■オリジナルTシャツ展開クラブ●J1北海道コンサドーレ札幌ベガルタ仙台鹿島アントラーズ浦和レッズFC東京川崎フロンターレ横浜F・マリノス湘南ベルマーレ松本山雅FC清水エスパルスジュビロ磐田名古屋グランパスガンバ大阪セレッソ大阪ヴィッセル神戸サンフレッチェ広島サガン鳥栖大分トリニータ●J2モンテディオ山形水戸ホーリーホック栃木SC大宮アルディージャジェフユナイテッド千葉柏レイソル東京ヴェルディFC町田ゼルビア横浜FCヴァンフォーレ甲府アルビレックス新潟ツエーゲン金沢FC岐阜京都サンガFCレノファ山口徳島ヴォルティス愛媛FCアビスパ福岡V・ファーレン長崎鹿児島ユナイテッドFCFC琉球■詳細・販売開始日:8月9日(金)(niko and ... TOKYOのみ8月1日(木)より先行販売)・販売店舗:niko and ... TOKYO、niko and ... ららぽーとTOKYO-BAY、niko and ... ららぽーとエキスポシティ、公式WEBストア.st(ドットエスティ)※上記4店舗では全デザインを販売い。その他のニコアンド店舗では、各ご当地チームのデザインを販売。・価格:半袖 ¥2,900(税抜き)長袖 ¥3,900(税抜き)構成:サッカーダイジェストWEB編集部