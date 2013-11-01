【総体予選】長崎日大が劇的逆転で本大会へ！ 週末の予選決勝カード＆日程をチェック！

カテゴリ：高校・ユース・その他

高校サッカーダイジェスト編集部

2019年06月07日

土日は愛知、兵庫、岡山、広島など９会場で決勝を開催

長崎決勝はゲーム終盤にドラマが待っていた。長崎日大（手前）が土壇場で逆転に成功し、凱歌を上げた。(C)SOCCER DIGEST

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激戦区の長崎予選を２年連続で突破した長崎日大。歓喜が弾ける。(C)SOCCER DIGEST

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　６月７日、インターハイ（高校総体）予選の地区決勝が長崎で開催され、長崎日大が２年連続６回目の本大会出場を決めた。
 
　準々決勝で長崎総科大附が姿を消すなど波乱含みの長崎決勝は、初出場を狙う創成館と長崎日大の顔合わせ。前半17分にセットプレーから先制を許した長崎日大は、その後も創成館の堅牢をなかなか崩せず、０－１のままゲームは終盤戦へ。圧巻だったのはそこからだ。残り10分、人海戦術で主導権を掌握すると、後半27分に山崎のゴールでまず同点とする。さらに怒涛の攻勢を続け、終了２分前に相手のオウンゴールを誘って逆転に成功！　土壇場の決勝点で２連覇を達成した。
 
　今週末は土曜日に愛知と香川で、日曜日には山形、兵庫、和歌山、岡山、広島、山口、愛媛で代表校が決定する。
 
　今年度のインターハイは南九州で行なわれ、サッカー競技は男女ともに沖縄県内で開催される（７月25日開幕）。男子は埼玉、千葉、愛知の出場枠が２から１となり、全52チームが参加。女子は例年と変わらず16チームで、各地域大会に割り振られた出場枠を争う。

 

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　男子の出場校および都道府県別の決勝カード＆日程と、女子の出場校および地域大会日程は以下の通りだ。

【令和元年度インターハイ（高校総体）・男子出場校一覧＆予選決勝日程】
北海道　　準決勝・決勝／ともに６月14日（金）※２枠
青　森　　青森山田（20年連続23回目の出場）
岩　手　　専大北上（初出場）
宮　城　　聖和学園（８年ぶり３回目の出場）
秋　田　　秋田商（２年ぶり34回目の出場）
山　形　　決勝／６月９日（日）
福　島　　尚志（10年連続12回目の出場）
茨　城　　決勝／６月19日（水）
栃　木　　決勝／６月20日（木）
群　馬　　決勝／６月16日（日）
埼　玉　　決勝／６月23日（日）
千　葉　　決勝／６月19日（水）
東　京　　準決勝（代表決定戦）／６月22日（土）※２枠
　　　　　決勝／６月23日（日）
神奈川　　準決勝（代表決定戦）／６月22日（土）※２枠
　　　　　決勝／６月23日（日）
山　梨　　決勝／６月16日（日）
新　潟　　北越（12年ぶり３回目の出場）
富　山　　富山一（３年連続28回目の出場）
石　川　　星稜（８年連続27回目の出場）
福　井　　丸岡（２年ぶり31回目の出場）
長　野　　松本国際（２年連続４回目の出場）
岐　阜　　帝京大可児（２年ぶり６回目の出場）
静　岡　　清水桜が丘（４年ぶり２回目の出場）
愛　知　　決勝／６月８日（土）　岡崎城西vs名経大高蔵
三　重　　四日市中央工（４年ぶり29回目の出場）
滋　賀　　近江（２年ぶり２回目の出場）
京　都　　京都橘（２年ぶり５回目の出場）
大　阪　　阪南大高（３年連続４回目の出場）
　　　　　関大一（13年ぶり４回目の出場）
兵　庫　　決勝／６月９日（日）　芦屋学園vs三田学園
奈　良　　五條（13年ぶり３回目の出場）
和歌山　　決勝／６月９日（日）　初芝橋本vs海南―和歌山北の勝者
鳥　取　　米子北（12年連続15回目の出場）
島　根　　大社（12年ぶり11回目の出場）
岡　山　　決勝／６月９日（日）
広　島　　決勝／６月９日（日）
山　口　　決勝／６月９日（日）
徳　島　　徳島市立（６年連続18回目の出場）
香　川　　決勝／６月８日（土）　四国学院大香川西vs大手前高松
愛　媛　　決勝／６月９日（日）　今治東vs新田
高　知　　高知（７年ぶり15回目の出場）
福　岡　　東福岡（８年連続17回目の出場）
佐　賀　　佐賀北（９年ぶり10回目の出場）
長　崎　　長崎日大（２年連続６回目の出場）
熊　本　　大津（２年連続20回目の出場）
大　分　　大分（２年連続12回目の出場）
宮　崎　　日章学園（４年連続15回目の出場）
鹿児島　　神村学園（３年連続６回目の出場）
沖　縄　　那覇西（２年ぶり16回目の出場）
　　　　　西原（12年ぶり５回目の出場） 

【令和元年度インターハイ（高校総体）女子・地域大会日程】
北海道　北海道大会／６月11日（火）～14日（金）※１枠
東　北　東北大会（山形）／６月22日（土）～24日（月）※２枠
関　東　十文字（東京／２年連続４回目の出場）
　　　　前橋育英（群馬／５年連続５回目の出場）
　　　　暁星国際（千葉／初出場）
東　海　東海大会（三重）／６月22日（土）・23日（日）※２枠
北信越　北信越大会（福井）／６月14日（金）～16日（日）※１枠
関　西　近畿大会（兵庫）／６月15日（土）～17日（月）※２枠
中　国　中国大会（広島）／６月15日（土）・16日（日）※１枠
四　国　四国大会（愛媛）／６月15日（土）～17日（月）予定※１枠
九　州　九州大会（佐賀）／６月15日（土）～17日（月）※２枠
※九州は２枠のほか、開催地枠（沖縄）があり

構成●高校サッカーダイジェスト編集部 

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