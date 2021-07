「プリキュア見てみてください」内田篤人が新境地開拓！世界的な取り組み『SDGs』を学ぶ新番組スタート！

元日本代表DFで、シャルケや鹿島アントラーズなどで活躍した内田篤人氏がYouTubeで新番組をスタートさせた。



昨夏の現役引退後、多方面で活躍する内田氏。“LIXIL SDGsアンバサダー”の顔も持ち、YouTubeでの冠番組『内田篤人のSDGsスクール! Supported by LIXIL』が7月30日、初配信された。



SDGs=Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択。2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標、環境問題から福祉、教育など17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓い、発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なもので日本でも積極的に取り組んでいる。



硬派な番組内容のなかでも、内田氏の知られざる“素顔”が垣間見られるのも魅力だ。初回放送では、司会者から「引退して半年以上、経ちましたよね?」と振られると、「最近は子どもと一緒に遊んだり、ですかね。のんびりしてます」と明かし、ふたりの娘の父親としての横顔をのぞかせる。