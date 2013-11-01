【J２採点】金沢１-１大宮｜お互いにPKで１点を奪いドロー。PK以外のピンチをすべて防いだ大宮の塩田仁史をMOMに

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年11月06日

金沢は14位、大宮は７位。

J２リーグ・40節
11月４日／13：03／石川県西部緑地公園陸上競技場／5,807人
金沢　１-１　大宮
前半 １-０
後半 ０-１
得点者／金沢＝垣田（45＋３分PK）　大宮＝大前（57分PK）
 
【採点理由】
大宮が後方からビルドアップして押し込む時間もあったが、シモビッチへのロングボールを用いたため、セカンドボール争いが試合の争点に。金沢も引けを取らずに強度の高いプレーを続けてカウンターを繰り出した。PK以外のピンチをすべて防いだ大宮の塩田仁史をMOMに選出。
 
【チーム採点】
金沢　６
大宮　5.5
 
【MAN OF THE MATCH】
塩田仁史（大宮）
 
【金沢｜選手採点】
GK
23　白井裕人　６
 
DF
13　石田崚真　6.5
39　庄司朋乃也　６
２　山本義道　６
45　沼田圭悟　6.5
 
MF
７　清原翔平　5.5
33　梅鉢貴秀　5.5（80分OUT）
26　藤村慶太　６
17　加藤大樹　5.5（86分OUT）
 
FW
11　杉浦恭平　5.5（69分OUT）
19　垣田裕暉　６
 
交代出場
MF
14　金子昌広　5.5（69分IN）
 
MF
６　大橋尚志　―（80分IN）
 
FW
９　佐藤洸一　―（86分IN）
 
監督
柳下正明　６
 
 
【大宮｜選手採点】
GK
21　塩田仁史　７
 
DF
20　酒井宣福　5.5
50　畑尾大翔　６
２　菊地光将　６
６　河面旺成　５
 
MF
16　マテウス　4.5
15　大山啓輔　5.5（81分OUT）
７　三門雄大　5.5
８　茨田陽生　５（76分OUT）
 
FW
９　ロビン・シモヴィッチ　5.5（85分OUT）
10　大前元紀　６
 
交代出場
MF
39　嶋田慎太郎　―（76分IN）
 
MF
17　横谷　繁　―（81分IN）
 
FW
28　富山貴光　―（85分IN）
 
監督
石井正忠　５
 
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