【J２採点】横浜FC３-１大分｜上位対決を横浜FCが制する！ 立役者はブラジル人助っ人

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年11月06日

大分は２位、横浜FCは４位に。

J２リーグ・40節
11月４日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／8,222人
横浜FC　３-１　大分
前半　０-０
後半　３-１
得点者／横浜FC＝永田（67分）、C・ヨンアピン（73分）、田代（79分）　大分＝馬場（59分）
 
【採点理由】
鮮やかな逆転勝利の横浜FCを高めに採点。敗れた大分も悪くはなかった。MOMは３得点に絡んだL・ドミンゲス。タヴァレス監督も称賛した今村主審も高く評価した。
 
【チーム採点】
横浜FC　７
大分　６
 
【MAN OF THE MATCH
レアンドロ・ドミンゲス（横浜FC）
　　　
【横浜FC｜選手採点】
GK
18　南　雄太　６
 
DF
33　川﨑裕大　６
５　田代真一　6.5
20　カルフィン・ヨン・ア・ピン　6.5
 
MF
14　北爪健吾　5.5
39　瀬沼優司　6.5（90＋２分OUT）
８　佐藤謙介　６
23　ブルーノ・メネゲウ　5.5（60分OUT）
22　永田拓也　6.5
40　レアンドロ・ドミンゲス　７
 
FW
９　戸島　章　６（83分OUT）
 
途中出場
FW
27　斎藤功佑　5.5（60分OUT）
 
MF
25　石井圭太　―（83分OUT）
 
FW
11　三浦知良　―（90＋２分）
 
監督
タヴァレス　6.5
 
 
【大分｜選手採点】
GK
31　高木　駿　5.5
 
DF
５　鈴木義宣　5.5
６　福森直也　5.5
29　岩田智輝　5.5
 
MF　
７　松本　怜　６
19　星　雄次　６
32　前田凌佑　６
33　丸谷拓也　６
 
FW
20　小手川宏基　６（69分OUT）
27　三平和司　６（HT OUT）
33　馬場賢治　6.5（80分OUT）
 
途中出場
FW
18　伊佐耕平　６（HT IN）
 
MF
17　國分伸太郎　―（69分IN）
 
FW
９　後藤優介　―（80分IN）
 
監督
片野坂知宏　5.5
関連ワード
J2
大分
横浜FC

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