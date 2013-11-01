【J２第９節PHOTO】町田３－０琉球｜町田が今季無敗の琉球に３得点完封勝利！

2021年04月21日

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【J２第９節PHOTO】町田３－０琉球｜26分、高橋祥平のゴールで町田が先制する。写真：滝川敏之

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