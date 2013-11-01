【J２採点】大宮１-２松本｜永井が数的不利の松本を救う２ゴール！ 大宮の石井監督は交代策が不発に…
カテゴリ：Jリーグ
2018年07月26日
大宮は８位、松本は首位をキープ。
J２リーグ・25節
７月25日／19：03／NACK５スタジアム大宮／9,329人
大宮 １-２ 松本
前半 １-０
後半 ０-２
得点者／大宮＝大山（45＋３分） 松本＝永井②（56分PK、64分）
【採点理由】
数的不利のチームを救う２得点を挙げた永井をMOMに。永井を残した反町采配が的中。PK獲得の石原を高評価、退場の中美は低評価とした。大宮は、交代策不発の石井監督、失点に絡んだ山越らが低評価。得点の大山もPK献上で評価は相殺。
【チーム採点】
大宮 ４
松本 5.5
【MAN OF THE MATCH】
永井 龍（松本）
【大宮｜選手採点】
GK
22 笠原昂史 ５
DF
20 酒井宣福 ５（72分OUT）
４ 山越康平 ４
３ 河本裕之 5.5
６ 河面旺成 5.5
MF
８ 茨田陽生 5.5
15 大山啓輔 5.5
７ 三門雄大 5.5
16 マテウス 5.5
FW
28 富山貴光 ５（36分OUT）
10 大前元紀 5.5（70分OUT）
交代出場
FW
９ ロビン・シモヴィッチ ６（36分IN）
FW
11 マルセロ・トスカーノ 4.5（70分IN）
DF
19 奥井 諒 5.5（72分IN）
監督
石井正忠 ５
【松本｜選手採点】
GK
１ 守田達弥 5.5
DF
４ 飯田真輝 5.5
31 橋内優也 ６
２ 浦田延尚 5.5
MF
６ 藤田息吹 5.5
５ 岩間雄大 ６
47 岩上祐三 ６
20 石原崇兆 6.5（78分OUT）
13 中美慶哉 ３
FW
７ 前田大然 ５（HT OUT）
38 永井 龍 ７（86分OUT）
交代出場
DF
29 下川陽太 5.5（HT IN）
MF
23 岡本知剛 ―（78分IN）
FW
９ 高崎寛之 ―（86分IN）
監督
反町康治 6.5
７月25日／19：03／NACK５スタジアム大宮／9,329人
大宮 １-２ 松本
前半 １-０
後半 ０-２
得点者／大宮＝大山（45＋３分） 松本＝永井②（56分PK、64分）
【採点理由】
数的不利のチームを救う２得点を挙げた永井をMOMに。永井を残した反町采配が的中。PK獲得の石原を高評価、退場の中美は低評価とした。大宮は、交代策不発の石井監督、失点に絡んだ山越らが低評価。得点の大山もPK献上で評価は相殺。
【チーム採点】
大宮 ４
松本 5.5
【MAN OF THE MATCH】
永井 龍（松本）
【大宮｜選手採点】
GK
22 笠原昂史 ５
DF
20 酒井宣福 ５（72分OUT）
４ 山越康平 ４
３ 河本裕之 5.5
６ 河面旺成 5.5
MF
８ 茨田陽生 5.5
15 大山啓輔 5.5
７ 三門雄大 5.5
16 マテウス 5.5
FW
28 富山貴光 ５（36分OUT）
10 大前元紀 5.5（70分OUT）
交代出場
FW
９ ロビン・シモヴィッチ ６（36分IN）
FW
11 マルセロ・トスカーノ 4.5（70分IN）
DF
19 奥井 諒 5.5（72分IN）
監督
石井正忠 ５
【松本｜選手採点】
GK
１ 守田達弥 5.5
DF
４ 飯田真輝 5.5
31 橋内優也 ６
２ 浦田延尚 5.5
MF
６ 藤田息吹 5.5
５ 岩間雄大 ６
47 岩上祐三 ６
20 石原崇兆 6.5（78分OUT）
13 中美慶哉 ３
FW
７ 前田大然 ５（HT OUT）
38 永井 龍 ７（86分OUT）
交代出場
DF
29 下川陽太 5.5（HT IN）
MF
23 岡本知剛 ―（78分IN）
FW
９ 高崎寛之 ―（86分IN）
監督
反町康治 6.5
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