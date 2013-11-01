【美女チア】「カッコイイ」&「可愛い」岐阜のガールズパフォーマー『GGG』を一挙紹介！

FC岐阜×エイベックスのスペシャルコラボ企画、大人のチアチームＧＧＧ（トリプルジー）が岐阜を熱くする！「カッコイイ」「可愛い」をコンセプトに若く才能が溢れる、そんなガールズパフォーマーたちを一挙に紹介！