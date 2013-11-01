【J１第12節PHOTO】清水 ２－３ 横浜FC｜横浜ＦＣが３得点を挙げて勝点３をゲット。３連勝でチーム状態も上昇

2020年08月22日

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【Ｊ１第12節PHOTO】清水 ２-３ 横浜ＦＣ｜得意のドリブル突破からチャンスを演出した斉藤(23番)。25分には先制点をゲットした。写真：徳原隆元

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