【WEリーグPHOTO】東京NB０-１千葉L｜安齋の１点を守り切り、千葉Lが東京NBを破る！

2021年05月08日

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【WEリーグPHOTO】東京NB０-１千葉L｜前半８分、安齋結花が先制ゴールを挙げる。これが決勝点となった。写真：滝川敏之

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