【ルヴァンカップPHOTO】GS第１節湘南０－０浦和｜互いに先発メンバーを大きく変更して挑むも…決定機を決めきれずスコアレスドロー！

2021年03月02日

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【ルヴァンカップPHOTO】GS第１節湘南０－０浦和｜古巣対戦となった金子大毅｜写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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