【2019 JPFAトライアウト PHOTO】契約をかけたサバイバル！初日は我那覇、坂井、原らが参加！

2019年12月16日

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【2019 JPFAトライアウト PHOTO】１日目は59人が参加した｜写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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