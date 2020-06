日本代表GK川島永嗣が第２子長女誕生を報告！川崎時代のチームメートから日本代表の同僚まで、多くの選手＆ファンが祝福

フランスのストラスブールに所属する日本代表GK川島永嗣は6月1日、自身のインスタグラム(@eijikawashima01)を更新し、第2子となる娘が誕生したことを報告した。



「先日、無事に娘が産まれました。この難しい状況下の中、母子共に健康に産まれてきてくれた事に本当に感謝です。そして、色んな不安がある中、頑張って出産してくれた妻に心から感謝です。出産中、一番大事なタイミングで、フランス語の通訳間違えてごめんなさい(笑)。 Thank God for giving me this treasure.」とのコメントとともに、生まれたばかりの娘の写真を投稿。また、ハッシュタグでは「この難しい状況下出産する方ぜひ頑張って下さい」と出産予定のあるフォロワーにエールも送っている。



この投稿には多くのファンのみならず、サッカー選手からも祝福のメッセージが寄せられている。海外挑戦前に所属していた川崎フロンターレからはGKチョン・ソンリョンのほか、川島が所属していた当時のチームメイトであるMF中村憲剛、現在香港3部リーグのランズベリーで監督を務めている元日本代表DF井川祐輔、セレッソ大阪のFW都倉賢なども祝福。また、ヴィッセル神戸の酒井高徳、スペイン2部のエストレマドゥーラに所属する東京五輪世代のGK山口瑠伊、フランスでのプレー経験も長い、横浜FCの松井大輔からはフランス語で「おめでとう」とのコメントが寄せられた。



