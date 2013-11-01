【J１第19節PHOTO】柏 １－３ 横浜｜好調エリキの活躍で横浜が逆転で勝利を飾る

2020年09月27日

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【Ｊ１第19節PHOTO】柏 １-３ 横浜｜好調をキープするエリキ(17番)。この試合でもゴールを決め攻撃陣をリードした。写真：徳原隆元

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