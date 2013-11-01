【J２採点】町田０-０山形｜タフな一戦はスコアレスドロー。MOMはファインセーブ連発の町田の守護神
カテゴリ：Jリーグ
2017年09月19日
山形では、佐藤と児玉を高く評価。
９月16日／18：03／町田市立陸上競技場／2,519人
町田 ０-０ 山形
前半 ０-０
後半 ０-０
得点者／町田＝なし 山形＝なし
【採点理由】
激しい球際の攻防が続いたタフな一戦はスコアレスドロー。ファインセーブで無失点に貢献した町田の高原をMOMに選出した。山形の攻撃を司った佐藤、安定していた児玉も高採点に。
【チーム採点】
町田 5.5
山形 ６
【MAN OF THE MATCH】
髙原寿康（町田）
【町田｜選手採点】
GK
21 髙原寿康 ７
DF
35 大谷尚輝 5.5
５ 深津康太 ６
25 増田繁人 5.5
19 松本怜大 ６
MF
32 戸高弘貴 5.5（63分OUT）
８ 谷澤達也 5.5（79分OUT）
15 井上裕大 5.5
23 戸島 章 5.5
FW
30 中島裕希 5.5
７ 吉田眞紀人 ６（72分OUT）
交代出場
MF
18 平戸太貴 ６（63分IN）
FW
９ 鈴木孝司 5.5（72分IN）
FW
17 遠藤純輝 ―（79分IN）
監督
相馬直樹 5.5
【山形｜選手採点】
GK
１ 児玉 剛 6.5
DF
６ 山田拓巳 5.5
15 加賀健一 ６
５ 菅沼駿哉 ６
27 高木利弥 5.5
MF
14 本田拓也 ６
31 安西海斗 5.5（71分OUT）
10 鈴木雄斗 5.5
16 佐藤優平 6.5（84分OUT）
FW
９ 瀬沼優司 5.5（80分OUT）
11 阪野豊史 5.5
交代出場
MF
25 汰木康也 ６（71分IN）
FW
26 永藤 歩 ―（80分IN）
MF
19 太田徹郎 ―（84分IN）
監督
木山隆之 5.5
取材・文：郡司 聡（フリーライター）
Facebookでコメント
-
日本代表 W杯出場決定記念号
９月６日発売 アジア予選の激闘を徹底網羅
歴史を紡いだ「蒼き戦士たち」
データ満載の決定版！
特別付録：ジャンボポスター
-
サッカーダイジェスト９月28日号
９月14日発売 2017 J1&J2リーグ
最終順位大予想
サガン鳥栖ダイジェストも!!
-
ワールドサッカーダイジェスト 責任編集
９月８日発売 EUROPE SOCCER TODAY
シーズン開幕号
欧州選手名鑑の完全決定版！
-
ワールドサッカーダイジェストVol.491
９月７日発売 チャンピオンズ・リーグ
完全ガイド
今号はWCCFカード付き！
-
高校サッカーダイジェストVol.21
７月12日発売 夏の決定版!!
インターハイ選手名鑑
男子出場全55チームを網羅
1100選手の顔写真＆データ満載