【J２採点】金沢２-１水戸｜現役引退を表明の大槻が最後に大仕事！
カテゴリ：Jリーグ
2017年11月23日
水戸は決定力不足が響き…。
11月19日／16：03／石川県西部緑地公園陸上競技場／3,134人
金沢 ２-１ 水戸
前半 １-１
後半 １-０
得点者／金沢＝中美（13分）、大槻（60分） 水戸＝林（30分PK）
【採点理由】
試合前に現役引退を表明し、今季初ゴールで金沢を勝利に導いた大槻が文句なしのMOM。水戸はPKの１点のみに終わり、チャンスを作るも決めきれなかった。
【チーム採点】
金沢 ６
山口 ５
【MAN OF THE MATCH】
大槻優平（金沢）
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 ６
DF
28 石田崚真 5.5
３ 作田裕次 5.5
39 庄司朋乃也 5.5
45 沼田圭悟 5.5
MF
24 大槻優平 ６（74分OUT）
４ 小柳達司 5.5
６ 大橋尚志 5.5（90分OUT）
10 中美慶哉 ６
FW
９ 佐藤洸一 ６
30 山﨑雅人 ６（90＋３分OUT）
交代出場
FW
19 垣田裕暉 5.5（74分IN）
MF
５ 太田康介 ―（90分IN）
MF
20 嶺岸佳介 ―（90＋３分IN）
監督
柳下正明 5.5
【水戸｜選手採点】
GK
21 笠原昻史 5.5
DF
２ 田向泰輝 5.5
24 細川淳矢 5.5
33 福井諒司 5.5
MF
６ 内田航平 5.5
11 橋本晃司 5.5（67分OUT)
14 佐藤 祥 5.5
17 湯澤洋介 ６
18 白井永地 5.5（82分OUT）
FW
８ 林 陵平 ６
38 前田大然 5.5（67分OUT）
交代出場
MF
10 佐藤和弘 5.5（67分IN）
FW
49 齋藤恵太 5.5（67分IN）
MF
30 外山 凌 ―（82分IN）
監督
西ヶ谷隆之 5.5
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