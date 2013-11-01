【浦和練習 PHOTO】着々と戦力アップを図る浦和。江坂任が加入しリーグ後半戦の主役を目指す

2021年07月01日

1/30

【浦和練習 PHOTO】江坂任（左）と関根貴大｜写真：徳原隆元

動画ニュース

詳細を見る

　動画をもっと見る

Facebookでコメント

サッカーダイジェストの最新号

  • 定価：650円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト 7月8日号
    6月24日発売     JFA創立100周年記念
    1921-2021日本代表
    現役選手／元日本代表が選ぶ
    「歴代最強ベストイレブン」     詳細はこちら

  • 定価：790円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト
    7月1日発売     2020-2021 SEASON
    夏の移籍ガイド
    全メガクラブの
    最新強化プラン付き！     詳細はこちら

  • 定価：980円（税込）

    高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェストVol.32
    1月15日発売     第99回高校選手権
    決戦速報号
    山梨学院が11年ぶりＶ
    全47試合を総力レポート！     詳細はこちら

ページトップへ