【J２採点】金沢２-１水戸｜現役引退を表明の大槻が最後に大仕事！

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年11月23日

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水戸は決定力不足が響き…。

J２リーグ・42節
11月19日／16：03／石川県西部緑地公園陸上競技場／3,134人
金沢　２-１　水戸
前半 １-１
後半 １-０
得点者／金沢＝中美（13分）、大槻（60分） 水戸＝林（30分PK）
 
【採点理由】
試合前に現役引退を表明し、今季初ゴールで金沢を勝利に導いた大槻が文句なしのMOM。水戸はPKの１点のみに終わり、チャンスを作るも決めきれなかった。
 
【チーム採点】
金沢　６
山口　５
 
【MAN OF THE MATCH
大槻優平（金沢）
 
【金沢｜選手採点】
GK
23　白井裕人　６
 
DF
28　石田崚真　5.5
３  作田裕次　5.5
39　庄司朋乃也　5.5
45　沼田圭悟　5.5
 
MF
24　大槻優平　６（74分OUT）
４  小柳達司　5.5
６  大橋尚志　5.5（90分OUT）
10　中美慶哉　６
 
FW
９  佐藤洸一　６
30  山﨑雅人　６（90＋３分OUT）
 
交代出場
FW
19  垣田裕暉　5.5（74分IN）
 
MF
５  太田康介　―（90分IN）
 
MF
20  嶺岸佳介　―（90＋３分IN）
 
監督
柳下正明　5.5
 
 
【水戸｜選手採点】
GK
21　笠原昻史　5.5
 
DF
２　田向泰輝　5.5
24　細川淳矢　5.5
33　福井諒司　5.5
 
MF
６　内田航平　5.5
11　橋本晃司　5.5（67分OUT)
14　佐藤　祥　5.5
17　湯澤洋介　６
18　白井永地   5.5（82分OUT）
 
FW
８　林　陵平　６
38  前田大然　5.5（67分OUT）
 
交代出場
MF
10　佐藤和弘　5.5（67分IN）
 
FW
49　齋藤恵太　5.5（67分IN）
 
MF
30  外山　凌  ―（82分IN）
 
監督
西ヶ谷隆之　5.5
 
関連ワード
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水戸
金沢

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