【J２採点】大分１-２長崎｜逆転勝利の長崎は４連勝で暫定２位に

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2017年09月19日

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大分は先制するも後半失速し力負け。

J２リーグ・33節
９月16日／19：03／大分銀行ドーム／ 6,265人
大分　１-２　長崎
前半 １-０
後半 ０-２
得点者／大分＝後藤（17分、PK）　長崎＝ファンマ②（48分、86分）
　　　　
【採点理由】
大分の中盤が機能し、長崎相手に主導権を握った。ただ、後半にプレスを強め、逆転に導いた長崎・高木監督の修正力を高く評価した。２得点のファンマは個の力が抜きん出ていた。
 
【チーム採点】
大分　5.5
長崎　6.5
 
【MAN OF THE MATCH】　
ファンマ（長崎）
 
【大分｜選手採点】
GK
21　上福元直人　6.5
 
DF
５　鈴木義宜　5.5
４　竹内　彬　5.5
６　福森直也　5.5
 
MF
14　岸田翔平　5.5
48　川西翔太　６
33　鈴木　惇　６
７　松本　怜　5.5 （89分OUT）

FW　
９　後藤優介　5.5　
27　三平和司　６（78分OUT）
18　伊佐耕平　5.5（82分OUT）

交代出場
FW
11　林　容平　5.5（78分IN）
 
FW
19　大津耀誠　―（82分IN）
 
MF
10　シキーニョ　―（89分IN）

監督
片野坂知宏　5.5
 
 
【長崎｜選手採点】
GK　
１　増田卓也　６
 
DF   
13　乾　大知　5.5
４　髙杉亮太　６
５　田上大地　６
 
MF   
10　養父雄仁　5.5（44分OUT）
15　島田　譲　６
29　福田健介　5.5（82分OUT）
28　翁長　聖　5.5
19　澤田　崇　６
７　幸野志有人　5.5（66分OUT）
 
FW   
９　ファンマ　７
 
交代出場
MF
６　前田悠佑　6.5（44分IN）
 
FW
37　平松　宗　６（66分IN）
 
MF
20　中村慶太　―（82分IN）

監督
高木琢也　７
関連ワード
J2
大分
長崎

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