【J２採点】金沢１-１大宮｜お互いにPKで１点を奪いドロー。PK以外のピンチをすべて防いだ大宮の塩田仁史をMOMに
カテゴリ：Jリーグ
2018年11月06日
金沢は14位、大宮は７位。
J２リーグ・40節
11月４日／13：03／石川県西部緑地公園陸上競技場／5,807人
金沢 １-１ 大宮
前半 １-０
後半 ０-１
得点者／金沢＝垣田（45＋３分PK） 大宮＝大前（57分PK）
【採点理由】
大宮が後方からビルドアップして押し込む時間もあったが、シモビッチへのロングボールを用いたため、セカンドボール争いが試合の争点に。金沢も引けを取らずに強度の高いプレーを続けてカウンターを繰り出した。PK以外のピンチをすべて防いだ大宮の塩田仁史をMOMに選出。
【チーム採点】
金沢 ６
大宮 5.5
【MAN OF THE MATCH】
塩田仁史（大宮）
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 ６
DF
13 石田崚真 6.5
39 庄司朋乃也 ６
２ 山本義道 ６
45 沼田圭悟 6.5
MF
７ 清原翔平 5.5
33 梅鉢貴秀 5.5（80分OUT）
26 藤村慶太 ６
17 加藤大樹 5.5（86分OUT）
FW
11 杉浦恭平 5.5（69分OUT）
19 垣田裕暉 ６
交代出場
MF
14 金子昌広 5.5（69分IN）
MF
６ 大橋尚志 ―（80分IN）
FW
９ 佐藤洸一 ―（86分IN）
監督
柳下正明 ６
【大宮｜選手採点】
GK
21 塩田仁史 ７
DF
20 酒井宣福 5.5
50 畑尾大翔 ６
２ 菊地光将 ６
６ 河面旺成 ５
MF
16 マテウス 4.5
15 大山啓輔 5.5（81分OUT）
７ 三門雄大 5.5
８ 茨田陽生 ５（76分OUT）
FW
９ ロビン・シモヴィッチ 5.5（85分OUT）
10 大前元紀 ６
交代出場
MF
39 嶋田慎太郎 ―（76分IN）
MF
17 横谷 繁 ―（81分IN）
FW
28 富山貴光 ―（85分IN）
監督
石井正忠 ５
11月４日／13：03／石川県西部緑地公園陸上競技場／5,807人
金沢 １-１ 大宮
前半 １-０
後半 ０-１
得点者／金沢＝垣田（45＋３分PK） 大宮＝大前（57分PK）
【採点理由】
大宮が後方からビルドアップして押し込む時間もあったが、シモビッチへのロングボールを用いたため、セカンドボール争いが試合の争点に。金沢も引けを取らずに強度の高いプレーを続けてカウンターを繰り出した。PK以外のピンチをすべて防いだ大宮の塩田仁史をMOMに選出。
【チーム採点】
金沢 ６
大宮 5.5
【MAN OF THE MATCH】
塩田仁史（大宮）
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 ６
DF
13 石田崚真 6.5
39 庄司朋乃也 ６
２ 山本義道 ６
45 沼田圭悟 6.5
MF
７ 清原翔平 5.5
33 梅鉢貴秀 5.5（80分OUT）
26 藤村慶太 ６
17 加藤大樹 5.5（86分OUT）
FW
11 杉浦恭平 5.5（69分OUT）
19 垣田裕暉 ６
交代出場
MF
14 金子昌広 5.5（69分IN）
MF
６ 大橋尚志 ―（80分IN）
FW
９ 佐藤洸一 ―（86分IN）
監督
柳下正明 ６
【大宮｜選手採点】
GK
21 塩田仁史 ７
DF
20 酒井宣福 5.5
50 畑尾大翔 ６
２ 菊地光将 ６
６ 河面旺成 ５
MF
16 マテウス 4.5
15 大山啓輔 5.5（81分OUT）
７ 三門雄大 5.5
８ 茨田陽生 ５（76分OUT）
FW
９ ロビン・シモヴィッチ 5.5（85分OUT）
10 大前元紀 ６
交代出場
MF
39 嶋田慎太郎 ―（76分IN）
MF
17 横谷 繁 ―（81分IN）
FW
28 富山貴光 ―（85分IN）
監督
石井正忠 ５