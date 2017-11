【PR】”夢のセレクション開催決定！ マンＵのレジェンドたちから直接指導！　イングランドの強豪アカデミーチームとの本気の勝負に挑もう！

アーセナルサッカースクールサマーキャンプを主催するPremier Sports Academy 合同会社 (以下、 PSA)が、来春に実施するイギリス遠征の選抜メンバーのセレクションを開催する。



このイギリス遠征は、ライアン・ギグスやポール・スコールズら、プレミアリーグの名門マンチェスターユナイテッドのレジェンドたち(Class of 92)から直接指導やアドバイスを受け、そして、彼らがアレンジする、リバプール、エバートンといった名門クラブと真剣勝負が組まれるという、魅力的なプログロラムとなっている。夢(=プロサッカー選手)への実現に向けて、チャレンジしてみよう。



【選抜セレクション概要】

関東で2回、関西で1回で実施。3会場で、2018年3月25 日(日)~4月2日(月)に行なわれる、アカデミー92プログラムへ参加(イングランド遠征)するメンバー28名をセレクションする。



■参加資格

(1)将来プロ選手を目指す11歳~16歳の選手

(2)合格した場合、イングランド遠征に参加できること ※自費



■参加費

5,000円(税込)



■日程・会場

12月3日(日) 13:00~17:00

会場:神田外語大学フットボールフィールド(千葉県千葉市)



12月4日(月) 15:00~19:00

会場:J-GREEN堺(大阪府堺市)



12月10日(日)13:00~17:00

会場:神田外語大学フットボールフィールド(千葉県千葉市)



■申込締め切り

各会場定員に達し次第締め切り



■詳細・お申し込みはこちら https://academy92.jp



【アカデミー92プログラム(イギリス遠征)の概要】



■ポイント①

マンUのレジェンドたちからの直接指導!



遠征中のクリニックやトレーニングマッチでは、Class of 92メンバーはじめ、彼らが運営するアカデミー92のイギリス人コーチが一貫して指導を行なう。また遠征プログラム修了後には、さらなるステップアップのヒントを盛り込んだ各選手へのアドバイスを提供。



■ポイント②

イングランド名門クラブと本気の勝負!



Class of 92 のレジェンド達の人脈を活かしリバプール、エバートンといったイングランド名門クラブをはじめ、育成に定評のあるアカデミー強豪クラブとの試合設定が可能。日本国内の試合では絶対に経験できない、イングランド強豪クラブとの本気の勝負が実現する、数少ないチャンス。



■ポイント③

優れた選手にはPSA独自サポートプログラムを提供



PSAでは特に優秀な選手に対し、英国本社プレミアフットボールアカデミーと連携し将来的な選手育成サポートプログラムを提供する。



※その他、プレミアリーグの観戦なども含まれており、マンチェスターではCO92所有のHotel Football(オールドトラフォード目の前)に滞在する。