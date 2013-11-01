【J２採点】大分１-２長崎｜逆転勝利の長崎は４連勝で暫定２位に

J２リーグ・33節

９月16日／19：03／大分銀行ドーム／ 6,265人

大分 １-２ 長崎

前半 １-０

後半 ０-２

得点者／大分＝後藤（17分、PK） 長崎＝ファンマ②（48分、86分）



【採点理由】

大分の中盤が機能し、長崎相手に主導権を握った。ただ、後半にプレスを強め、逆転に導いた長崎・高木監督の修正力を高く評価した。２得点のファンマは個の力が抜きん出ていた。



【チーム採点】

大分 5.5

長崎 6.5



【MAN OF THE MATCH】

ファンマ（長崎）



【大分｜選手採点】

GK

21 上福元直人 6.5



DF

５ 鈴木義宜 5.5

４ 竹内 彬 5.5

６ 福森直也 5.5



MF

14 岸田翔平 5.5

48 川西翔太 ６

33 鈴木 惇 ６

７ 松本 怜 5.5 （89分OUT）



FW

９ 後藤優介 5.5

27 三平和司 ６（78分OUT）

18 伊佐耕平 5.5（82分OUT）



交代出場

FW

11 林 容平 5.5（78分IN）



FW

19 大津耀誠 ―（82分IN）



MF

10 シキーニョ ―（89分IN）



監督

片野坂知宏 5.5





【長崎｜選手採点】

GK

１ 増田卓也 ６



DF

13 乾 大知 5.5

４ 髙杉亮太 ６

５ 田上大地 ６



MF

10 養父雄仁 5.5（44分OUT）

15 島田 譲 ６

29 福田健介 5.5（82分OUT）

28 翁長 聖 5.5

19 澤田 崇 ６

７ 幸野志有人 5.5（66分OUT）



FW

９ ファンマ ７



交代出場

MF

６ 前田悠佑 6.5（44分IN）



FW

37 平松 宗 ６（66分IN）



MF

20 中村慶太 ―（82分IN）



監督

高木琢也 ７