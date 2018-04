国内最大級のサッカーグッズ専門オンラインストアFootball-MAXが、「IN THE CITY」というテーマのもと、ストリートでもフットボールスタイルを楽しむためのコーディネートを発信している。今回は、1996年10月から約22年間に渡って北ロンドンの雄を指揮してきたアーセン・ヴェンゲル監督と、4月20日(現地時間)に今シーズンいっぱいで退任すると発表したアーセナルをテーマにした。信念を貫き通し、チームに人生を捧げたヴェンゲルへの敬意が詰まったコーディネートとなった。【着用商品】■shirts : Puma アーセナル17/18 ゴールキーパーモデル (ピンク) ¥8,964■inner : Puma アーセナル(A)16/17 長袖ゴールキーパーモデル ¥5,940■necklace : クラブオフィシャル アーセナル カットアウト・ドッグタグ ¥7,992■bag : クラブオフィシャル アーセナル ダッフルバッグ ¥4,968■art panel : JERRY Football アートパネル 『 PASS SHOULD BE FUTURE 』 ¥4,320【問い合わせ】Football-MAX☎050-5865-0582インスタグラム: https://www.instagram.com/footballmaxtokyo/