【J２採点】金沢１-１大宮｜お互いにPKで１点を奪いドロー。PK以外のピンチをすべて防いだ大宮の塩田仁史をMOMに

J２リーグ・40節

11月４日／13：03／石川県西部緑地公園陸上競技場／5,807人

金沢 １-１ 大宮

前半 １-０

後半 ０-１

得点者／金沢＝垣田（45＋３分PK） 大宮＝大前（57分PK）



【採点理由】

大宮が後方からビルドアップして押し込む時間もあったが、シモビッチへのロングボールを用いたため、セカンドボール争いが試合の争点に。金沢も引けを取らずに強度の高いプレーを続けてカウンターを繰り出した。PK以外のピンチをすべて防いだ大宮の塩田仁史をMOMに選出。



【チーム採点】

金沢 ６

大宮 5.5



【MAN OF THE MATCH】

塩田仁史（大宮）



【金沢｜選手採点】

GK

23 白井裕人 ６



DF

13 石田崚真 6.5

39 庄司朋乃也 ６

２ 山本義道 ６

45 沼田圭悟 6.5



MF

７ 清原翔平 5.5

33 梅鉢貴秀 5.5（80分OUT）

26 藤村慶太 ６

17 加藤大樹 5.5（86分OUT）



FW

11 杉浦恭平 5.5（69分OUT）

19 垣田裕暉 ６



交代出場

MF

14 金子昌広 5.5（69分IN）



MF

６ 大橋尚志 ―（80分IN）



FW

９ 佐藤洸一 ―（86分IN）



監督

柳下正明 ６





【大宮｜選手採点】

GK

21 塩田仁史 ７



DF

20 酒井宣福 5.5

50 畑尾大翔 ６

２ 菊地光将 ６

６ 河面旺成 ５



MF

16 マテウス 4.5

15 大山啓輔 5.5（81分OUT）

７ 三門雄大 5.5

８ 茨田陽生 ５（76分OUT）



FW

９ ロビン・シモヴィッチ 5.5（85分OUT）

10 大前元紀 ６



交代出場

MF

39 嶋田慎太郎 ―（76分IN）



MF

17 横谷 繁 ―（81分IN）



FW

28 富山貴光 ―（85分IN）



監督

石井正忠 ５

