【J２採点】町田０-０山形｜タフな一戦はスコアレスドロー。MOMはファインセーブ連発の町田の守護神

カテゴリ：Jリーグ

郡司 聡

2017年09月19日

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山形では、佐藤と児玉を高く評価。

J２リーグ・33節
９月16日／18：03／町田市立陸上競技場／2,519人
町田　０-０　山形
前半 ０-０
後半 ０-０
得点者／町田＝なし　山形＝なし
 
【採点理由】
激しい球際の攻防が続いたタフな一戦はスコアレスドロー。ファインセーブで無失点に貢献した町田の高原をMOMに選出した。山形の攻撃を司った佐藤、安定していた児玉も高採点に。
 
【チーム採点】
町田　5.5
山形　６
 
【MAN OF THE MATCH
髙原寿康（町田）
 
【町田｜選手採点】
GK
21　髙原寿康　７
 
DF
35　大谷尚輝　5.5
５　深津康太　６
25　増田繁人　5.5
19　松本怜大　６
 
MF
32　戸高弘貴　5.5（63分OUT）
８　谷澤達也　5.5（79分OUT）
15　井上裕大　5.5
23　戸島　章　5.5
 
FW
30　中島裕希　5.5
７　吉田眞紀人　６（72分OUT）
 
交代出場
MF
18　平戸太貴  ６（63分IN）
 
FW
９　鈴木孝司　5.5（72分IN）
 
FW
17　遠藤純輝　―（79分IN）
 
監督
相馬直樹　5.5
 
 
【山形｜選手採点】
GK
１　児玉　剛　6.5
 
DF
６　山田拓巳　5.5
15　加賀健一　６
５　菅沼駿哉　６
27　高木利弥　5.5
 
MF
14　本田拓也　６
31　安西海斗　5.5（71分OUT）
10　鈴木雄斗　5.5
16　佐藤優平　6.5（84分OUT）
 
FW
９　瀬沼優司　5.5（80分OUT）
11　阪野豊史　5.5
 
交代出場
MF
25　汰木康也　６（71分IN）
 
FW
26　永藤　歩　―（80分IN）
 
MF
19　太田徹郎　―（84分IN）
 
監督
木山隆之　5.5
 
 
取材・文：郡司 聡（フリーライター）
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