→熊本
MF 明神智和（38歳）→長野
MF 小川佳純（32歳）→鳥栖
MF ハ・デソン（31歳）→FC東京 ※レンタル満了
MF イ・スンヒ（28歳）→浦項スティーラーズ
MF 森 勇人（21歳）→未定
DF 田中マルクス闘莉王（35歳）→未定
DF 竹内 彬（33歳）→大分
DF 安田理大（28歳）→未定
GK 西村弘司（32歳）→引退