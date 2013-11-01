【J２採点】大分１-１山形｜終盤に試合が動きドロー決着。MOMは先制弾の…
カテゴリ：Jリーグ
2017年11月07日
大分は昇格プレーオフが遠のく痛いドロー。
11月５日／14：02／大分銀行ドーム／9,822人
大分 １-１ 山形
前半 ０-０
後半 １-１
得点者／大分＝大津（90分） 山形＝阪野（88分）
【採点理由】
最後の局面で体を寄せ、最少失点に抑えたお互いの守備陣を高く評価。先制点を挙げた山形・阪野と投入後すぐに同点弾を決めた大分・大津を最高点とした。
【チーム採点】
大分 ６
山形 5.5
【MAN OF THE MATCH】
阪野豊史（山形）
【大分｜選手採点】
GK
21 上福元直人 5.5
DF
５ 鈴木義宜 ６
４ 竹内 彬 ６（90分OUT）
６ 福森直也 ６
MF
14 岸田翔平 ５（81分OUT）
48 川西翔太 ６
33 鈴木 惇 ６
７ 松本 怜 ５（81分OUT）
FW
９ 後藤優介 5.5
20 小手川宏基 ５
18 伊佐耕平 5.5
交代出場
DF
29 岩田智輝 5.5（81分IN）
MF
10 シキーニョ 5.5（81分IN）
FW
19 大津耀誠 6.5（90分IN）
監督
片野坂知宏 5.5
【山形｜選手採点】
GK
23 富居大樹 5.5
DF
６ 山田拓巳 ６
15 加賀健一 ６（90＋４分OUT）
５ 菅沼駿哉 ６
２ 瀬川和樹 ６
MF
20 茂木力也 ６
９ 瀬沼優司 5.5（85分OUT）
７ 松岡亮輔 ５
16 佐藤優平 ５（73分OUT）
25 汰木康也 5.5
FW
11 阪野豊史 6.5
交代出場
FW
26 永藤 歩 5.5（73分IN）
FW
10 鈴木雄斗 ―（85分IN）
DF
33 西村竜馬 ―（90＋４分IN）
監督
木山隆之 5.5
Facebookでコメント
-
Jリーグ助っ人列伝 1993-2017
９月20日発売 ジーコからポドルスキまで──
過去25年間の歴代外国人選手
総勢1916人を一挙紹介！
オリジナルWCCFカード付き！
-
サッカーダイジェスト11月９日号
10月26日発売 ルヴァンカップ
FINAL大展望
クラブダイジェストは福岡！
WCCF特製カード付き！
-
ワールドサッカーダイジェスト 責任編集
９月８日発売 EUROPE SOCCER TODAY
シーズン開幕号
欧州選手名鑑の完全決定版！
-
ワールドサッカーダイジェスト Vol.495
11月２日発売 マンＣとマンＵ
どっちが強い!?
覇権を争う両雄を徹底比較
特製WCCFカード付き！
-
高校サッカーダイジェストVol.21
７月12日発売 夏の決定版!!
インターハイ選手名鑑
男子出場全55チームを網羅
1100選手の顔写真＆データ満載