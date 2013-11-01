【田中隼磨PHOTO】「気持ちで押し込んだ」ゴールが決勝点！36歳になった今も全力で走り続ける漢

2018年11月11日

photo_arrow_prev_off.png 1/16 photo_arrow_next.png
50126_ext_01_0.jpg

【田中隼磨PHOTO】写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

  • 50126_ext_01_0_S.jpg
  • 50126_ext_01_1_S.jpg
  • 50126_ext_01_2_S.jpg
  • 50126_ext_01_3_S.jpg
  • 50126_ext_01_4_S.jpg
  • 50126_ext_01_5_S.jpg
  • 50126_ext_01_6_S.jpg
  • 50126_ext_01_7_S.jpg
  • 50126_ext_01_8_S.jpg
  • 50126_ext_01_9_S.jpg
  • 50126_ext_01_10_S.jpg
  • 50126_ext_01_11_S.jpg
  • 50126_ext_01_12_S.jpg
  • 50126_ext_01_13_S.jpg
  • 50126_ext_01_14_S.jpg
  • 50126_ext_01_15_S.jpg

Facebookでコメント

サッカーダイジェストの最新号

  • 50026_ext_01_0.jpg定価：580円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト サッカーダイジェスト11月22日号
    11月８日発売     2019年 Jリーグ
    移籍市場を賑わす
    目玉タレント
    湘南ベルマーレ特集も！     詳細はこちら

  • 49682_ext_01_0.jpg定価：800円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト
    11月１日発売     全大陸を網羅!!
    「世界のダービーカタログ」
    至高のバトルをあらゆる角度から
    特製WCCFカード付き！     詳細はこちら

  • 43812_ext_01_0.jpg定価：980円（税込）

    高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェストVol.25
    7月11日発売     2018インターハイ
    選手名鑑
    男子55代表・1100選手を紹介
    女子も16代表を徹底網羅！     詳細はこちら

ページトップへ

pixel?mid=00846a63b4c111422a673dd1fbdd898d24