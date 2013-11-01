【J１第20節PHOTO】湘南０－1FC東京｜FC東京がアダイウトンの決勝弾で湘南を破り２位に浮上！

2020年10月04日

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【J１第20節PHOTO】湘南０－1FC東京｜78分、アダイウトンのゴールでFC東京が先制。これが決勝点となりFC東京が勝利した。写真：滝川敏之

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