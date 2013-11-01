【J２採点】大宮１-２松本｜永井が数的不利の松本を救う２ゴール！ 大宮の石井監督は交代策が不発に…

J２リーグ・25節

７月25日／19：03／NACK５スタジアム大宮／9,329人

大宮 １-２ 松本

前半 １-０

後半 ０-２

得点者／大宮＝大山（45＋３分） 松本＝永井②（56分PK、64分）



【採点理由】

数的不利のチームを救う２得点を挙げた永井をMOMに。永井を残した反町采配が的中。PK獲得の石原を高評価、退場の中美は低評価とした。大宮は、交代策不発の石井監督、失点に絡んだ山越らが低評価。得点の大山もPK献上で評価は相殺。



【チーム採点】

大宮 ４

松本 5.5



【MAN OF THE MATCH】

永井 龍（松本）



【大宮｜選手採点】

GK

22 笠原昂史 ５



DF

20 酒井宣福 ５（72分OUT）

４ 山越康平 ４

３ 河本裕之 5.5

６ 河面旺成 5.5



MF

８ 茨田陽生 5.5

15 大山啓輔 5.5

７ 三門雄大 5.5

16 マテウス 5.5



FW

28 富山貴光 ５（36分OUT）

10 大前元紀 5.5（70分OUT）



交代出場

FW

９ ロビン・シモヴィッチ ６（36分IN）



FW

11 マルセロ・トスカーノ 4.5（70分IN）



DF

19 奥井 諒 5.5（72分IN）



監督

石井正忠 ５





【松本｜選手採点】

GK

１ 守田達弥 5.5



DF

４ 飯田真輝 5.5

31 橋内優也 ６

２ 浦田延尚 5.5



MF

６ 藤田息吹 5.5

５ 岩間雄大 ６

47 岩上祐三 ６

20 石原崇兆 6.5（78分OUT）

13 中美慶哉 ３



FW

７ 前田大然 ５（HT OUT）

38 永井 龍 ７（86分OUT）



交代出場

DF

29 下川陽太 5.5（HT IN）



MF

23 岡本知剛 ―（78分IN）



FW

９ 高崎寛之 ―（86分IN）



監督

反町康治 6.5

