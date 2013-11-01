【PHOTO】横浜Ｍユース ３-２ 高校選抜｜“キャプテン翼”の２得点と星野のゴールで横浜Ｍユースが勝利

2020年02月08日

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【NEXT GENERATION MATCH PHOTO】２得点を挙げチームの勝利に貢献し中村(25番)。写真：徳原隆元

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