【J２採点】大分１-１山形｜終盤に試合が動きドロー決着。MOMは先制弾の…

J２リーグ・40節

11月５日／14：02／大分銀行ドーム／9,822人

大分 １-１ 山形

前半 ０-０

後半 １-１

得点者／大分＝大津（90分） 山形＝阪野（88分）



【採点理由】

最後の局面で体を寄せ、最少失点に抑えたお互いの守備陣を高く評価。先制点を挙げた山形・阪野と投入後すぐに同点弾を決めた大分・大津を最高点とした。



【チーム採点】

大分 ６

山形 5.5



【MAN OF THE MATCH】

阪野豊史（山形）



【大分｜選手採点】

GK

21 上福元直人 5.5



DF

５ 鈴木義宜 ６

４ 竹内 彬 ６（90分OUT）

６ 福森直也 ６



MF

14 岸田翔平 ５（81分OUT）

48 川西翔太 ６

33 鈴木 惇 ６

７ 松本 怜 ５（81分OUT）



FW

９ 後藤優介 5.5

20 小手川宏基 ５

18 伊佐耕平 5.5



交代出場

DF

29 岩田智輝 5.5（81分IN）



MF

10 シキーニョ 5.5（81分IN）



FW

19 大津耀誠 6.5（90分IN）



監督

片野坂知宏 5.5





【山形｜選手採点】

GK

23 富居大樹 5.5



DF

６ 山田拓巳 ６

15 加賀健一 ６（90＋４分OUT）

５ 菅沼駿哉 ６

２ 瀬川和樹 ６



MF

20 茂木力也 ６

９ 瀬沼優司 5.5（85分OUT）

７ 松岡亮輔 ５

16 佐藤優平 ５（73分OUT）

25 汰木康也 5.5



FW

11 阪野豊史 6.5



交代出場

FW

26 永藤 歩 5.5（73分IN）



FW

10 鈴木雄斗 ―（85分IN）



DF

33 西村竜馬 ―（90＋４分IN）



監督

木山隆之 5.5