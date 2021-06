みんなで熱くなろう！　話題のサッカーゲーム「サッカークラブライフ　プレイングマネ―ジャー」がお得なキャンペーンを実施中!!

今年の2月に発売されて以降、サッカーゲームファンのあいだに徐々に浸透し、話題になっているソフトがある。『サッカークラブライフ プレイングマネージャー』(レイニーフロッグ)だ。すでに自分だけの“サッカークラブライフ”を楽しんでいる人も多いのではないだろうか?その『サッカークラブライフ プレイングマネージャー』が、日本、そして世界でサッカーが盛り上がるタイミングに合わせて、お得なキャンペーンを実施している。まずは、既存ユーザーに向けて、ボーナスカード「リカバリーパック」を公開。そしてまだプレーしたことがない人に向けても、ダウンロード版が25%オフで購入できる「EURO SALE」を開催中だ。ちょっとお休み中だった人も、初めての人も、この機会にぜひ、『サッカークラブライフ プレイングマネージャー』を楽しんでみよう!ハーフタイム中に選手が疲労している場合にチーム全体のエナジーをあげることで、後半の選手のパフォーマンスがアップ! 特定選手へのエナジー増加や、また故障中の選手の復帰を早めるなど、試合を有利に進めることができるボーナスカード「リカバリーパック」がゲットできるコードを公開。※ゲーム内で下記コードを入力してゲットしよう!『サッカークラブライフ プレイングマネージャー』「リカバリーパック」コード:JNKY-UMSR-LVVN-NMKQなお、この「リカバリーパック」は、ダウンロード版、パッケージ版、体験版(※)とすべてのバージョンで使用可能。※体験版で作成したチームデータは、製品版に引き継ぐことができる。期間限定でダウンロード版が25%オフで購入頂ける「EURO SALE」を実施中。「サッカークラブライフ プレイングマネージャー」EURO SALENintendo Switchダウンロード版 2,750円(税込)→2,050円(税込)PlayStation®4 ダウンロード版 2,750円(税込)→2,062円(税込)セール期間Nintendo Switch版:6月24日(木)23:59までPlayStation4版:6月23日(水)23:59まで■Nintendo Switch版 ※無料体験版配信中!■PlayStation 4版<<ゲーム概要>>『サッカークラブライフ プレイングマネージャー』マネジメントとアクションがミックスした新感覚のサッカーゲーム。プレーヤーはクラブの財務管理、選手の売買、スポンサー契約、クラブ理事会、スタジアム拡張などのクラブ運営を行なっていきつつ、ピッチ上ではチームをコントロールし、選手が満足いくようにマネジメントしていく。また、クラブマネジメントと並行して、監督としてチーム戦術やフォーメーション設定、選手選考などに取り組み、試合中にはスルーパス、選手の走るラインまで指示ができるなど、アクションスポーツゲームとしても楽しめる要素が多数盛り込まれている。役員室からペナルティエリアまで、トータルでサッカーをマネジメントするゲームで、すべてのサッカーファンに贈る1本だ。★公式HP https://www.soccerclublife.rainyfrog.com/ ★ゲームの楽しみ方については、こちら↓タイトル名:サッカークラブライフ プレイングマネージャー対応機種:Nintendo Switch/PlayStation4(PS4はDL版のみ)発売日:2021年2月10日(発売中)価格:3,500円(税別)/DL版:2,500円(税別)メーカー:レイニーフロッグジャンル:サッカーシミュレーション/アクションプレイ人数:1PCERO:A「全年齢」権利表記:©2018-2021 New Star Games Ltd. All rights reserved.Licensed to and published by Rainy Frog LLC.