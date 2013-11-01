【J２採点】横浜FC３-１大分｜上位対決を横浜FCが制する！ 立役者はブラジル人助っ人
カテゴリ：Jリーグ
2018年11月06日
大分は２位、横浜FCは４位に。
J２リーグ・40節
11月４日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／8,222人
横浜FC ３-１ 大分
前半 ０-０
後半 ３-１
得点者／横浜FC＝永田（67分）、C・ヨンアピン（73分）、田代（79分） 大分＝馬場（59分）
【採点理由】
鮮やかな逆転勝利の横浜FCを高めに採点。敗れた大分も悪くはなかった。MOMは３得点に絡んだL・ドミンゲス。タヴァレス監督も称賛した今村主審も高く評価した。
【チーム採点】
横浜FC ７
大分 ６
【MAN OF THE MATCH】
レアンドロ・ドミンゲス（横浜FC）
【横浜FC｜選手採点】
GK
18 南 雄太 ６
DF
33 川﨑裕大 ６
５ 田代真一 6.5
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 6.5
MF
14 北爪健吾 5.5
39 瀬沼優司 6.5（90＋２分OUT）
８ 佐藤謙介 ６
23 ブルーノ・メネゲウ 5.5（60分OUT）
22 永田拓也 6.5
40 レアンドロ・ドミンゲス ７
FW
９ 戸島 章 ６（83分OUT）
途中出場
FW
27 斎藤功佑 5.5（60分OUT）
MF
25 石井圭太 ―（83分OUT）
FW
11 三浦知良 ―（90＋２分）
監督
タヴァレス 6.5
【大分｜選手採点】
GK
31 高木 駿 5.5
DF
５ 鈴木義宣 5.5
６ 福森直也 5.5
29 岩田智輝 5.5
MF
７ 松本 怜 ６
19 星 雄次 ６
32 前田凌佑 ６
33 丸谷拓也 ６
FW
20 小手川宏基 ６（69分OUT）
27 三平和司 ６（HT OUT）
33 馬場賢治 6.5（80分OUT）
途中出場
FW
18 伊佐耕平 ６（HT IN）
MF
17 國分伸太郎 ―（69分IN）
FW
９ 後藤優介 ―（80分IN）
監督
片野坂知宏 5.5
11月４日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／8,222人
横浜FC ３-１ 大分
前半 ０-０
後半 ３-１
得点者／横浜FC＝永田（67分）、C・ヨンアピン（73分）、田代（79分） 大分＝馬場（59分）
【採点理由】
鮮やかな逆転勝利の横浜FCを高めに採点。敗れた大分も悪くはなかった。MOMは３得点に絡んだL・ドミンゲス。タヴァレス監督も称賛した今村主審も高く評価した。
【チーム採点】
横浜FC ７
大分 ６
【MAN OF THE MATCH】
レアンドロ・ドミンゲス（横浜FC）
【横浜FC｜選手採点】
GK
18 南 雄太 ６
DF
33 川﨑裕大 ６
５ 田代真一 6.5
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 6.5
MF
14 北爪健吾 5.5
39 瀬沼優司 6.5（90＋２分OUT）
８ 佐藤謙介 ６
23 ブルーノ・メネゲウ 5.5（60分OUT）
22 永田拓也 6.5
40 レアンドロ・ドミンゲス ７
FW
９ 戸島 章 ６（83分OUT）
途中出場
FW
27 斎藤功佑 5.5（60分OUT）
MF
25 石井圭太 ―（83分OUT）
FW
11 三浦知良 ―（90＋２分）
監督
タヴァレス 6.5
【大分｜選手採点】
GK
31 高木 駿 5.5
DF
５ 鈴木義宣 5.5
６ 福森直也 5.5
29 岩田智輝 5.5
MF
７ 松本 怜 ６
19 星 雄次 ６
32 前田凌佑 ６
33 丸谷拓也 ６
FW
20 小手川宏基 ６（69分OUT）
27 三平和司 ６（HT OUT）
33 馬場賢治 6.5（80分OUT）
途中出場
FW
18 伊佐耕平 ６（HT IN）
MF
17 國分伸太郎 ―（69分IN）
FW
９ 後藤優介 ―（80分IN）
監督
片野坂知宏 5.5