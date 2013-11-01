【PHOTO】11連勝を達成した川崎の笑顔をぎゅっと凝縮！得点後のジェジエウに駆け寄った選手は…？

2020年10月18日

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【PHOTO】ジェジエウ｜写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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