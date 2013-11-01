【総体予選】長崎日大が劇的逆転で本大会へ！ 週末の予選決勝カード＆日程をチェック！

男子の出場校および都道府県別の決勝カード＆日程と、女子の出場校および地域大会日程は以下の通りだ。



【令和元年度インターハイ（高校総体）・男子出場校一覧＆予選決勝日程】

北海道 準決勝・決勝／ともに６月14日（金）※２枠

青 森 青森山田（20年連続23回目の出場）

岩 手 専大北上（初出場）

宮 城 聖和学園（８年ぶり３回目の出場）

秋 田 秋田商（２年ぶり34回目の出場）

山 形 決勝／６月９日（日）

福 島 尚志（10年連続12回目の出場）

茨 城 決勝／６月19日（水）

栃 木 決勝／６月20日（木）

群 馬 決勝／６月16日（日）

埼 玉 決勝／６月23日（日）

千 葉 決勝／６月19日（水）

東 京 準決勝（代表決定戦）／６月22日（土）※２枠

決勝／６月23日（日）

神奈川 準決勝（代表決定戦）／６月22日（土）※２枠

決勝／６月23日（日）

山 梨 決勝／６月16日（日）

新 潟 北越（12年ぶり３回目の出場）

富 山 富山一（３年連続28回目の出場）

石 川 星稜（８年連続27回目の出場）

福 井 丸岡（２年ぶり31回目の出場）

長 野 松本国際（２年連続４回目の出場）

岐 阜 帝京大可児（２年ぶり６回目の出場）

静 岡 清水桜が丘（４年ぶり２回目の出場）

愛 知 決勝／６月８日（土） 岡崎城西vs名経大高蔵

三 重 四日市中央工（４年ぶり29回目の出場）

滋 賀 近江（２年ぶり２回目の出場）

京 都 京都橘（２年ぶり５回目の出場）

大 阪 阪南大高（３年連続４回目の出場）

関大一（13年ぶり４回目の出場）

兵 庫 決勝／６月９日（日） 芦屋学園vs三田学園

奈 良 五條（13年ぶり３回目の出場）

和歌山 決勝／６月９日（日） 初芝橋本vs海南―和歌山北の勝者

鳥 取 米子北（12年連続15回目の出場）

島 根 大社（12年ぶり11回目の出場）

岡 山 決勝／６月９日（日）

広 島 決勝／６月９日（日）

山 口 決勝／６月９日（日）

徳 島 徳島市立（６年連続18回目の出場）

香 川 決勝／６月８日（土） 四国学院大香川西vs大手前高松

愛 媛 決勝／６月９日（日） 今治東vs新田

高 知 高知（７年ぶり15回目の出場）

福 岡 東福岡（８年連続17回目の出場）

佐 賀 佐賀北（９年ぶり10回目の出場）

長 崎 長崎日大（２年連続６回目の出場）

熊 本 大津（２年連続20回目の出場）

大 分 大分（２年連続12回目の出場）

宮 崎 日章学園（４年連続15回目の出場）

鹿児島 神村学園（３年連続６回目の出場）

沖 縄 那覇西（２年ぶり16回目の出場）

西原（12年ぶり５回目の出場）



【令和元年度インターハイ（高校総体）女子・地域大会日程】

北海道 北海道大会／６月11日（火）～14日（金）※１枠

東 北 東北大会（山形）／６月22日（土）～24日（月）※２枠

関 東 十文字（東京／２年連続４回目の出場）

前橋育英（群馬／５年連続５回目の出場）

暁星国際（千葉／初出場）

東 海 東海大会（三重）／６月22日（土）・23日（日）※２枠

北信越 北信越大会（福井）／６月14日（金）～16日（日）※１枠

関 西 近畿大会（兵庫）／６月15日（土）～17日（月）※２枠

中 国 中国大会（広島）／６月15日（土）・16日（日）※１枠

四 国 四国大会（愛媛）／６月15日（土）～17日（月）予定※１枠

九 州 九州大会（佐賀）／６月15日（土）～17日（月）※２枠

※九州は２枠のほか、開催地枠（沖縄）があり



構成●高校サッカーダイジェスト編集部