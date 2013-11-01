【J２採点】横浜FC３-１大分｜上位対決を横浜FCが制する！ 立役者はブラジル人助っ人

J２リーグ・40節

11月４日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／8,222人

横浜FC ３-１ 大分

前半 ０-０

後半 ３-１

得点者／横浜FC＝永田（67分）、C・ヨンアピン（73分）、田代（79分） 大分＝馬場（59分）



【採点理由】

鮮やかな逆転勝利の横浜FCを高めに採点。敗れた大分も悪くはなかった。MOMは３得点に絡んだL・ドミンゲス。タヴァレス監督も称賛した今村主審も高く評価した。



【チーム採点】

横浜FC ７

大分 ６



【MAN OF THE MATCH】

レアンドロ・ドミンゲス（横浜FC）



【横浜FC｜選手採点】

GK

18 南 雄太 ６



DF

33 川﨑裕大 ６

５ 田代真一 6.5

20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 6.5



MF

14 北爪健吾 5.5

39 瀬沼優司 6.5（90＋２分OUT）

８ 佐藤謙介 ６

23 ブルーノ・メネゲウ 5.5（60分OUT）

22 永田拓也 6.5

40 レアンドロ・ドミンゲス ７



FW

９ 戸島 章 ６（83分OUT）



途中出場

FW

27 斎藤功佑 5.5（60分OUT）



MF

25 石井圭太 ―（83分OUT）



FW

11 三浦知良 ―（90＋２分）



監督

タヴァレス 6.5





【大分｜選手採点】

GK

31 高木 駿 5.5



DF

５ 鈴木義宣 5.5

６ 福森直也 5.5

29 岩田智輝 5.5



MF

７ 松本 怜 ６

19 星 雄次 ６

32 前田凌佑 ６

33 丸谷拓也 ６



FW

20 小手川宏基 ６（69分OUT）

27 三平和司 ６（HT OUT）

33 馬場賢治 6.5（80分OUT）



途中出場

FW

18 伊佐耕平 ６（HT IN）



MF

17 國分伸太郎 ―（69分IN）



FW

９ 後藤優介 ―（80分IN）



監督

片野坂知宏 5.5