【J２採点】大分１-１山形｜終盤に試合が動きドロー決着。MOMは先制弾の…

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年11月07日

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大分は昇格プレーオフが遠のく痛いドロー。

J２リーグ・40節
11月５日／14：02／大分銀行ドーム／9,822人
大分　１-１　山形
前半 ０-０
後半 １-１
得点者／大分＝大津（90分）　山形＝阪野（88分）
　　　　
【採点理由】
最後の局面で体を寄せ、最少失点に抑えたお互いの守備陣を高く評価。先制点を挙げた山形・阪野と投入後すぐに同点弾を決めた大分・大津を最高点とした。
 
【チーム採点】
大分　６
山形　5.5
 
【MAN OF THE MATCH】　
阪野豊史（山形）
 
【大分｜選手採点】
GK
21　上福元直人　5.5
 
DF
５　鈴木義宜　６
４　竹内　彬　６（90分OUT）
６　福森直也　６
 
MF
14　岸田翔平　５（81分OUT）
48　川西翔太　６
33　鈴木　惇　６
７　松本　怜　５（81分OUT）

FW　
９　後藤優介　5.5
20　小手川宏基　５
18　伊佐耕平　5.5

交代出場
DF
29　岩田智輝　5.5（81分IN）
 
MF
10　シキーニョ　5.5（81分IN）
 
FW
19　大津耀誠　6.5（90分IN）
 
監督
片野坂知宏　5.5
 
 
【山形｜選手採点】
GK    
23　富居大樹　5.5
 
DF   
６　山田拓巳　６
15　加賀健一　６（90＋４分OUT）
５　菅沼駿哉　６
２　瀬川和樹　６
 
MF   
20　茂木力也　６
９　瀬沼優司　5.5（85分OUT）
７　松岡亮輔　５
16　佐藤優平　５（73分OUT）
25　汰木康也　5.5
 
FW
11　阪野豊史　6.5
 
交代出場
FW
26　永藤　歩　5.5（73分IN）
 
FW
10　鈴木雄斗　―（85分IN）
 
DF
33　西村竜馬　―（90＋４分IN）
 
監督
木山隆之　5.5
関連ワード
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大分
山形

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