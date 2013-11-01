【J２採点】大分１-２長崎｜逆転勝利の長崎は４連勝で暫定２位に
カテゴリ：Jリーグ
2017年09月19日
大分は先制するも後半失速し力負け。
９月16日／19：03／大分銀行ドーム／ 6,265人
大分 １-２ 長崎
前半 １-０
後半 ０-２
得点者／大分＝後藤（17分、PK） 長崎＝ファンマ②（48分、86分）
【採点理由】
大分の中盤が機能し、長崎相手に主導権を握った。ただ、後半にプレスを強め、逆転に導いた長崎・高木監督の修正力を高く評価した。２得点のファンマは個の力が抜きん出ていた。
【チーム採点】
大分 5.5
長崎 6.5
【MAN OF THE MATCH】
ファンマ（長崎）
【大分｜選手採点】
GK
21 上福元直人 6.5
DF
５ 鈴木義宜 5.5
４ 竹内 彬 5.5
６ 福森直也 5.5
MF
14 岸田翔平 5.5
48 川西翔太 ６
33 鈴木 惇 ６
７ 松本 怜 5.5 （89分OUT）
FW
９ 後藤優介 5.5
27 三平和司 ６（78分OUT）
18 伊佐耕平 5.5（82分OUT）
交代出場
FW
11 林 容平 5.5（78分IN）
FW
19 大津耀誠 ―（82分IN）
MF
10 シキーニョ ―（89分IN）
監督
片野坂知宏 5.5
【長崎｜選手採点】
GK
１ 増田卓也 ６
DF
13 乾 大知 5.5
４ 髙杉亮太 ６
５ 田上大地 ６
MF
10 養父雄仁 5.5（44分OUT）
15 島田 譲 ６
29 福田健介 5.5（82分OUT）
28 翁長 聖 5.5
19 澤田 崇 ６
７ 幸野志有人 5.5（66分OUT）
FW
９ ファンマ ７
交代出場
MF
６ 前田悠佑 6.5（44分IN）
FW
37 平松 宗 ６（66分IN）
MF
20 中村慶太 ―（82分IN）
監督
高木琢也 ７
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