【J２採点】金沢２-１水戸｜現役引退を表明の大槻が最後に大仕事！

J２リーグ・42節

11月19日／16：03／石川県西部緑地公園陸上競技場／3,134人

金沢 ２-１ 水戸

前半 １-１

後半 １-０

得点者／金沢＝中美（13分）、大槻（60分） 水戸＝林（30分PK）



【採点理由】

試合前に現役引退を表明し、今季初ゴールで金沢を勝利に導いた大槻が文句なしのMOM。水戸はPKの１点のみに終わり、チャンスを作るも決めきれなかった。



【チーム採点】

金沢 ６

山口 ５



【MAN OF THE MATCH】

大槻優平（金沢）



【金沢｜選手採点】

GK

23 白井裕人 ６



DF

28 石田崚真 5.5

３ 作田裕次 5.5

39 庄司朋乃也 5.5

45 沼田圭悟 5.5



MF

24 大槻優平 ６（74分OUT）

４ 小柳達司 5.5

６ 大橋尚志 5.5（90分OUT）

10 中美慶哉 ６



FW

９ 佐藤洸一 ６

30 山﨑雅人 ６（90＋３分OUT）



交代出場

FW

19 垣田裕暉 5.5（74分IN）



MF

５ 太田康介 ―（90分IN）



MF

20 嶺岸佳介 ―（90＋３分IN）



監督

柳下正明 5.5





【水戸｜選手採点】

GK

21 笠原昻史 5.5



DF

２ 田向泰輝 5.5

24 細川淳矢 5.5

33 福井諒司 5.5



MF

６ 内田航平 5.5

11 橋本晃司 5.5（67分OUT)

14 佐藤 祥 5.5

17 湯澤洋介 ６

18 白井永地 5.5（82分OUT）



FW

８ 林 陵平 ６

38 前田大然 5.5（67分OUT）



交代出場

MF

10 佐藤和弘 5.5（67分IN）



FW

49 齋藤恵太 5.5（67分IN）



MF

30 外山 凌 ―（82分IN）



監督

西ヶ谷隆之 5.5

