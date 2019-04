ヴィエリとマルディーニが提案！ サッカーテイストのファッションブランド『SY32』のフラッグシップストアが渋谷にオープン！

ファッションブランド『SY32 by SWEET YEARS』が3月30日、東京渋谷区の明治通り沿いに日本初のフラッグシップストアをオープンさせた。もともと『SWEET YEARS(スウィートイヤーズ)』は、元イタリア代表のクリスティアン・ヴィエリとパオロ・マルディーニのアイデアによって誕生したイタリアン・カジュアルブランド。2人はスポーツシーンと密接した生活の中で、スポーツウェアのディテールに注目し、ファッション界に新たな提案を続けた。そして2014年には、スポーツテイストをMIXした新しいライン『SY32』が日本とイタリアの共同企画としてスタート。ブランド名は「SWEET YEARS」の略で「SY」、ヴィエリが現役時代に纏った背番号「32」を組み合わせて誕生した。この『SY32』のテーマは「SPORTS PERFORMANCE TOWN LEAD YOU ACTIVE」。サッカーを中心にスポーツ全般をバックグラウウドとして、スポーツテイストを最大限に生かした新しい都会的なスポーツカジュアルスタイルを提案する。着心地、機能性、ディテール、トレンド性にこだわったオリジナリティー溢れるアイテムが揃い、街着としてはもちろん、サッカー観戦時やフットサル時などでも使える。いま大注目の『SY32 by SWEET YEARS』。渋谷にお立ち寄りの際は是非ともフラッグシップストアへ!!