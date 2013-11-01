【TM・PSM日程＆結果一覧】川崎が大学生を相手に大勝！甲府なども上々のスタートを切る

各クラブが続々とキャンプをスタートさせる中、週末を迎えた20日も各地でトレーニングマッチが行なわれた。今季２度目の実践となった川崎は宮崎経営大と対戦。１失点こそ喫したが、攻撃陣がしっかりと結果を残して13-１の大勝を収めた。そのJクラブも地元の大学や高校などを相手に練習試合を実施。１年でのJ1復帰を目指す甲府は、今季初のトレーニングマッチで先の選手権にも出場した清水桜が丘を相手に12得点を奪って上々のスタートを切った。明日も６試合が予定されており、J１復帰組の湘南やフィッカデンティ監督の下、さらなる飛躍を期す鳥栖が今季初の実践を行なう予定だ。【１月】川崎 12-０ 鵬翔高（宮崎・綾町／9：30）水戸 ２-０ 作新学院大（茨城・ひたちなか／10：00）札幌 １-０ 長崎（沖縄・金武／13:00）川崎 13-１ 宮崎産経大（宮崎・綾町／10：00）愛媛 １-０ 松山大（愛媛・梅津寺／11：00）富山 10-０ 水橋高（富山・日医工Ｇ／13：00）甲府 12-０ 清水桜が丘高（静岡・Ｊ-STEP／14：00）福岡 ３-１ 福岡U-18（福岡・雁の巣／14：00）大宮 ９-０ 琉球大（沖縄県総／15：00）横浜FC０-０ダナン／ベトナム（ベトナム・ダナン／15：30※現地時間）水戸 vs 東京国際大（茨城・ひたちなか／10：30）徳島 vs 讃岐（高知・11：30）栃木 vs 栃木ユース（栃木・河内陸／11：00）北九州 vs 九州学生選抜（福岡・新門司天然芝Ｇ／11：00）SHONAN×FUKUSHIMA フットボールフェスティバル／湘南 vs 福島（BMWス／12：00）鳥栖 vs 琉球（沖縄・読谷村陸／14：00）FC東京 vs 長崎（沖縄・国頭陸／11：30）京都 vs 京都U-18（京都・東城陽／13：00）C大阪 vs バンコク・グラス／タイ（タイ／16：30※現地時間）讃岐 vs 高知大（高知・春野／10：30）浦和 vs 沖縄ＳＶ（沖縄・金武／12：00）鹿島 vs テゲバジャーロ宮崎（宮崎県陸／14:00）柏 vs 鹿屋体育大（鹿児島・指宿／14：00）山形 vs 浜松開誠館高（静岡・御前崎／14：30）磐田 vs ヴィアティン三重(静岡・ヤマハＧ／11:00)横浜 vs 琉球FC（沖縄・石垣島あかんま／13：00）仙台 vs 海邦銀行（沖縄・西崎陸／14：00）鹿島 vs 金沢（宮崎県陸／14:00）甲府 vs 静岡大（静岡・Ｊ-STEP／14：00）東京V vs 桐蔭横浜大（味スタ西／11：00）岡山 vs 姫路獨協大（岡山・政田／11：00）大分 vs 日本文理大（大分スポーツクラブ／11：00）山形 vs 常葉大（静岡・御前崎／11：30）栃木 vs 作新学院大（栃木・河内陸／12：00）横浜 vs 海邦銀行（沖縄・石垣島あかんま／13：00）清水 vs 東海選抜（静岡・三保／13：00）京都 vs 阪南大（京都・東城陽／13：00）愛媛 vs 今治FC（愛媛・夢スタ／13：00）富山 vs 金沢星稜大（富山・日医工Ｇ／13：00）鹿島 vs 徳島（宮崎県陸／14：00）札幌 vs 浦和（沖縄・金武／未定）FC東京 vs バヤンカラFC／インドネシア（インドネシア／未定）町田 vs 未定（未定）松本 vs 浜松開誠館高（静岡・御殿場／未定）福島 vs いわきFC（福島・いわき／10：30）鳥栖 vs 未定（沖縄／未定）新潟 vs 高知大（高知／10：00）山口 vs パタヤ・ユナイテッド／タイ（タイ／未定）神戸 vs 未定（沖縄／未定）東京V vs 未定（未定）徳島 vs 未定（未定）大分 vs 未定（鹿児島・国分陸／未定）