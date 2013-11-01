【PHOTO】Ｊ１第25節“ベストイレブン”に選出された11人を厳選ショットで紹介！

2020年11月02日

1/12

【GK】ヤクブ・スウォビィク／ベガルタ仙台｜写真：サッカーダイジェスト

Facebookでコメント

サッカーダイジェストの最新号

  • 定価：980円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト 永久保存版
    9月7日発売     内田篤人
    引退特集号
    14年半のプロキャリアを
    完全プレーバック！     詳細はこちら

  • 定価：1300円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト
    10月16日発売     今年も決定版が完成！
    2020-21
    EUROPE SOCCER TODAY
    シーズン開幕号     詳細はこちら

  • 定価：650円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト 11月12日号
    10月22日発売     ヤット、内田、憲剛、俊輔…
    名選手の名言
    から読み解く
    フットボールの真髄     詳細はこちら

  • 定価：790円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト
    10月15日発売     海外番記者の
    こだわりランク大公開！
    クラブ別で見る
    最強ストライカー番付     詳細はこちら

  • 定価：980円（税込）

    高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェストVol.30
    1月17日発売     完全保存版！
    第98回高校選手権
    決戦速報号
    静岡学園が24年ぶりＶ     詳細はこちら

ページトップへ