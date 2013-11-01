【総体予選】長崎日大が劇的逆転で本大会へ！ 週末の予選決勝カード＆日程をチェック！
カテゴリ：高校・ユース・その他
2019年06月07日
土日は愛知、兵庫、岡山、広島など９会場で決勝を開催
６月７日、インターハイ（高校総体）予選の地区決勝が長崎で開催され、長崎日大が２年連続６回目の本大会出場を決めた。
準々決勝で長崎総科大附が姿を消すなど波乱含みの長崎決勝は、初出場を狙う創成館と長崎日大の顔合わせ。前半17分にセットプレーから先制を許した長崎日大は、その後も創成館の堅牢をなかなか崩せず、０－１のままゲームは終盤戦へ。圧巻だったのはそこからだ。残り10分、人海戦術で主導権を掌握すると、後半27分に山崎のゴールでまず同点とする。さらに怒涛の攻勢を続け、終了２分前に相手のオウンゴールを誘って逆転に成功！ 土壇場の決勝点で２連覇を達成した。
今週末は土曜日に愛知と香川で、日曜日には山形、兵庫、和歌山、岡山、広島、山口、愛媛で代表校が決定する。
今年度のインターハイは南九州で行なわれ、サッカー競技は男女ともに沖縄県内で開催される（７月25日開幕）。男子は埼玉、千葉、愛知の出場枠が２から１となり、全52チームが参加。女子は例年と変わらず16チームで、各地域大会に割り振られた出場枠を争う。
準々決勝で長崎総科大附が姿を消すなど波乱含みの長崎決勝は、初出場を狙う創成館と長崎日大の顔合わせ。前半17分にセットプレーから先制を許した長崎日大は、その後も創成館の堅牢をなかなか崩せず、０－１のままゲームは終盤戦へ。圧巻だったのはそこからだ。残り10分、人海戦術で主導権を掌握すると、後半27分に山崎のゴールでまず同点とする。さらに怒涛の攻勢を続け、終了２分前に相手のオウンゴールを誘って逆転に成功！ 土壇場の決勝点で２連覇を達成した。
今週末は土曜日に愛知と香川で、日曜日には山形、兵庫、和歌山、岡山、広島、山口、愛媛で代表校が決定する。
今年度のインターハイは南九州で行なわれ、サッカー競技は男女ともに沖縄県内で開催される（７月25日開幕）。男子は埼玉、千葉、愛知の出場枠が２から１となり、全52チームが参加。女子は例年と変わらず16チームで、各地域大会に割り振られた出場枠を争う。
男子の出場校および都道府県別の決勝カード＆日程と、女子の出場校および地域大会日程は以下の通りだ。
【令和元年度インターハイ（高校総体）・男子出場校一覧＆予選決勝日程】
北海道 準決勝・決勝／ともに６月14日（金）※２枠
青 森 青森山田（20年連続23回目の出場）
岩 手 専大北上（初出場）
宮 城 聖和学園（８年ぶり３回目の出場）
秋 田 秋田商（２年ぶり34回目の出場）
山 形 決勝／６月９日（日）
福 島 尚志（10年連続12回目の出場）
茨 城 決勝／６月19日（水）
栃 木 決勝／６月20日（木）
群 馬 決勝／６月16日（日）
埼 玉 決勝／６月23日（日）
千 葉 決勝／６月19日（水）
東 京 準決勝（代表決定戦）／６月22日（土）※２枠
決勝／６月23日（日）
神奈川 準決勝（代表決定戦）／６月22日（土）※２枠
決勝／６月23日（日）
山 梨 決勝／６月16日（日）
新 潟 北越（12年ぶり３回目の出場）
富 山 富山一（３年連続28回目の出場）
石 川 星稜（８年連続27回目の出場）
福 井 丸岡（２年ぶり31回目の出場）
長 野 松本国際（２年連続４回目の出場）
岐 阜 帝京大可児（２年ぶり６回目の出場）
静 岡 清水桜が丘（４年ぶり２回目の出場）
愛 知 決勝／６月８日（土） 岡崎城西vs名経大高蔵
三 重 四日市中央工（４年ぶり29回目の出場）
滋 賀 近江（２年ぶり２回目の出場）
京 都 京都橘（２年ぶり５回目の出場）
大 阪 阪南大高（３年連続４回目の出場）
関大一（13年ぶり４回目の出場）
兵 庫 決勝／６月９日（日） 芦屋学園vs三田学園
奈 良 五條（13年ぶり３回目の出場）
和歌山 決勝／６月９日（日） 初芝橋本vs海南―和歌山北の勝者
鳥 取 米子北（12年連続15回目の出場）
島 根 大社（12年ぶり11回目の出場）
岡 山 決勝／６月９日（日）
広 島 決勝／６月９日（日）
山 口 決勝／６月９日（日）
徳 島 徳島市立（６年連続18回目の出場）
香 川 決勝／６月８日（土） 四国学院大香川西vs大手前高松
愛 媛 決勝／６月９日（日） 今治東vs新田
高 知 高知（７年ぶり15回目の出場）
福 岡 東福岡（８年連続17回目の出場）
佐 賀 佐賀北（９年ぶり10回目の出場）
長 崎 長崎日大（２年連続６回目の出場）
熊 本 大津（２年連続20回目の出場）
大 分 大分（２年連続12回目の出場）
宮 崎 日章学園（４年連続15回目の出場）
鹿児島 神村学園（３年連続６回目の出場）
沖 縄 那覇西（２年ぶり16回目の出場）
西原（12年ぶり５回目の出場）
【令和元年度インターハイ（高校総体）女子・地域大会日程】
北海道 北海道大会／６月11日（火）～14日（金）※１枠
東 北 東北大会（山形）／６月22日（土）～24日（月）※２枠
関 東 十文字（東京／２年連続４回目の出場）
前橋育英（群馬／５年連続５回目の出場）
暁星国際（千葉／初出場）
東 海 東海大会（三重）／６月22日（土）・23日（日）※２枠
北信越 北信越大会（福井）／６月14日（金）～16日（日）※１枠
関 西 近畿大会（兵庫）／６月15日（土）～17日（月）※２枠
中 国 中国大会（広島）／６月15日（土）・16日（日）※１枠
四 国 四国大会（愛媛）／６月15日（土）～17日（月）予定※１枠
九 州 九州大会（佐賀）／６月15日（土）～17日（月）※２枠
※九州は２枠のほか、開催地枠（沖縄）があり
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
【令和元年度インターハイ（高校総体）・男子出場校一覧＆予選決勝日程】
北海道 準決勝・決勝／ともに６月14日（金）※２枠
青 森 青森山田（20年連続23回目の出場）
岩 手 専大北上（初出場）
宮 城 聖和学園（８年ぶり３回目の出場）
秋 田 秋田商（２年ぶり34回目の出場）
山 形 決勝／６月９日（日）
福 島 尚志（10年連続12回目の出場）
茨 城 決勝／６月19日（水）
栃 木 決勝／６月20日（木）
群 馬 決勝／６月16日（日）
埼 玉 決勝／６月23日（日）
千 葉 決勝／６月19日（水）
東 京 準決勝（代表決定戦）／６月22日（土）※２枠
決勝／６月23日（日）
神奈川 準決勝（代表決定戦）／６月22日（土）※２枠
決勝／６月23日（日）
山 梨 決勝／６月16日（日）
新 潟 北越（12年ぶり３回目の出場）
富 山 富山一（３年連続28回目の出場）
石 川 星稜（８年連続27回目の出場）
福 井 丸岡（２年ぶり31回目の出場）
長 野 松本国際（２年連続４回目の出場）
岐 阜 帝京大可児（２年ぶり６回目の出場）
静 岡 清水桜が丘（４年ぶり２回目の出場）
愛 知 決勝／６月８日（土） 岡崎城西vs名経大高蔵
三 重 四日市中央工（４年ぶり29回目の出場）
滋 賀 近江（２年ぶり２回目の出場）
京 都 京都橘（２年ぶり５回目の出場）
大 阪 阪南大高（３年連続４回目の出場）
関大一（13年ぶり４回目の出場）
兵 庫 決勝／６月９日（日） 芦屋学園vs三田学園
奈 良 五條（13年ぶり３回目の出場）
和歌山 決勝／６月９日（日） 初芝橋本vs海南―和歌山北の勝者
鳥 取 米子北（12年連続15回目の出場）
島 根 大社（12年ぶり11回目の出場）
岡 山 決勝／６月９日（日）
広 島 決勝／６月９日（日）
山 口 決勝／６月９日（日）
徳 島 徳島市立（６年連続18回目の出場）
香 川 決勝／６月８日（土） 四国学院大香川西vs大手前高松
愛 媛 決勝／６月９日（日） 今治東vs新田
高 知 高知（７年ぶり15回目の出場）
福 岡 東福岡（８年連続17回目の出場）
佐 賀 佐賀北（９年ぶり10回目の出場）
長 崎 長崎日大（２年連続６回目の出場）
熊 本 大津（２年連続20回目の出場）
大 分 大分（２年連続12回目の出場）
宮 崎 日章学園（４年連続15回目の出場）
鹿児島 神村学園（３年連続６回目の出場）
沖 縄 那覇西（２年ぶり16回目の出場）
西原（12年ぶり５回目の出場）
【令和元年度インターハイ（高校総体）女子・地域大会日程】
北海道 北海道大会／６月11日（火）～14日（金）※１枠
東 北 東北大会（山形）／６月22日（土）～24日（月）※２枠
関 東 十文字（東京／２年連続４回目の出場）
前橋育英（群馬／５年連続５回目の出場）
暁星国際（千葉／初出場）
東 海 東海大会（三重）／６月22日（土）・23日（日）※２枠
北信越 北信越大会（福井）／６月14日（金）～16日（日）※１枠
関 西 近畿大会（兵庫）／６月15日（土）～17日（月）※２枠
中 国 中国大会（広島）／６月15日（土）・16日（日）※１枠
四 国 四国大会（愛媛）／６月15日（土）～17日（月）予定※１枠
九 州 九州大会（佐賀）／６月15日（土）～17日（月）※２枠
※九州は２枠のほか、開催地枠（沖縄）があり
構成●高校サッカーダイジェスト編集部