【PHOTO】11年ぶりにスクデットを獲得したインテル！歴史に名を刻んだV戦士を一挙紹介！

2021年05月03日

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【PHOTO】ユベントスの10連覇を阻止し、11年ぶりにリーグ優勝を果たしたインテル！｜(C)Getty Images

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