【ACLプレーオフ　柏3-0ムアントン PHOTO】クリスティアーノと伊東が活躍し柏が３季ぶりの本大会出場決定！

2018年01月30日

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【柏3-0ムアントン】後半６分、先制点を決め吠えるクリスティアーノ。写真：山崎 賢人（サッカーダイジェスト写真部）

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