【J２採点】町田０-０山形｜タフな一戦はスコアレスドロー。MOMはファインセーブ連発の町田の守護神

J２リーグ・33節

９月16日／18：03／町田市立陸上競技場／2,519人

町田 ０-０ 山形

前半 ０-０

後半 ０-０

得点者／町田＝なし 山形＝なし



【採点理由】

激しい球際の攻防が続いたタフな一戦はスコアレスドロー。ファインセーブで無失点に貢献した町田の高原をMOMに選出した。山形の攻撃を司った佐藤、安定していた児玉も高採点に。



【チーム採点】

町田 5.5

山形 ６



【MAN OF THE MATCH】

髙原寿康（町田）



【町田｜選手採点】

GK

21 髙原寿康 ７



DF

35 大谷尚輝 5.5

５ 深津康太 ６

25 増田繁人 5.5

19 松本怜大 ６



MF

32 戸高弘貴 5.5（63分OUT）

８ 谷澤達也 5.5（79分OUT）

15 井上裕大 5.5

23 戸島 章 5.5



FW

30 中島裕希 5.5

７ 吉田眞紀人 ６（72分OUT）



交代出場

MF

18 平戸太貴 ６（63分IN）



FW

９ 鈴木孝司 5.5（72分IN）



FW

17 遠藤純輝 ―（79分IN）



監督

相馬直樹 5.5





【山形｜選手採点】

GK

１ 児玉 剛 6.5



DF

６ 山田拓巳 5.5

15 加賀健一 ６

５ 菅沼駿哉 ６

27 高木利弥 5.5



MF

14 本田拓也 ６

31 安西海斗 5.5（71分OUT）

10 鈴木雄斗 5.5

16 佐藤優平 6.5（84分OUT）



FW

９ 瀬沼優司 5.5（80分OUT）

11 阪野豊史 5.5



交代出場

MF

25 汰木康也 ６（71分IN）



FW

26 永藤 歩 ―（80分IN）



MF

19 太田徹郎 ―（84分IN）



監督

木山隆之 5.5





取材・文：郡司 聡（フリーライター）