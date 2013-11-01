【J１第17節PHOTO】柏1-2札幌｜札幌が2－1で逃げ切り2試合ぶりの勝点３。柏は６試合未勝利の2連敗を喫する。

2021年05月29日

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【J１第17節PHOTO】柏1-2札幌｜柏サポーター。写真：滝川敏之

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