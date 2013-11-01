【J２採点】大宮１-２松本｜永井が数的不利の松本を救う２ゴール！ 大宮の石井監督は交代策が不発に…

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年07月26日

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大宮は８位、松本は首位をキープ。

J２リーグ・25節
７月25日／19：03／NACK５スタジアム大宮／9,329人
大宮　１-２　松本
前半 １-０
後半 ０-２
得点者／大宮＝大山（45＋３分）　松本＝永井②（56分PK、64分）
 
【採点理由】
数的不利のチームを救う２得点を挙げた永井をMOMに。永井を残した反町采配が的中。PK獲得の石原を高評価、退場の中美は低評価とした。大宮は、交代策不発の石井監督、失点に絡んだ山越らが低評価。得点の大山もPK献上で評価は相殺。
 
【チーム採点】
大宮　４
松本　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
永井　龍（松本）
 
【大宮｜選手採点】
GK
22　笠原昂史　５
 
DF
20　酒井宣福　５（72分OUT）
４　山越康平　４
３　河本裕之　5.5
６　河面旺成　5.5
 
MF
８　茨田陽生　5.5
15　大山啓輔　5.5
７　三門雄大　5.5
16　マテウス　5.5
 
FW
28　富山貴光　５（36分OUT）
10　大前元紀　5.5（70分OUT）
 
交代出場
FW
９　ロビン・シモヴィッチ　６（36分IN）
 
FW
11　マルセロ・トスカーノ　4.5（70分IN）
 
DF
19　奥井　諒　5.5（72分IN）
 
監督
石井正忠　５
 
 
【松本｜選手採点】
GK
１　守田達弥　5.5
 
DF
４　飯田真輝　5.5
31　橋内優也　６
２　浦田延尚　5.5
 
MF
６　藤田息吹　5.5
５　岩間雄大　６
47　岩上祐三　６
20　石原崇兆　6.5（78分OUT）
13　中美慶哉　３
 
FW
７　前田大然　５（HT OUT）
38　永井　龍　７（86分OUT）
 
交代出場
DF
29　下川陽太　5.5（HT IN）
 
MF
23　岡本知剛　―（78分IN）
 
FW
９　高崎寛之　―（86分IN）
 
監督
反町康治　6.5
 
関連ワード
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大宮
松本

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